Пышный, как облако, и сладкий, как воспоминание: манник, который не черствеет

Если вы ищете десерт, который получается всегда, попробуйте приготовить манник на молоке в мультиварке. Этот пирог прост в приготовлении, не требует редких ингредиентов, а результат — мягкий, высокий и пропитанный сливочным ароматом. Такое лакомство одинаково хорошо и к чаю, и в качестве домашнего торта на каждый день.
Мультиварка создаёт равномерный нагрев и удерживает влагу, благодаря чему манник получается не пересушенным, а нежным и сочным. Использование двух видов масла — сливочного и растительного — делает текстуру пирога особенно мягкой, а вкус — насыщенным.
Яйцо куриное — 3 шт.
Молоко — 300 мл
Манная крупа — 260 г
Сахар — 250 г
Мука пшеничная — 200 г
Масло растительное — 80 мл
Масло сливочное — 80 г
Сахар ванильный — 10 г
Разрыхлитель — 10 г
Соль — щепотка
Достаньте яйца и сливочное масло из холодильника заранее — они должны стать комнатной температуры. Молоко слегка подогрейте до 37-38 °C. Это обеспечит равномерное соединение продуктов и пышную структуру теста.
В глубокой миске соедините яйца, обычный и ванильный сахар. Взбейте миксером на высокой скорости 4-5 минут до появления пышной светлой массы.
Влейте растительное масло и добавьте нарезанное мягкое сливочное. Перемешайте миксером на низкой скорости, чтобы масса стала однородной.
Отдельно просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль и манную крупу. Тщательно перемешайте венчиком — так смесь станет воздушнее.
Добавьте сухую смесь в яично-масляную. Перемешайте миксером до гладкой консистенции. Тесто получится густым, но текучим.
Совет: если хотите, чтобы манник стал ещё нежнее, дайте тесту постоять 15-20 минут — манка разбухнет, и пирог получится особенно пышным.
Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и вылейте тесто. Разровняйте поверхность силиконовой лопаткой.
Включите режим "Выпечка" на 60 минут. В некоторых моделях время может варьироваться, поэтому ориентируйтесь на инструкцию вашей мультиварки.
После сигнала не открывайте крышку сразу — дайте пирогу постоять 10 минут. Затем аккуратно выньте манник, перевернув чашу через решётку для пара. Переложите на блюдо и остудите.
Для аромата можно добавить немного цедры апельсина или лимона.
Для разнообразия добавьте изюм, курагу, чернику или кусочки яблок.
Чтобы манник не осел, не открывайте крышку мультиварки во время выпечки.
Чтобы корочка стала румянее, после готовности можно перевернуть пирог и включить режим "Выпечка" ещё на 10 минут.
Ошибка: использовать холодные продукты.
Последствие: тесто плохо поднимается.
Альтернатива: достать ингредиенты заранее, дать им согреться.
Ошибка: перелить масла.
Последствие: пирог становится слишком влажным.
Альтернатива: строго придерживаться рецепта — 80 мл растительного и 80 г сливочного масла.
Ошибка: не смазывать чашу мультиварки.
Последствие: пирог прилипает к стенкам.
Альтернатива: использовать сливочное масло или пергамент.
|Плюсы
|Минусы
|Простое и быстрое приготовление
|Нужен прибор с режимом "Выпечка"
|Всегда пышный и мягкий результат
|Нет румяной корочки, как в духовке
|Можно добавлять фрукты, ягоды
|Придётся немного подождать остывания
Манник — одно из древнейших блюд русской кухни, впервые упомянут в поваренных книгах XIX века.
В отличие от бисквита, в маннике не нужно долго взбивать яйца — структура создаётся за счёт манки.
Манник на молоке считается более нежным, а на кефире — более рассыпчатым.
XIX век: манник входил в традиционные блюда купеческой кухни.
Советское время: пирог стал популярным "бюджетным десертом" без дрожжей и сложных ингредиентов.
Сегодня: манник готовят с ягодами, шоколадом и даже творогом, используя современные мультиварки.
