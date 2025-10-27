Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
Ловушка или спасение? Студенты выбирают кредитный путь к знаниям
Полулев, полутигр — загадка природы или каприз человека: история гибридов, которых не должно быть
Не укрывайте грядки, пока не прочтёте: ошибка, из-за которой замерзает даже под плёнкой
Творог и яблоки творят чудеса: этот пирог на сковороде затмит шарлотку и творожную запеканку
Не идеальный, но родной: автомобиль, на котором выросло поколение советских водителей
Получили травму в спортзале? 5 шагов, которые помогут вернуть деньги и доказать вину клуба
Магний против хаоса в теле: простые продукты, которые восстанавливают силы без лекарств
Вика Цыганова требует выслать поклонников Пугачёвой: в чём провинились фанаты Примадонны

Остров Пасхи перестал быть загадкой: тайна движения моаи раскрыта спустя 500 лет

7:10
Еда

Тайна перемещения гигантских каменных статуй острова Пасхи (моаи) долгое время оставалась одной из главных археологических загадок. Как жители маленького острова без современной техники могли перемещать исполинов весом в десятки тонн? Учёные из США и Дании смогли дать убедительный ответ, объединив археологические, физические и генетические исследования.

Статуя Моаи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Статуя Моаи

Как древние островитяне "заставили" статуи ходить

Антропологи Карл Липо из Бингемтонского университета и Терри Хант из Университета Аризоны пришли к выводу, что моаи перемещались в вертикальном положении, а не лежа, как считалось раньше.

"Статуи буквально шли сами — их раскачивали с боку на бок, заставляя двигаться вперёд", — пояснил профессор Карл Липо.

Учёные создали трёхмерную модель статуи, учитывающую форму основания и лёгкий наклон корпуса вперёд. Моделирование показало, что именно такие параметры позволяли "раскачивать" фигуру зигзагообразно, как холодильник, который аккуратно переносят по полу.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи построили четырёхтонную копию моаи. В эксперименте 18 человек переместили её на 100 метров за 40 минут, просто раскачивая фигуру в стороны с помощью верёвок.

Почему этот способ оказался самым эффективным

Дороги на острове Пасхи оказались идеально приспособлены для такого метода: они имеют ширину около 4,5 метра и траншейное поперечное сечение. Это помогало удерживать статую в вертикальном положении и не давало ей опрокинуться.

Ранее считалось, что моаи транспортировали на деревянных санях, но остров не имел больших лесов, а использование дерева в огромных количествах было бы невозможным. Новая теория снимает противоречие — она объясняет, как аборигены могли передвигать исполинов без ущерба для экосистемы.

Когда и зачем строили моаи

Другая группа исследователей во главе с Робертом ди Наполи из Орегонского университета установила, что строительство статуй продолжалось до середины XVIII века, а не прекратилось в XVII, как считалось раньше.

Радиоуглеродный анализ, а также анализ почв показали, что активность на каменоломнях длилась до европейского контакта. Это говорит о том, что общество острова Пасхи не находилось в состоянии упадка до прибытия европейцев, а сохраняло устойчивость и организацию.

Сравнение гипотез о перемещении моаи

Теория Суть Недостатки Доказательства
Деревянные платформы Статуи везли лёжа по брёвнам Нехватка леса, следы не совпадают Не подтверждена экспериментально
Канаты и рычаги Перемещали с помощью верёвок и блоков Сложность синхронизации движений Теоретическая модель
Раскачивание стоя Статуи "шли" вертикально, раскачиваясь Требует координации Экспериментально доказано

Таким образом, версия "шагающих статуй" считается на сегодняшний день наиболее достоверной.

Что показали новые исследования

Генетические и экологические анализы помогли дополнить картину жизни древних рапануйцев. Команда Виктора Морено-Майара из Копенгагенского университета выяснила, что население острова росло стабильно с XIII века и не переживало катастрофического спада до появления европейцев.

А эколог Дилан Дэйвис из Колумбийского университета показал, что система каменистых садов острова занимала всего 0,76 кв. км — этого хватало, чтобы прокормить около 2000 человек. Эти данные совпадают с описаниями первых европейских путешественников XVIII века.

"Рапануйцы выжили в одном из самых изолированных уголков планеты, рационально используя ресурсы. У нас есть чему у них поучиться", — подчеркнул Дилан Дэйвис.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: предполагать, что статуи перевозили на брёвнах.
Последствие: неверные выводы о вырубке лесов и "самоистреблении" цивилизации.
Альтернатива: метод раскачивания, не требующий большого количества древесины.

Ошибка: считать, что строительство моаи остановилось из-за кризиса.
Последствие: искажение представления о культуре Рапануи.
Альтернатива: данные радиоуглеродного анализа подтверждают продолжение работ до XVIII века.

А что если статуи действительно символизировали движение

Учёные предполагают, что "шагающий" способ транспортировки мог быть символичным: моаи олицетворяли духов предков, которые "приходили" на свои священные платформы. Такое толкование делает ритуал перемещения частью религиозной традиции.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Плюсы Минусы
Подтверждена экспериментально Требует идеальной координации группы
Не нарушает экологию острова Не объясняет транспортировку всех статуй
Совпадает с архитектурой дорог Некоторые статуи слишком массивны для ручного перемещения
Поддерживается археологическими данными Нет письменных свидетельств

Часто задаваемые вопросы

Сколько весила самая большая статуя?
Некоторые моаи достигали 90 тонн и более 10 метров в высоту.

Сколько всего статуй найдено?
Около 1000, из них многие остались незавершёнными в каменоломнях.

Для чего они создавались?
Считалось, что моаи охраняют племена и символизируют духов предков.

Мифы и правда

Миф: строительство статуй погубило островитян.
Правда: исследования показали, что экосистема сохранялась, а население не вымерло до прихода европейцев.

Миф: моаи невозможно было переместить без техники.
Правда: эксперимент доказал, что 18 человек могли "передвигать" статую за счёт раскачивания.

Миф: все статуи одинаковые.
Правда: каждая имела уникальные пропорции и символику, отражающую конкретный род или предка.

Интересные факты

  1. Большинство моаи обращены лицом к поселениям, охраняя жителей, а не к океану.

  2. На некоторых изваяниях были надеты каменные "шапки" из красного туфа — символ статуса.

  3. Многие статуи недостроены — вероятно, из-за изменения религиозных традиций после контакта с европейцами.

Исторический контекст

Первые моаи начали возводить около XIII века, когда на остров прибыли полинезийские переселенцы. В течение пяти столетий они создали уникальную культуру с развитой иерархией, религией и инженерными навыками. Несмотря на изоляцию, жители острова Пасхи сумели сохранить баланс между природой и духовным миром.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
Ловушка или спасение? Студенты выбирают кредитный путь к знаниям
Полулев, полутигр — загадка природы или каприз человека: история гибридов, которых не должно быть
Не укрывайте грядки, пока не прочтёте: ошибка, из-за которой замерзает даже под плёнкой
Творог и яблоки творят чудеса: этот пирог на сковороде затмит шарлотку и творожную запеканку
Не идеальный, но родной: автомобиль, на котором выросло поколение советских водителей
Получили травму в спортзале? 5 шагов, которые помогут вернуть деньги и доказать вину клуба
Остров Пасхи перестал быть загадкой: тайна движения моаи раскрыта спустя 500 лет
Магний против хаоса в теле: простые продукты, которые восстанавливают силы без лекарств
Вика Цыганова требует выслать поклонников Пугачёвой: в чём провинились фанаты Примадонны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.