Эта восточная яичница делает утро праздничным — даже в понедельник

3:50
Еда

Шакшука — ароматное блюдо восточной кухни, в котором яйца готовятся прямо в густом томатном соусе с овощами и специями. Простое в приготовлении, но всегда эффектное — шакшука идеально подходит для позднего завтрака или лёгкого ужина.

Шакшука с томатами и зеленью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шакшука с томатами и зеленью

Ингредиенты (на 1 порцию)

Продукт Количество
Репчатый лук 0,5 шт. (40 г)
Куриные яйца 2 шт. (120 г)
Свежая зелень (петрушка, укроп или кинза) 5 г
Чеснок 1 зубчик (5 г)
Оливковое масло 1 ч. ложка (5 г)
Сыр фета 25 г
Помидор 1 шт. (50 г)
Салат "айсберг" 2 листа (28 г)
Соль по вкусу
Чёрный перец по вкусу
Специи (паприка, орегано, зира) по вкусу

Как приготовить шакшуку

Подготовка продуктов

Вымойте овощи и зелень. Очистите лук и чеснок. Нарежьте их мелко, чтобы соус получился более однородным.

Обжарьте основу

Разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте лук и чеснок, приправьте солью, перцем и специями. Обжаривайте 2-3 минуты до золотистого цвета и появления аромата.

Добавьте томаты

Натрите помидоры или измельчите их блендером, выложите в сковороду. Перемешайте и тушите на среднем огне 5 минут, пока соус слегка не загустеет.

Добавьте яйца

Сделайте ложкой углубления в соусе и аккуратно вбейте в них яйца.

Завершите приготовление

Посыпьте сверху измельчённой фетой, накройте крышкой и готовьте 8-10 минут на слабом огне, пока белок не схватится, а желток останется немного жидким.

Украсьте и подавайте

Порубите зелень и листья салата, посыпьте ими готовое блюдо перед подачей. Подавать лучше сразу, пока шакшука горячая.

Советы шаг за шагом

  • Если хотите более насыщенный вкус, добавьте ложку томатной пасты.

  • Для остроты можно использовать щепотку чили или копчёную паприку.

  • Чтобы шакшука была кремовой, добавьте немного сливочного масла в конце готовки.

  • Подайте блюдо с поджаренным хлебом или лавашем — так соус раскроется особенно вкусно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: готовить на сильном огне.
→ Последствие: соус подгорает, а яйца остаются сырыми.
→ Альтернатива: тушите на слабом огне под крышкой.

Ошибка: слишком много масла.
→ Последствие: шакшука становится жирной.
→ Альтернатива: используйте 1 чайную ложку оливкового масла.

Ошибка: переварить яйца.
→ Последствие: блюдо теряет сочность.
→ Альтернатива: снимайте сковороду, когда белок готов, а желток мягкий.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Готовится за 15-20 минут Нежелательно хранить — вкус теряется
Полезное и сбалансированное блюдо Может показаться кислым при избытке томатов
Минимум ингредиентов Требует свежих продуктов
Богат белком и витаминами Высокая калорийность при добавлении сыра

FAQ

Можно ли готовить без феты?
Да, шакшука вкусна и без сыра. Можно заменить фету брынзой, тофу или даже авокадо.

Какие специи подойдут лучше всего?
Паприка, орегано, тмин и немного кориандра — классическое сочетание для этого блюда.

Как подать шакшуку?
Традиционно подают прямо в сковороде с ломтиками хлеба или питой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

