Добавьте к йогурту эти три ингредиента — и получите завтрак, ради которого встают раньше

4:44
Еда

Если хочется чего-то сладкого, но без вреда для фигуры — попробуйте сочетание греческого йогурта, изюма и дроблёного фундука. Это лёгкий, питательный перекус, который можно приготовить за пару минут и взять с собой на работу, учёбу или в дорогу. Кремовая текстура йогурта сочетается с хрустящими орехами и лёгкой сладостью изюма, а корица добавляет приятную теплоту вкуса.

Греческий йогурт с фундуком и изюмом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Греческий йогурт с фундуком и изюмом

Продукты на одну порцию

Ингредиент Количество Назначение
Греческий йогурт 100 г основа блюда
Отруби (овсяные или пшеничные) 15 г (1 ст. л.) источник клетчатки
Изюм 7 г (1 ч. л.) сладость и энергия
Фундук 6 г хрустящая текстура
Корица по вкусу аромат и мягкая пряность

Подготовка ингредиентов

Промойте изюм в тёплой воде и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Это важно — сухофрукты должны быть мягкими, но не липкими. Орехи измельчите ножом или в ступке, чтобы получились кусочки разного размера: от крупной крошки до мелких фрагментов.

Подготовьте основу

В глубокой миске соедините греческий йогурт, изюм и отруби. Перемешайте ложкой до равномерного распределения ингредиентов.

Добавьте хруст

Посыпьте сверху измельчённым фундуком. Если хотите более насыщенный вкус, можно предварительно слегка поджарить орехи на сухой сковороде — это усилит аромат и сделает текстуру приятнее.

Финальный штрих

Добавьте немного корицы. Оставьте смесь постоять 5-10 минут — за это время отруби впитают влагу, а изюм станет ещё мягче. Консистенция получится густой, кремовой и сбалансированной по вкусу.

Подача

Подавайте йогурт с орехами сразу после приготовления. Если готовите перекус с собой, переложите смесь в стеклянную банку или контейнер небольшого объёма. Перед закрытием крышкой можно посыпать поверхность орехами и щепоткой корицы — это не только вкусно, но и красиво.

Советы шаг за шагом

  • Выбирайте натуральный йогурт. Без сахара и ароматизаторов — вкус будет чище и полезнее.

  • Не добавляйте мёд или сахар. Изюма достаточно для мягкой сладости.

  • Используйте разные орехи. Смесь фундука и миндаля делает блюдо ещё интереснее.

  • Добавьте фрукты. Кусочки яблока, груши или банана подойдут идеально.

  • Охладите перед подачей. Если дать десерту настояться в холодильнике 15-20 минут, вкус станет глубже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использовали сладкий йогурт Лишний сахар, приторный вкус Берите натуральный йогурт без добавок
Перемешали слишком активно Потеря воздушности Аккуратно соединяйте ложкой
Добавили слишком много отрубей Смесь станет плотной Соблюдайте пропорции 1:6
Не дали настояться Хруст отрубей Подождите 5-10 минут до подачи

А что если…

А что если добавить ложку какао или немного кокосовой стружки? Йогурт превратится в десерт, напоминающий мусс. А для освежающего варианта попробуйте положить несколько замороженных ягод — они придадут лёгкую кислинку и красивый цвет.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Готовится за 5 минут Не хранится дольше суток
Полезный состав без сахара Требует охлаждения летом
Подходит для перекуса и завтрака Не всем нравится текстура отрубей
Удобно брать с собой Нужно свежие продукты

Мифы и правда

Миф: отруби вредны для желудка.
Правда: в умеренном количестве (1-2 ст. л. в день) они улучшают пищеварение.

Миф: йогурт с орехами — слишком калорийно.
Правда: порция такого блюда содержит около 180-200 ккал — отличный вариант для лёгкого перекуса.

Миф: изюм повышает сахар в крови.
Правда: небольшое количество сухофруктов безопасно при сбалансированном питании.

FAQ

Можно ли использовать обычный йогурт?
Да, но греческий гуще, поэтому блюдо получится более кремовым.

Сколько хранится йогурт с орехами?
Не более 24 часов в холодильнике, в герметичной посуде.

Можно ли приготовить без отрубей?
Да, замените их овсяными хлопьями или семенами чиа.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
