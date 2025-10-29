Мандарины вместо масла: неожиданный рецепт, который стал хитом сети

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:39
Еда

Булочка с мандарином — это не просто сладкая выпечка, а уют, заключённый в мягкое тесто и свежий цитрусовый аромат. Лёгкая, воздушная и ароматная, она напоминает о новогодних утра, когда в воздухе витает запах мандаринов и свежего кофе.

Пирог с мандаринами
Фото: openverse.org by justgrimes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пирог с мандаринами

Эта версия бриоши — вариация классического французского хлеба, но с итальянским характером: вместо сливочного масла используется целый мандарин, придающий тесту особую влажность и естественную сладость. При этом булочка получается удивительно нежной, с золотистой корочкой и тонким цитрусовым вкусом.

Особенности рецепта

В классической бриоши вкус создаётся за счёт сливочного масла, но здесь оно уступает место фруктовому пюре. Мякоть и сок мандарина обеспечивают естественную сладость и мягкость, а аромат цедры делает вкус по-настоящему праздничным.

Благодаря этой замене булочка получается менее калорийной и дольше остаётся свежей. Её можно подавать как на завтрак, так и к чаю, использовать для сэндвичей или просто наслаждаться кусочком, намазанным сливочным сыром или джемом.

Ингредиенты и пропорции

Для одной формы из шести булочек понадобятся:

  1. Мандарины — 2-3 штуки среднего размера.

  2. Мука пшеничная — около 400 г.

  3. Сахар — 60-70 г (по вкусу).

  4. Яйцо — 1 шт.

  5. Сухие дрожжи — 7 г.

  6. Щепотка соли.

  7. Немного растительного масла (по желанию).

Как приготовить мандариновую бриошь шаг за шагом

1. Подготовка цитрусовой основы

Мандарины нужно тщательно вымыть, чтобы удалить восковой налёт. Их используют целиком: и мякоть, и кожицу. Разрежьте фрукты, удалите косточки и взбейте всё блендером до однородности. Получившееся пюре пропустите через сито, чтобы избавиться от крупных волокон, а затем добавьте немного мякоти обратно — это придаст структуру тесту.

2. Замес теста

В глубокой миске соедините муку, сахар, соль и дрожжи. Влейте мандариновое пюре и добавьте яйцо. Замешивайте до тех пор, пока тесто не станет гладким и эластичным. Оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Если масса слишком плотная, можно добавить немного воды или молока.

3. Первый подъём

Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте тесто в тёплом месте на 1,5-2 часа. Оно должно увеличиться как минимум вдвое. После этого аккуратно обомните его, чтобы выпустить излишний воздух.

4. Формирование булочек

Разделите тесто на 6 равных частей. Каждую скатайте в шар и выложите в форму, смазанную маслом или выстланную бумагой для выпечки. Накройте полотенцем и дайте тесту ещё раз подойти — примерно на 40-60 минут.

5. Выпечка

Смажьте булочки смесью из яйца и ложки молока или сливок, чтобы появилась красивая глянцевая корочка. Выпекайте при температуре 180°C около 30 минут, пока верх не станет янтарно-золотым.

6. Подача

Булочки лучше подавать слегка тёплыми — так аромат мандарина раскрывается особенно ярко. Они великолепно сочетаются с нутеллой, домашним апельсиновым джемом, сливочным маслом или просто чашкой капучино.

Хранение и заморозка

Свежие булочки сохраняют мягкость до трёх дней, если держать их в герметичном пакете или контейнере. Чтобы продлить срок хранения, можно заморозить их: просто остудите выпечку, заверните в плёнку и уберите в морозилку. Перед подачей достаточно разогреть булочку в духовке при 100°C в течение 10 минут.

Варианты рецепта

  1. С апельсином. Вкус получится ярче и чуть кислее, идеально подходит для любителей насыщенных цитрусовых нот.

  2. С клементином. Этот гибрид мандарина и апельсина придаёт тесту деликатную сладость.

  3. С добавлением пряностей. Корица, кардамон или ваниль подчеркнут аромат и сделают выпечку по-зимнему уютной.

  4. Шоколадный вариант. Добавьте в тесто горсть шоколадных капель — получится десерт, похожий на французские пан бриош с какао.

Сравнение: мандариновая и классическая бриошь

Характеристика Классическая бриошь Мандариновая бриошь
Жирность Высокая (за счёт масла) Низкая
Вкус Маслянистый, сливочный Цитрусовый, свежий
Консистенция Плотная, с волокнами Мягкая, влажная
Аромат Ванильный, сливочный Мандариновый
Калорийность 350-400 ккал 250-280 ккал

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать слишком много муки.
Последствие: Тесто станет плотным и сухим.
Альтернатива: Добавляйте муку постепенно, следя за текстурой.

Ошибка: Пережечь верх булочек.
Последствие: Аромат мандарина испарится, а корочка станет жёсткой.
Альтернатива: Выпекайте на среднем уровне духовки и накрывайте фольгой при необходимости.

Ошибка: Использовать старые дрожжи.
Последствие: Тесто не поднимется.
Альтернатива: Проверяйте активность дрожжей, смешав их с тёплым молоком и щепоткой сахара.

А что если…

Вы хотите сделать булочки без глютена? Используйте смесь рисовой и кукурузной муки, добавив ложку псиллиума для эластичности.
Нужно меньше сахара? Замените его мёдом — он усилит аромат цитрусов.
Хотите веганскую версию? Исключите яйцо и добавьте немного растительного масла и банановое пюре.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простые ингредиенты Требует времени на расстойку
Без масла и лишних калорий Нужен блендер или сито
Подходит для детей Быстро съедается — не хранится долго
Можно замораживать Требует точного соблюдения пропорций

FAQ

Как выбрать мандарины для выпечки?
Лучше брать сладкие сорта с тонкой кожурой и сильным ароматом. Кислые мандарины могут дать горечь.

Можно ли использовать консервированные мандарины?
Нет, они содержат сироп, который изменит структуру теста. Только свежие фрукты.

Как проверить готовность булочек?
Постучите по нижней части — если звук глухой и сухой, выпечка готова.

Что лучше — духовка или аэрогриль?
Духовка даёт более равномерный нагрев, но аэрогриль подойдёт для маленьких порций.

Мифы и правда

Миф: Без масла тесто не поднимется.
Правда: Мандариновое пюре отлично удерживает влагу и помогает дрожжам работать.

Миф: Цедра делает выпечку горькой.
Правда: Если удалить белую часть кожуры, горечи не будет.

Миф: Такие булочки — только для праздников.
Правда: Они подходят и для повседневного завтрака, особенно зимой.

3 интересных факта

  1. В Италии подобные булочки часто готовят к Рождеству, добавляя засахаренные фрукты.

  2. Мандариновое пюре используют и в кремах для тортов — оно придаёт лёгкую кислинку.

  3. Если в тесто добавить немного оливкового масла, булочки будут напоминать сицилийскую выпечку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
