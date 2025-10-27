Остров Пасхи перестал быть загадкой: тайна движения моаи раскрыта спустя 500 лет

Тайна перемещения гигантских каменных статуй острова Пасхи (моаи) долгое время оставалась одной из главных археологических загадок. Как жители маленького острова без современной техники могли перемещать исполинов весом в десятки тонн? Учёные из США и Дании смогли дать убедительный ответ, объединив археологические, физические и генетические исследования.
Антропологи Карл Липо из Бингемтонского университета и Терри Хант из Университета Аризоны пришли к выводу, что моаи перемещались в вертикальном положении, а не лежа, как считалось раньше.
"Статуи буквально шли сами — их раскачивали с боку на бок, заставляя двигаться вперёд", — пояснил профессор Карл Липо.
Учёные создали трёхмерную модель статуи, учитывающую форму основания и лёгкий наклон корпуса вперёд. Моделирование показало, что именно такие параметры позволяли "раскачивать" фигуру зигзагообразно, как холодильник, который аккуратно переносят по полу.
Чтобы проверить гипотезу, исследователи построили четырёхтонную копию моаи. В эксперименте 18 человек переместили её на 100 метров за 40 минут, просто раскачивая фигуру в стороны с помощью верёвок.
Дороги на острове Пасхи оказались идеально приспособлены для такого метода: они имеют ширину около 4,5 метра и траншейное поперечное сечение. Это помогало удерживать статую в вертикальном положении и не давало ей опрокинуться.
Ранее считалось, что моаи транспортировали на деревянных санях, но остров не имел больших лесов, а использование дерева в огромных количествах было бы невозможным. Новая теория снимает противоречие — она объясняет, как аборигены могли передвигать исполинов без ущерба для экосистемы.
Другая группа исследователей во главе с Робертом ди Наполи из Орегонского университета установила, что строительство статуй продолжалось до середины XVIII века, а не прекратилось в XVII, как считалось раньше.
Радиоуглеродный анализ, а также анализ почв показали, что активность на каменоломнях длилась до европейского контакта. Это говорит о том, что общество острова Пасхи не находилось в состоянии упадка до прибытия европейцев, а сохраняло устойчивость и организацию.
|Теория
|Суть
|Недостатки
|Доказательства
|Деревянные платформы
|Статуи везли лёжа по брёвнам
|Нехватка леса, следы не совпадают
|Не подтверждена экспериментально
|Канаты и рычаги
|Перемещали с помощью верёвок и блоков
|Сложность синхронизации движений
|Теоретическая модель
|Раскачивание стоя
|Статуи "шли" вертикально, раскачиваясь
|Требует координации
|Экспериментально доказано
Таким образом, версия "шагающих статуй" считается на сегодняшний день наиболее достоверной.
Генетические и экологические анализы помогли дополнить картину жизни древних рапануйцев. Команда Виктора Морено-Майара из Копенгагенского университета выяснила, что население острова росло стабильно с XIII века и не переживало катастрофического спада до появления европейцев.
А эколог Дилан Дэйвис из Колумбийского университета показал, что система каменистых садов острова занимала всего 0,76 кв. км — этого хватало, чтобы прокормить около 2000 человек. Эти данные совпадают с описаниями первых европейских путешественников XVIII века.
"Рапануйцы выжили в одном из самых изолированных уголков планеты, рационально используя ресурсы. У нас есть чему у них поучиться", — подчеркнул Дилан Дэйвис.
Ошибка: предполагать, что статуи перевозили на брёвнах.
Последствие: неверные выводы о вырубке лесов и "самоистреблении" цивилизации.
Альтернатива: метод раскачивания, не требующий большого количества древесины.
Ошибка: считать, что строительство моаи остановилось из-за кризиса.
Последствие: искажение представления о культуре Рапануи.
Альтернатива: данные радиоуглеродного анализа подтверждают продолжение работ до XVIII века.
Учёные предполагают, что "шагающий" способ транспортировки мог быть символичным: моаи олицетворяли духов предков, которые "приходили" на свои священные платформы. Такое толкование делает ритуал перемещения частью религиозной традиции.
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждена экспериментально
|Требует идеальной координации группы
|Не нарушает экологию острова
|Не объясняет транспортировку всех статуй
|Совпадает с архитектурой дорог
|Некоторые статуи слишком массивны для ручного перемещения
|Поддерживается археологическими данными
|Нет письменных свидетельств
Сколько весила самая большая статуя?
Некоторые моаи достигали 90 тонн и более 10 метров в высоту.
Сколько всего статуй найдено?
Около 1000, из них многие остались незавершёнными в каменоломнях.
Для чего они создавались?
Считалось, что моаи охраняют племена и символизируют духов предков.
Миф: строительство статуй погубило островитян.
Правда: исследования показали, что экосистема сохранялась, а население не вымерло до прихода европейцев.
Миф: моаи невозможно было переместить без техники.
Правда: эксперимент доказал, что 18 человек могли "передвигать" статую за счёт раскачивания.
Миф: все статуи одинаковые.
Правда: каждая имела уникальные пропорции и символику, отражающую конкретный род или предка.
Большинство моаи обращены лицом к поселениям, охраняя жителей, а не к океану.
На некоторых изваяниях были надеты каменные "шапки" из красного туфа — символ статуса.
Многие статуи недостроены — вероятно, из-за изменения религиозных традиций после контакта с европейцами.
Первые моаи начали возводить около XIII века, когда на остров прибыли полинезийские переселенцы. В течение пяти столетий они создали уникальную культуру с развитой иерархией, религией и инженерными навыками. Несмотря на изоляцию, жители острова Пасхи сумели сохранить баланс между природой и духовным миром.
