Булгур с овощами и мясом: как приготовить сытное блюдо за 25 минут

Сегодня, когда мода на "осознанную еду" возвращает нас к простым сочетаниям, это блюдо звучит особенно актуально — лёгкое, питательное и экологичное.
Булгур — не просто крупа, а один из старейших продуктов на Земле. Археологи находили его следы в древних поселениях Месопотамии и Малой Азии возрастом более 4000 лет. Секрет булгура в технологии: это предварительно проваренные, высушенные и дроблёные зёрна пшеницы, сохраняющие максимум питательных веществ.
В отличие от риса, булгур не требует долгого приготовления, впитывает вкус бульона и специй, а при этом остаётся рассыпчатым. Не случайно его называют "зерном кочевников": лёгкий, долго хранится и быстро готовится — идеальный спутник в пути.
Куриное мясо — 500 г
Растительное масло — 4 ст. ложки
Лук — 1 головка
Морковь — 1 шт.
Сладкий перец — 1 красный и 1 зелёный
Шпинат — 2 горсти
Помидор — 1 шт.
Булгур — 1 стакан
Куриный бульон — 3 стакана
Куркума — 1/2 ч. ложки
Соль — по вкусу
Свежая зелень (петрушка, кинза) — для подачи
Отварите курицу.
Мясо варят до мягкости в подсоленной воде. Бульон не выливайте — он станет основой блюда.
Обжарьте овощи.
В глубокой сковороде или сотейнике нагрейте масло. Добавьте нарезанный лук, морковь и перцы. Тушите 7-10 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными.
Добавьте томаты и зелень.
Введите нарезанный помидор и шпинат. Перемешайте — шпинат быстро "осядет".
Соедините всё.
Добавьте булгур и кусочки отварного куриного мяса. Влейте горячий бульон, добавьте соль и куркуму.
Томите.
Варите на минимальном огне 20-25 минут, пока булгур не впитает жидкость.
Подача.
Готовое блюдо украсьте мелко рубленой зеленью и каплей оливкового масла.
Современная нутрициология подтверждает: сочетание цельнозернового продукта, белка и овощей обеспечивает сбалансированный приём пищи.
Булгур — источник медленных углеводов, клетчатки и витаминов группы B.
Курица содержит полноценный белок и минимум жира.
Шпинат и перец богаты антиоксидантами и железом.
Куркума обладает противовоспалительными свойствами и улучшает пищеварение.
С точки зрения метаболизма, это блюдо даёт устойчивое чувство сытости без перегрузки организма, а благодаря умеренной термообработке сохраняет до 80% питательных веществ.
В Болгарии и на Балканах подобные блюда называют манджа — это не строгое блюдо, а целая философия домашнего тепла. Оно готовится "на глаз", всегда немного отличается, но неизменно пахнет домом.
Когда-то его подавали в общих глиняных мисках: одна еда на всех, один разговор, один день. Сегодня, когда мир снова ищет способы объединить людей за столом, манджа звучит как послание — о простоте, заботе и времени, которое стоит того, чтобы остановиться.
Если нет булгура, используйте кус-кус, пшено или перловку.
Для более выраженного вкуса добавьте немного чеснока и ложку томатной пасты.
Курица может быть заменена индейкой, кроликом или даже нутом для вегетарианской версии.
Вариант с добавлением лимонного сока или цедры придаёт блюду средиземноморскую свежесть.
Можно ли готовить без бульона?
Да, но тогда добавьте немного сливочного масла или ложку соевого соуса — они придадут глубину вкуса.
Можно ли сделать блюдо диетическим?
Используйте грудку вместо окорочков и готовьте без масла, можно тушить на воде.
Чем заменить булгур при непереносимости глютена?
Отлично подойдут киноа, гречка или рис басмати.
Как хранить?
До 3 дней в холодильнике. Перед подачей можно освежить блюдо ложкой йогурта или лимонным соком.
Можно ли замораживать?
Да, булгур и курица хорошо переносят заморозку, но шпинат лучше добавлять свежим после разморозки.
