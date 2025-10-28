Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потеряли паспорт — остались без лица: как вернуть себе личность и спокойствие
Почему горчица — это не только приправа: секреты уборки, которые вас удивят
Западная 4-дневка не для всех: почему Россия пока не может себе это позволить
Лучшая закуска для худеющих: продукт, в котором больше пользы, чем в овощном салате
Говорит с небом — а деньги идут с земли: что коллеги думают о Кате Лель и сколько она зарабатывает
Без ботокса и пластики: как метод Кэрол Маджио омолаживает лицо за 8 минут в день
Невидимые следы становятся видимыми: разработан новый метод выявления отпечатков на гильзах
Один комплект шин на весь год — и ни единого заноса: как советские водители побеждали гололёд
Один куст — 50 лет восторга: пион, что цветёт, будто в сказке, без пересадок и хлопот

Холодильник — это западня: вот какие фрукты он превратит в безвкусную массу

0:36
Еда

Многие уверены, что холодильник — лучшее место для любых продуктов. Но это не совсем так. Для некоторых фруктов низкая температура — настоящий враг: она разрушает аромат, делает мякоть волокнистой, а вкус — пресным. Даже полезные свойства могут снижаться, если хранить плоды неправильно.

Человек открывает холодильник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек открывает холодильник

Согласно мнению специалистов, не все фрукты одинаково реагируют на холод. Некоторые продолжают созревать даже после сбора — им нужен этилен, природный газ, который образуется при комнатной температуре. А холодильник этот процесс блокирует.

Почему нельзя хранить некоторые фрукты в холодильнике

"Для действия этилена нужны пространство и комнатная температура. В холодной среде он не может действовать должным образом, и плоды перестают созревать", — объясняет диетолог Лорена Фуртадо.

Этилен регулирует созревание фруктов, делая их мягче, слаще и ароматнее. Когда температура падает ниже 10 °C, выделение газа замедляется, и процесс созревания останавливается. Поэтому фрукты, которые должны дозреть после покупки, становятся безвкусными.

Холод также разрушает структуру клеток. Из-за этого фрукты, особенно с мягкой мякотью, теряют сочность и становятся водянистыми, отмечает receitas.globo.com.

Какие фрукты хранить в холодильнике, а какие — нет

Фрукт Где хранить Почему Оптимальная температура
Бананы Вне холодильника Холод вызывает почернение кожуры и останавливает созревание 18-22 °C
Авокадо Вне холодильника (до созревания) В холодильнике мякоть темнеет и теряет вкус 20-25 °C
Помидоры Вне холодильника Холод делает их безвкусными, нарушая баланс кислот 18-20 °C
Манго Вне холодильника Не дозревает при низкой температуре 21-25 °C
Папайя Вне холодильника Теряет аромат и становится влажной 20-24 °C
Цитрусовые Вне холодильника Кожура пересыхает, мякоть теряет сочность 15-20 °C
Яблоки В холодильнике (недолго) Дольше сохраняются свежими, но могут стать мучнистыми 3-5 °C
Киви В холодильнике Сохраняет плотность и вкус 3-7 °C
Виноград В холодильнике Замедляет порчу и развитие плесени 4-6 °C

Советы шаг за шагом: как правильно хранить фрукты вне холодильника

  1. Выберите подходящее место. Храните фрукты в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

  2. Используйте корзины с отверстиями. Плетёные или перфорированные контейнеры позволяют воздуху циркулировать и предотвращают скопление влаги.

  3. Не мойте заранее. Влага на кожуре создаёт среду для размножения бактерий и грибков. Мойте плоды перед употреблением.

  4. Отделяйте чувствительные фрукты. Бананы, авокадо и яблоки выделяют много этилена — не храните их рядом с цитрусовыми или огурцами.

  5. Контролируйте влажность. Слишком влажный воздух ускоряет порчу, а чрезмерная сухость — делает кожуру жёсткой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить недозрелые фрукты в холодильнике.
    Последствие: они перестают созревать и теряют вкус.
    Альтернатива: держите при комнатной температуре до мягкости, затем можно переложить в холодильник на короткое время.

  • Ошибка: мыть фрукты заранее.
    Последствие: появляется плесень, срок хранения сокращается.
    Альтернатива: мойте перед подачей.

  • Ошибка: хранить нарезанные фрукты в открытых контейнерах.
    Последствие: они темнеют и теряют аромат.
    Альтернатива: используйте герметичные ёмкости и добавляйте немного лимонного сока.

А что если…

А что если фрукт всё-таки переспел или чуть подпорчен? Не спешите выбрасывать. Переспелые бананы можно использовать для бананового хлеба, а мягкое авокадо — для гуакамоле. Даже помидоры с трещинами отлично подойдут для соуса или томатного супа.

Плюсы и минусы хранения фруктов в холодильнике

Плюсы Минусы
Замедляет порчу спелых фруктов Прерывает естественное созревание
Подходит для ягод и цитрусовых Изменяет вкус и аромат
Удобно для нарезанных фруктов Вызывает потемнение кожуры
Сохраняет свежесть на несколько дней Теряются витамины (особенно С и В1)

Мифы и правда

Миф: чем холоднее, тем лучше сохраняются фрукты.
Правда: низкая температура замедляет не только порчу, но и созревание, ухудшая вкус.

Миф: все фрукты нужно мыть перед хранением.
Правда: влажная поверхность ускоряет гниение.

Миф: нарезанные фрукты безопасно хранить в открытых контейнерах.
Правда: воздух ускоряет потемнение и размножение бактерий.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Можно ли хранить бананы в холодильнике?
Нет. Холод вызывает потемнение кожуры и делает мякоть волокнистой.

Что делать, если авокадо переспело?
Используйте его в смузи или паштете. Мякоть станет мягкой, но вкус останется.

Как сохранить нарезанные яблоки?
Сбрызните лимонным соком и уберите в контейнер с крышкой — так они не потемнеют.

Можно ли хранить фрукты в пакетах?
Не рекомендуется: внутри скапливается влага, ускоряющая гниение. Лучше использовать бумажные пакеты или сетки.

Как хранить цитрусовые?
При комнатной температуре, в тени. В холодильнике их кожура быстро теряет влагу.

3 интересных факта

  • Этилен — тот самый газ, который ускоряет созревание, но при этом делает соседние овощи и фрукты мягче.
  • Виноград — один из немногих фруктов, которые действительно выигрывают от холода: он дольше остаётся упругим.
  • При 4 °C активность ферментов, отвечающих за аромат, снижается почти вдвое — поэтому "холодные" фрукты кажутся безвкусными.

Исторический контекст

До изобретения холодильников фрукты хранили в специальных подвалах с регулируемой влажностью. В Европе яблоки и груши раскладывали по отдельным ящикам с соломой, чтобы уменьшить воздействие этилена. В странах с жарким климатом применяли глиняные кувшины, которые охлаждались за счёт испарения воды. Эти методы позволяли сохранять урожай месяцами без потери вкуса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Шоу-бизнес
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Последние материалы
Потеряли паспорт — остались без лица: как вернуть себе личность и спокойствие
Почему горчица — это не только приправа: секреты уборки, которые вас удивят
Западная 4-дневка не для всех: почему Россия пока не может себе это позволить
Холодильник — это западня: вот какие фрукты он превратит в безвкусную массу
Лучшая закуска для худеющих: продукт, в котором больше пользы, чем в овощном салате
Говорит с небом — а деньги идут с земли: что коллеги думают о Кате Лель и сколько она зарабатывает
Без ботокса и пластики: как метод Кэрол Маджио омолаживает лицо за 8 минут в день
Невидимые следы становятся видимыми: разработан новый метод выявления отпечатков на гильзах
Один комплект шин на весь год — и ни единого заноса: как советские водители побеждали гололёд
Один куст — 50 лет восторга: пион, что цветёт, будто в сказке, без пересадок и хлопот
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.