Добавьте к йогурту эти три ингредиента — и получите завтрак, ради которого встают раньше

Если хочется чего-то сладкого, но без вреда для фигуры — попробуйте сочетание греческого йогурта, изюма и дроблёного фундука. Это лёгкий, питательный перекус, который можно приготовить за пару минут и взять с собой на работу, учёбу или в дорогу. Кремовая текстура йогурта сочетается с хрустящими орехами и лёгкой сладостью изюма, а корица добавляет приятную теплоту вкуса.
|Ингредиент
|Количество
|Назначение
|Греческий йогурт
|100 г
|основа блюда
|Отруби (овсяные или пшеничные)
|15 г (1 ст. л.)
|источник клетчатки
|Изюм
|7 г (1 ч. л.)
|сладость и энергия
|Фундук
|6 г
|хрустящая текстура
|Корица
|по вкусу
|аромат и мягкая пряность
Промойте изюм в тёплой воде и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Это важно — сухофрукты должны быть мягкими, но не липкими. Орехи измельчите ножом или в ступке, чтобы получились кусочки разного размера: от крупной крошки до мелких фрагментов.
В глубокой миске соедините греческий йогурт, изюм и отруби. Перемешайте ложкой до равномерного распределения ингредиентов.
Посыпьте сверху измельчённым фундуком. Если хотите более насыщенный вкус, можно предварительно слегка поджарить орехи на сухой сковороде — это усилит аромат и сделает текстуру приятнее.
Добавьте немного корицы. Оставьте смесь постоять 5-10 минут — за это время отруби впитают влагу, а изюм станет ещё мягче. Консистенция получится густой, кремовой и сбалансированной по вкусу.
Подавайте йогурт с орехами сразу после приготовления. Если готовите перекус с собой, переложите смесь в стеклянную банку или контейнер небольшого объёма. Перед закрытием крышкой можно посыпать поверхность орехами и щепоткой корицы — это не только вкусно, но и красиво.
Выбирайте натуральный йогурт. Без сахара и ароматизаторов — вкус будет чище и полезнее.
Не добавляйте мёд или сахар. Изюма достаточно для мягкой сладости.
Используйте разные орехи. Смесь фундука и миндаля делает блюдо ещё интереснее.
Добавьте фрукты. Кусочки яблока, груши или банана подойдут идеально.
Охладите перед подачей. Если дать десерту настояться в холодильнике 15-20 минут, вкус станет глубже.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Использовали сладкий йогурт
|Лишний сахар, приторный вкус
|Берите натуральный йогурт без добавок
|Перемешали слишком активно
|Потеря воздушности
|Аккуратно соединяйте ложкой
|Добавили слишком много отрубей
|Смесь станет плотной
|Соблюдайте пропорции 1:6
|Не дали настояться
|Хруст отрубей
|Подождите 5-10 минут до подачи
А что если добавить ложку какао или немного кокосовой стружки? Йогурт превратится в десерт, напоминающий мусс. А для освежающего варианта попробуйте положить несколько замороженных ягод — они придадут лёгкую кислинку и красивый цвет.
|Плюсы
|Минусы
|Готовится за 5 минут
|Не хранится дольше суток
|Полезный состав без сахара
|Требует охлаждения летом
|Подходит для перекуса и завтрака
|Не всем нравится текстура отрубей
|Удобно брать с собой
|Нужно свежие продукты
Миф: отруби вредны для желудка.
Правда: в умеренном количестве (1-2 ст. л. в день) они улучшают пищеварение.
Миф: йогурт с орехами — слишком калорийно.
Правда: порция такого блюда содержит около 180-200 ккал — отличный вариант для лёгкого перекуса.
Миф: изюм повышает сахар в крови.
Правда: небольшое количество сухофруктов безопасно при сбалансированном питании.
Можно ли использовать обычный йогурт?
Да, но греческий гуще, поэтому блюдо получится более кремовым.
Сколько хранится йогурт с орехами?
Не более 24 часов в холодильнике, в герметичной посуде.
Можно ли приготовить без отрубей?
Да, замените их овсяными хлопьями или семенами чиа.
