Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксенофобия под видом патриотизма: Затулин назвал главную угрозу России
Сергей Шнуров высказался о новых песнях: почему русские мотивы остаются в его музыке
Мигранты в панике: полиция России устроила масштабную облаву в Подмосковье
Дело не только в храбрости: Ищенко раскрыл истинную силу России на поле боя
Не дайте огороду восстать: растения-захватчики, способные съесть весь участок
Цифры удивят: африканская страна вновь обратилась к российскому солоду
Главные долгожители планеты: кто пережил пирамиды, Колумба и все войны человечества
Сердце просит специй: семь природных союзников, которые стабилизируют давление
Работа и материнство: почему Регина Тодоренко опасается потерять востребованность на ТВ

Небесный аромат — земной подвох: как одно прикосновение меняет вкус, пользу и настроение

7:53
Еда

Папайю недаром называют "ангельским фруктом": её аромат и вкус напоминают тропическое солнце, но за этой нежностью скрывается довольно сложный характер. Всё дело в зрелости плода: спелая папайя — это сладкий десерт, а зелёная — скорее овощ с активными ферментами. От того, какую папайю выбрать и как её приготовить, зависит не только вкус блюда, но и польза для здоровья.

Папайевый смузи в стаканах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Папайевый смузи в стаканах

Чем папайя полезна и почему её называют фруктом для красоты

Папайя родом из Центральной Америки, но сегодня её выращивают от Бразилии до Индии. Она считается суперфудом, ведь в одном плоде содержатся витамины А, С, Е, фолиевая кислота и редкий фермент папаин. Этот фермент помогает расщеплять белки — поэтому папайя особенно полезна после плотного обеда или ужина.

Кроме того, фрукт укрепляет сосуды и сердце. В 100 граммах папайи содержится почти 70% дневной нормы витамина С и достаточно калия, чтобы поддерживать нормальное давление. Омега-3 жирные кислоты регулируют уровень холестерина, а антиоксиданты предотвращают старение клеток.

"Папайя помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и нормализует уровень сахара в крови", — отмечает диетолог Ирина Павлова.

Красивая кожа и крепкий иммунитет — заслуга витаминов и флавоноидов

В папайе есть всё, чтобы сохранить молодость кожи. Витамин С участвует в выработке коллагена, который отвечает за упругость, а ликопин и каротиноиды защищают от фотостарения. Эти же вещества снижают воспаления, вызванные ультрафиолетом.

Папайя также помогает организму противостоять вирусам. Флавоноиды — кверцетин, кемпферол и их аналоги — обладают выраженным противовоспалительным действием. Они уменьшают концентрацию азота в крови, повышают иммунитет и могут помочь даже при вирусах, вроде лихорадки Денге или сезонных простуд.

Почему папайю советуют при диетах

Несмотря на сладость, папайя малокалорийна: в 100 граммах всего 43 ккал. Её гликемический индекс — 30, что делает фрукт безопасным даже для тех, кто следит за уровнем сахара. Высокое содержание клетчатки создаёт чувство сытости, поэтому папайя — отличная альтернатива десертам с добавленным сахаром.

Спелая папайя вкусна сама по себе, особенно с лёгкой кислинкой лайма или лимона, а сушёная папайя часто становится частью цукатов и мюсли.

Сравнение: спелая и неспелая папайя

Признак Спелая папайя Неспелая папайя
Цвет кожуры Жёлтый, оранжевый Зелёный
Вкус Сладкий, напоминает дыню и манго Нейтральный, травянистый
Текстура Мягкая, тающая Плотная, хрустящая
Содержание папаина Умеренное Повышенное
Применение Десерты, салаты, смузи Тушение, жарка, маринады

Как видно, зелёную папайю едят не сырой, а после термической обработки. В ней слишком много активного папаина, который может раздражать слизистые оболочки.

Советы шаг за шагом: как выбрать папайю и довести её до зрелости дома

  1. При выборе обращайте внимание на цвет: ярко-зелёный плод не дозреет, а жёлто-зелёный — дойдёт за пару дней.

  2. Кожура должна быть гладкой, без трещин и пятен.

  3. Если папайя немного твердая — сделайте неглубокие надрезы на кожуре и оставьте её при комнатной температуре.

  4. Чтобы ускорить созревание, положите фрукт рядом с яблоком или бананом — они выделяют этилен.

  5. Храните спелую папайю в холодильнике не дольше трёх дней.

Проверить спелость можно простым нажатием: если плод чуть пружинит, значит, он готов к употреблению.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: есть зелёную папайю сырой.
Последствия: раздражение желудка и спазмы.
Альтернатива: использовать её в горячих блюдах — жарить, тушить, запекать.

Ошибка: хранить спелую папайю при комнатной температуре.
Последствия: плод быстро портится.
Альтернатива: хранить в холодильнике и съесть в течение трёх дней.

Ошибка: выбрасывать косточки.
Последствия: упускаете пользу — они богаты ферментами и антиоксидантами.
Альтернатива: добавлять высушенные косточки в смузи или использовать как пряность.

А что, если приготовить зелёную папайю как овощ?

В Азии зелёную папайю используют для салатов и горячих блюд. В Таиланде её натирают и заправляют соусом из лайма, чили и арахиса — получается известный салат сом там. А на Филиппинах и в Индии папайю добавляют в карри: ферменты папаина делают мясо мягким и сочным.

Попробуйте обжарить кусочки незрелой папайи на сливочном масле до золотистости — вкус удивит лёгкой "хлебной" нотой. Приготовленная таким образом папайя теряет агрессивность и становится похожей на кабачок или тыкву.

Плюсы и минусы папайи

Плюсы:

• улучшает пищеварение и обмен веществ;
• богата антиоксидантами и витаминами;
• снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
• помогает контролировать вес.

Минусы:

• незрелая папайя может вызывать раздражение ЖКТ;
• возможна аллергия у людей, чувствительных к латексу;
• спелые плоды быстро портятся.

Главное — выбирать зрелый фрукт и знать, как его использовать в зависимости от состояния мякоти.

Часто задаваемые вопросы

Как отличить спелую папайю в магазине?
По жёлтой кожуре и лёгкому аромату. Слишком твёрдая и зелёная — ещё не дозрела.

Можно ли папайю есть натощак?
Лучше после еды: ферменты активизируют пищеварение, но в пустом желудке могут вызвать дискомфорт.

Чем заменить папайю в рецептах?
В салатах — дыней или манго, в горячих блюдах — тыквой или кабачком.

Мифы и правда

Миф: папайя — просто сладкий тропический фрукт.
Правда: она содержит ферменты, которые помогают усвоению белков и улучшают пищеварение.

Миф: зелёная папайя опасна.
Правда: она безопасна после тепловой обработки и используется в азиатской кухне.

Миф: папайю нельзя есть при похудении.
Правда: благодаря низкому гликемическому индексу она идеально подходит для диетического питания.

Исторический контекст

Папайя впервые была описана испанцами в XVI веке, когда они привезли её из Америки на Филиппины. Колумб называл её "фруктом ангелов" за нежный вкус. Сегодня крупнейшие производители — Индия, Бразилия и Нигерия. Фрукт быстро распространился по миру и стал основой тропических диет, особенно в сочетании с лаймом и кокосом.

Три интересных факта

  1. Сок незрелой папайи применяют в косметике — он смягчает кожу и осветляет пигментные пятна.

  2. В листьях папайи содержатся соединения, снижающие температуру тела.

  3. В некоторых странах зелёную папайю добавляют в соусы для маринования мяса.

Папайя — редкий пример фрукта, который одинаково хорош и в десертах, и в горячих блюдах. Главное — понимать её характер: спелая дарит сладость, зелёная — пряную пользу.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Последние материалы
Фитнес, который выбивает из равновесия: почему кружится голова во время тренировок
США бессильны: Вэнс признаёт крах надежд на мир между Россией и Украиной
Под капотом может скрываться катастрофа: как распознать убитый мотор до покупки
Ксенофобия под видом патриотизма: Затулин назвал главную угрозу России
Сергей Шнуров высказался о новых песнях: почему русские мотивы остаются в его музыке
Мигранты в панике: полиция России устроила масштабную облаву в Подмосковье
Дело не только в храбрости: Ищенко раскрыл истинную силу России на поле боя
Не дайте огороду восстать: растения-захватчики, способные съесть весь участок
Цифры удивят: африканская страна вновь обратилась к российскому солоду
Главные долгожители планеты: кто пережил пирамиды, Колумба и все войны человечества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.