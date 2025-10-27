Осень требует тепла изнутри: какие напитки помогают не болеть и сохраняют энергию до весны

Осень — время, когда организм перестраивается на новый сезон и особенно нуждается в мягкой поддержке. Сбалансированное питание и правильный выбор напитков помогут сохранить энергию, укрепить иммунитет и избежать сезонных недомоганий.
По словам врача-эксперта Ольги Уланкиной, основа ежедневного рациона должна быть простой — чистая вода комнатной температуры.
"Она отлично утоляет жажду и поддерживает нормальное увлажнение слизистых, что особенно важно в сезон простуд", — подчеркнула Уланкина.
Также полезно включать в рацион травяные чаи и натуральные морсы:
шиповник - источник витамина С и природный антиоксидант;
ромашка - успокаивает и мягко поддерживает пищеварение;
имбирь с куркумой - помогает согреться и повышает тонус;
морсы из клюквы и облепихи - укрепляют иммунитет, особенно при щадящем приготовлении;
компоты из яблок, груш и слив - восполняют баланс микроэлементов, если варить их с минимальным количеством сахара.
|Категория
|Полезные напитки
|Нежелательные напитки
|Вода
|Вода комнатной температуры
|Ледяная вода, газировка
|Чай
|Травяной, зелёный, с имбирём
|Крепкий чёрный кофе, энергетики
|Фруктовые напитки
|Домашние морсы, компоты
|Пакетированные соки с сахаром
|Прочие
|Тёплое молоко, отвар шиповника
|Алкоголь, холодные соки со льдом
Слишком холодная жидкость может вызвать спазм сосудов желудка и горла, что увеличивает риск переохлаждения и ослабляет иммунную защиту. Даже ледяная вода после прогулки или занятий спортом создаёт дополнительную нагрузку на организм. Лучше выбирать напитки умеренно тёплые, особенно в утренние и вечерние часы.
Осенью, когда световой день становится короче, многим хочется взбодриться. Однако избыток кофеина может привести к обезвоживанию и повышенной тревожности.
"Большое количество крепкого чёрного кофе может приводить к обезвоживанию, что нежелательно, когда иммунитету и так непросто", — напомнила Уланкина.
А энергетические напитки и вовсе истощают нервную систему: их кратковременный эффект бодрости сменяется упадком сил и нарушением сна.
Осенью многие ошибочно полагают, что алкоголь помогает согреться. На самом деле спиртное вызывает кратковременное расширение сосудов, а затем — резкую потерю тепла. Это повышает риск переохлаждения и снижает сопротивляемость организма инфекциям.
Кроме того, частое употребление алкоголя подавляет иммунитет и нарушает обмен веществ.
Газированные и пакетированные соки содержат избыточное количество сахара, что повышает нагрузку на поджелудочную железу и может нарушить баланс микрофлоры кишечника.
"Сладкая газировка может нарушить баланс микрофлоры кишечника, а пакетированные соки не несут существенной витаминной пользы", — отметила Уланкина.
Лучше выбирать напитки, где сахар можно контролировать самостоятельно - например, домашние морсы или разбавленные фруктовые настои.
Начинайте утро со стакана тёплой воды — это активирует обмен веществ.
В течение дня делайте 5-6 небольших глотков воды каждый час.
После прогулки или переохлаждения выбирайте тёплые травяные чаи.
Старайтесь не пить кофе вечером — это нарушает сон.
При простуде добавляйте в воду немного лимона и мёда (если нет аллергии).
Ошибка: пить холодную воду или соки со льдом.
Последствие: переохлаждение и ослабление иммунитета.
Альтернатива: вода комнатной температуры, травяной чай.
Ошибка: злоупотреблять кофе и энергетиками.
Последствие: обезвоживание, нарушение сна.
Альтернатива: чай с имбирём, цикорий, какао без сахара.
Ошибка: верить, что алкоголь согревает.
Последствие: потеря тепла, нагрузка на сосуды.
Альтернатива: тёплое молоко с мёдом, пряный чай.
|Напиток
|Плюсы
|Минусы
|Вода
|Увлажняет слизистые, очищает организм
|Безвкусна, можно пить меньше нормы
|Имбирный чай
|Согревает, укрепляет иммунитет
|Не подходит при гастрите
|Шиповниковый отвар
|Источник витамина С
|Может повышать кислотность
|Кофе
|Улучшает концентрацию
|Обезвоживает, повышает давление
|Алкоголь
|Временно улучшает настроение
|Усиливает потерю тепла и снижает иммунитет
Если чистая вода кажется пресной, можно добавить в неё дольку лимона, листья мяты или немного ягодного сока - такой напиток будет вкуснее и полезнее.
Сколько воды нужно пить осенью?
В среднем 1,5-2 литра в день, учитывая супы и фрукты.
Можно ли пить кофе каждый день?
Да, но не более 2 чашек в первой половине дня.
Чем заменить сладкую газировку?
Домашним морсом, компотом без сахара или травяным настоем.
Какие напитки укрепляют иммунитет?
Отвары шиповника, клюквенные морсы, чай с имбирём и лимоном.
Миф: алкоголь помогает согреться.
Правда: он вызывает потерю тепла и ослабляет иммунитет.
Миф: газированные напитки утоляют жажду.
Правда: сахар и углекислота усиливают жажду.
Миф: чай сушит организм.
Правда: слабый травяной чай прекрасно восполняет влагу.
При комнатной температуре вода усваивается организмом быстрее, чем ледяная.
Клюквенный морс помогает предотвратить воспаления мочеполовой системы.
Куркума и имбирь в чае усиливают обмен веществ и повышают настроение.
Травяные сборы с мелиссой и мятой облегчают засыпание.
В древности горячие напитки — отвары трав, ягод и специй — были основным способом поддерживать здоровье в холодное время года. Сегодня врачи возвращаются к этим традициям, подтверждая их эффективность научными исследованиями.
