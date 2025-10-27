Пышный, как облако, и сладкий, как воспоминание: манник, который не черствеет

Если вы ищете десерт, который получается всегда, попробуйте приготовить манник на молоке в мультиварке. Этот пирог прост в приготовлении, не требует редких ингредиентов, а результат — мягкий, высокий и пропитанный сливочным ароматом. Такое лакомство одинаково хорошо и к чаю, и в качестве домашнего торта на каждый день.

Почему манник в мультиварке — идеальный вариант

Мультиварка создаёт равномерный нагрев и удерживает влагу, благодаря чему манник получается не пересушенным, а нежным и сочным. Использование двух видов масла — сливочного и растительного — делает текстуру пирога особенно мягкой, а вкус — насыщенным.

Ингредиенты на 8 порций

Яйцо куриное — 3 шт.

Молоко — 300 мл

Манная крупа — 260 г

Сахар — 250 г

Мука пшеничная — 200 г

Масло растительное — 80 мл

Масло сливочное — 80 г

Сахар ванильный — 10 г

Разрыхлитель — 10 г

Соль — щепотка

Как приготовить манник на молоке в мультиварке

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Достаньте яйца и сливочное масло из холодильника заранее — они должны стать комнатной температуры. Молоко слегка подогрейте до 37-38 °C. Это обеспечит равномерное соединение продуктов и пышную структуру теста.

Шаг 2. Взбейте яйца с сахаром

В глубокой миске соедините яйца, обычный и ванильный сахар. Взбейте миксером на высокой скорости 4-5 минут до появления пышной светлой массы.

Шаг 3. Добавьте масло

Влейте растительное масло и добавьте нарезанное мягкое сливочное. Перемешайте миксером на низкой скорости, чтобы масса стала однородной.

Шаг 4. Смешайте сухие ингредиенты

Отдельно просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль и манную крупу. Тщательно перемешайте венчиком — так смесь станет воздушнее.

Шаг 5. Соедините всё в одно тесто

Добавьте сухую смесь в яично-масляную. Перемешайте миксером до гладкой консистенции. Тесто получится густым, но текучим.

Совет: если хотите, чтобы манник стал ещё нежнее, дайте тесту постоять 15-20 минут — манка разбухнет, и пирог получится особенно пышным.

Шаг 6. Выпекание

Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и вылейте тесто. Разровняйте поверхность силиконовой лопаткой.

Включите режим "Выпечка" на 60 минут. В некоторых моделях время может варьироваться, поэтому ориентируйтесь на инструкцию вашей мультиварки.

Шаг 7. Остудите и достаньте

После сигнала не открывайте крышку сразу — дайте пирогу постоять 10 минут. Затем аккуратно выньте манник, перевернув чашу через решётку для пара. Переложите на блюдо и остудите.

Советы хозяйке

Для аромата можно добавить немного цедры апельсина или лимона.

Для разнообразия добавьте изюм, курагу, чернику или кусочки яблок.

Чтобы манник не осел , не открывайте крышку мультиварки во время выпечки.

Чтобы корочка стала румянее, после готовности можно перевернуть пирог и включить режим "Выпечка" ещё на 10 минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать холодные продукты.

Последствие: тесто плохо поднимается.

Альтернатива: достать ингредиенты заранее, дать им согреться.

Ошибка: перелить масла.

Последствие: пирог становится слишком влажным.

Альтернатива: строго придерживаться рецепта — 80 мл растительного и 80 г сливочного масла.

Ошибка: не смазывать чашу мультиварки.

Последствие: пирог прилипает к стенкам.

Альтернатива: использовать сливочное масло или пергамент.

Таблица "Плюсы и минусы" манника в мультиварке

Плюсы Минусы Простое и быстрое приготовление Нужен прибор с режимом "Выпечка" Всегда пышный и мягкий результат Нет румяной корочки, как в духовке Можно добавлять фрукты, ягоды Придётся немного подождать остывания

Три интересных факта

Манник — одно из древнейших блюд русской кухни, впервые упомянут в поваренных книгах XIX века. В отличие от бисквита, в маннике не нужно долго взбивать яйца — структура создаётся за счёт манки. Манник на молоке считается более нежным, а на кефире — более рассыпчатым.

