Забудьте про сырники: новый способ приготовить творог, о котором никто не рассказывает

Классические кнели обычно готовят из мяса или рыбы, но на основе творога получается не менее вкусный десертный вариант. Нежные внутри и слегка хрустящие снаружи, они подаются с тёплым ягодным соусом и идеально подходят для завтрака, бранча или лёгкого ужина.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Творожные кнели с ягодным соусом

Ингредиенты (на 4 порции)

Для кнелей

Творог 9% — 250 г;

пшеничная мука — 3 ст. л. (≈ 45 г);

манная крупа — 3 ст. л. (≈ 48 г);

сливочное масло — 60 г.;

куриное яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка.

Для панировки

Панировочные сухари — 100 г;

грецкие орехи — 30 г;

сахар — 1 ст. л.;

сливочное масло — 60 г;

молотая корица — 1 ч. л.

Для ягодного соуса

Замороженные ягоды (смесь малины, черники, вишни или смородины) — 300 г;

кленовый сироп — 2 ст. л.;

цедра лимона — 1 ч. л.

Приготовление

Подготовка массы

В миску выложите творог, добавьте размягчённое сливочное масло, яйцо, соль, муку и манку. Перемешайте до однородной консистенции. Накройте миску плёнкой и уберите в холодильник на 30-40 минут, чтобы масса стала плотнее.

Панировочная смесь

Мелко измельчите орехи. На сухой сковороде растопите сливочное масло, добавьте сухари, орехи, сахар и корицу. Помешивая, прогрейте 8-10 минут до золотистого цвета. Остудите.

Ягодный соус

В сотейник выложите ягоды, добавьте кленовый сироп и лимонную цедру. Нагрейте на среднем огне 7-10 минут до загустения. Соус должен стать ароматным и слегка тягучим.

Формирование кнелей

Достаньте творожную массу из холодильника. Вскипятите в кастрюле воду, немного подсолите. С помощью двух чайных ложек сформируйте кнели — продолговатые заготовки овальной формы.

Варка

Аккуратно опустите кнели в кипящую воду. Варите 8-10 минут до всплытия. Готовые изделия достаньте шумовкой и выложите на бумажное полотенце.

Обжаривание и подача

Обваляйте тёплые кнели в ароматной орехово-сухарной крошке. Разложите на тарелке, полейте тёплым ягодным соусом. По желанию добавьте немного свежей мяты или щепотку сахарной пудры.

Советы шаг за шагом

Если творог зернистый, предварительно протрите его через сито — структура станет нежнее.

Кнели можно варить на пару — получится более диетичный вариант.

Ягодный соус легко заменить ванильным или карамельным, если под рукой нет ягод.

Для панировки подойдут также миндаль или фундук.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: класть кнели в сильно кипящую воду.

Последствие: они развалятся.

Альтернатива: варите при слабом кипении.

Ошибка: использовать слишком жидкий творог.

Последствие: кнели не держат форму.

Альтернатива: добавьте ложку манки или немного муки.

Ошибка: оставлять кнели без охлаждения.

Последствие: тесто будет липким.

Альтернатива: охлаждайте массу минимум полчаса.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Нежная текстура и яркий вкус Требует времени на охлаждение Можно готовить заранее Не хранится дольше суток Подходит для детей Калорийное за счёт масла

FAQ

Можно ли заменить манку?

Да, рисовой мукой или овсяными хлопьями, измельчёнными в блендере.

Подойдут ли свежие ягоды?

Да, но их лучше слегка прогреть с сахаром, чтобы выделился сок.

Как хранить готовые кнели?

До суток в холодильнике, под крышкой. Разогревать лучше на пару.