Просто, дёшево и по-немецки вкусно: салат, который заменит гарнир и ужин одновременно

Картофельный салат — классика немецкой кухни, в которой простые ингредиенты превращаются в гармоничное блюдо с насыщенным вкусом. Он прекрасно подойдёт и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу или рыбе. Секрет его вкуса — в правильной заправке и одной важной детали: соус нужно добавлять к горячему картофелю, тогда он впитывает аромат и становится особенно нежным.
Картофель — 400 г
Лимон (небольшой) — 1 шт.
Зернистая горчица — 1 ст. л.
Нерафинированное подсолнечное масло — 40 мл
Красный лук — 150 г
Петрушка — 30 г
Солёные огурцы — 200 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
Корнеплоды тщательно вымойте щёткой и залейте горячей водой. Варите на среднем огне до мягкости — примерно 25 минут. После варки выложите на решётку и дайте слегка остыть, чтобы не обжигали руки.
Совет: используйте картофель с низким содержанием крахмала (сорт "Беллароза", "Гала" или "Ред Скарлет"). Такой картофель сохраняет форму и не превращается в пюре.
Снимите цедру с лимона мелкой тёркой, выжмите сок в миску, убрав косточки. Добавьте горчицу и подсолнечное масло, посолите и поперчите.
Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Петрушку промойте, обсушите, мелко нарежьте и слегка перетрите с солью — это сделает её ароматнее. Перемешайте всё с заправкой.
Можно использовать и обычный репчатый лук, но его стоит обдать кипятком или на несколько минут замочить в уксусе, чтобы убрать горечь.
Очистите горячий картофель, нарежьте тонкими ломтиками и сразу залейте приготовленной заправкой. Осторожно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы картофель впитал вкус.
Солёные огурцы нарежьте тонко, почти прозрачными кружочками. Добавьте к картофелю, снова аккуратно перемешайте, при необходимости подсолите и поперчите.
|Вариант
|Тип огурцов
|Заправка
|Особенности вкуса
|Классический немецкий
|Маринованные
|Уксус и масло
|Кисловато-пряный
|Южнонемецкий
|Солёные
|Лимон и горчица
|Более мягкий, свежий
|Баварский
|С беконом
|Горчичная с жиром
|Очень сытный и ароматный
Заправляйте только тёплый картофель — это главный секрет блюда.
Не используйте майонез — только масло, уксус или лимон, как в традиционном немецком рецепте.
Оставьте салат на 15-20 минут, чтобы вкусы соединились.
Для пикантности можно добавить щепотку тмина или немного дижонской горчицы.
Ошибка: остудить картофель перед заправкой.
Последствие: вкус будет пресным, масло не впитается.
Альтернатива: поливать соусом только горячие ломтики.
Ошибка: использовать рафинированное масло.
Последствие: блюдо теряет аромат.
Альтернатива: нерафинированное подсолнечное или оливковое масло первого отжима.
Ошибка: крупно нарезанные огурцы.
Последствие: нарушается текстура.
Альтернатива: нарезать очень тонко — почти как для бутербродов.
|Плюсы
|Минусы
|Простые ингредиенты
|Требует точного температурного режима
|Подходит для поста и вегетарианцев
|Без заправки быстро теряет вкус
|Готовится за 30-40 минут
|Не хранится дольше суток
В Германии картофельный салат считается обязательным блюдом на Рождество — его подают с сосисками.
В каждом регионе Германии — своя версия: где-то добавляют яблоки, где-то бекон или сельдь.
Французы считают немецкий картофельный салат прообразом своего "салата с тёплой картошкой" (salade tiède).
XIX век: картофельный салат появился в Баварии как блюдо для рабочих — дешёвый, но питательный.
XX век: распространился по всей Европе и стал символом немецкой кухни.
Сегодня: существует десятки вариаций — от простых постных до праздничных с беконом и яйцами.
