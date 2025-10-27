Пышный, как облако, и сладкий, как воспоминание: манник, который не черствеет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:17
Еда

Если вы ищете десерт, который получается всегда, попробуйте приготовить манник на молоке в мультиварке. Этот пирог прост в приготовлении, не требует редких ингредиентов, а результат — мягкий, высокий и пропитанный сливочным ароматом. Такое лакомство одинаково хорошо и к чаю, и в качестве домашнего торта на каждый день.

Манник на апельсиновом соке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Манник на апельсиновом соке

Почему манник в мультиварке — идеальный вариант

Мультиварка создаёт равномерный нагрев и удерживает влагу, благодаря чему манник получается не пересушенным, а нежным и сочным. Использование двух видов масла — сливочного и растительного — делает текстуру пирога особенно мягкой, а вкус — насыщенным.

Ингредиенты на 8 порций

  • Яйцо куриное — 3 шт.

  • Молоко — 300 мл

  • Манная крупа — 260 г

  • Сахар — 250 г

  • Мука пшеничная — 200 г

  • Масло растительное — 80 мл

  • Масло сливочное — 80 г

  • Сахар ванильный — 10 г

  • Разрыхлитель — 10 г

  • Соль — щепотка

Как приготовить манник на молоке в мультиварке

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Достаньте яйца и сливочное масло из холодильника заранее — они должны стать комнатной температуры. Молоко слегка подогрейте до 37-38 °C. Это обеспечит равномерное соединение продуктов и пышную структуру теста.

Шаг 2. Взбейте яйца с сахаром

В глубокой миске соедините яйца, обычный и ванильный сахар. Взбейте миксером на высокой скорости 4-5 минут до появления пышной светлой массы.

Шаг 3. Добавьте масло

Влейте растительное масло и добавьте нарезанное мягкое сливочное. Перемешайте миксером на низкой скорости, чтобы масса стала однородной.

Шаг 4. Смешайте сухие ингредиенты

Отдельно просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль и манную крупу. Тщательно перемешайте венчиком — так смесь станет воздушнее.

Шаг 5. Соедините всё в одно тесто

Добавьте сухую смесь в яично-масляную. Перемешайте миксером до гладкой консистенции. Тесто получится густым, но текучим.

Совет: если хотите, чтобы манник стал ещё нежнее, дайте тесту постоять 15-20 минут — манка разбухнет, и пирог получится особенно пышным.

Шаг 6. Выпекание

Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и вылейте тесто. Разровняйте поверхность силиконовой лопаткой.
Включите режим "Выпечка" на 60 минут. В некоторых моделях время может варьироваться, поэтому ориентируйтесь на инструкцию вашей мультиварки.

Шаг 7. Остудите и достаньте

После сигнала не открывайте крышку сразу — дайте пирогу постоять 10 минут. Затем аккуратно выньте манник, перевернув чашу через решётку для пара. Переложите на блюдо и остудите.

Советы хозяйке

  • Для аромата можно добавить немного цедры апельсина или лимона.

  • Для разнообразия добавьте изюм, курагу, чернику или кусочки яблок.

  • Чтобы манник не осел, не открывайте крышку мультиварки во время выпечки.

  • Чтобы корочка стала румянее, после готовности можно перевернуть пирог и включить режим "Выпечка" ещё на 10 минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать холодные продукты.
    Последствие: тесто плохо поднимается.
    Альтернатива: достать ингредиенты заранее, дать им согреться.

  • Ошибка: перелить масла.
    Последствие: пирог становится слишком влажным.
    Альтернатива: строго придерживаться рецепта — 80 мл растительного и 80 г сливочного масла.

  • Ошибка: не смазывать чашу мультиварки.
    Последствие: пирог прилипает к стенкам.
    Альтернатива: использовать сливочное масло или пергамент.

Таблица "Плюсы и минусы" манника в мультиварке

Плюсы Минусы
Простое и быстрое приготовление Нужен прибор с режимом "Выпечка"
Всегда пышный и мягкий результат Нет румяной корочки, как в духовке
Можно добавлять фрукты, ягоды Придётся немного подождать остывания

Три интересных факта

  1. Манник — одно из древнейших блюд русской кухни, впервые упомянут в поваренных книгах XIX века.

  2. В отличие от бисквита, в маннике не нужно долго взбивать яйца — структура создаётся за счёт манки.

  3. Манник на молоке считается более нежным, а на кефире — более рассыпчатым.

Исторический контекст

  • XIX век: манник входил в традиционные блюда купеческой кухни.

  • Советское время: пирог стал популярным "бюджетным десертом" без дрожжей и сложных ингредиентов.

  • Сегодня: манник готовят с ягодами, шоколадом и даже творогом, используя современные мультиварки.

