Эта восточная яичница делает утро праздничным — даже в понедельник

Шакшука — ароматное блюдо восточной кухни, в котором яйца готовятся прямо в густом томатном соусе с овощами и специями. Простое в приготовлении, но всегда эффектное — шакшука идеально подходит для позднего завтрака или лёгкого ужина.
|Продукт
|Количество
|Репчатый лук
|0,5 шт. (40 г)
|Куриные яйца
|2 шт. (120 г)
|Свежая зелень (петрушка, укроп или кинза)
|5 г
|Чеснок
|1 зубчик (5 г)
|Оливковое масло
|1 ч. ложка (5 г)
|Сыр фета
|25 г
|Помидор
|1 шт. (50 г)
|Салат "айсберг"
|2 листа (28 г)
|Соль
|по вкусу
|Чёрный перец
|по вкусу
|Специи (паприка, орегано, зира)
|по вкусу
Вымойте овощи и зелень. Очистите лук и чеснок. Нарежьте их мелко, чтобы соус получился более однородным.
Разогрейте оливковое масло на сковороде. Добавьте лук и чеснок, приправьте солью, перцем и специями. Обжаривайте 2-3 минуты до золотистого цвета и появления аромата.
Натрите помидоры или измельчите их блендером, выложите в сковороду. Перемешайте и тушите на среднем огне 5 минут, пока соус слегка не загустеет.
Сделайте ложкой углубления в соусе и аккуратно вбейте в них яйца.
Посыпьте сверху измельчённой фетой, накройте крышкой и готовьте 8-10 минут на слабом огне, пока белок не схватится, а желток останется немного жидким.
Порубите зелень и листья салата, посыпьте ими готовое блюдо перед подачей. Подавать лучше сразу, пока шакшука горячая.
Если хотите более насыщенный вкус, добавьте ложку томатной пасты.
Для остроты можно использовать щепотку чили или копчёную паприку.
Чтобы шакшука была кремовой, добавьте немного сливочного масла в конце готовки.
Подайте блюдо с поджаренным хлебом или лавашем — так соус раскроется особенно вкусно.
Ошибка: готовить на сильном огне.
→ Последствие: соус подгорает, а яйца остаются сырыми.
→ Альтернатива: тушите на слабом огне под крышкой.
Ошибка: слишком много масла.
→ Последствие: шакшука становится жирной.
→ Альтернатива: используйте 1 чайную ложку оливкового масла.
Ошибка: переварить яйца.
→ Последствие: блюдо теряет сочность.
→ Альтернатива: снимайте сковороду, когда белок готов, а желток мягкий.
|Плюсы
|Минусы
|Готовится за 15-20 минут
|Нежелательно хранить — вкус теряется
|Полезное и сбалансированное блюдо
|Может показаться кислым при избытке томатов
|Минимум ингредиентов
|Требует свежих продуктов
|Богат белком и витаминами
|Высокая калорийность при добавлении сыра
Можно ли готовить без феты?
Да, шакшука вкусна и без сыра. Можно заменить фету брынзой, тофу или даже авокадо.
Какие специи подойдут лучше всего?
Паприка, орегано, тмин и немного кориандра — классическое сочетание для этого блюда.
Как подать шакшуку?
Традиционно подают прямо в сковороде с ломтиками хлеба или питой.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.