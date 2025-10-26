Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе в Париже: почему пара решила перестать скрывать отношения
Энтони Хопкинс рассказал о борьбе с алкоголем: какой случай заставил актёра осознать проблему
Почва полна минералов, а урожая нет: главный элемент просто не доходит до листьев
Кошачья душа в собачьем теле: эти породы невозможно сравнить ни с кем — они покоряют своей грацией
Зимняя резина подвела водителя: как получить штраф, даже не нарушая ПДД
Солнце уже не греет, а кожа всё ещё золотистая: возможно ли сохранить загар до Нового года
Куда исчезла та самая ростовская девушка: Кушанашвили не узнал Полину Диброву
Этот сценарий ждёт экономику Германии — осталось 6 месяцев на спасение
Один предмет из ванной, который творит чудеса: полотенце снимает боль и усталость за минуты

Забудьте про сырники: новый способ приготовить творог, о котором никто не рассказывает

Еда

Классические кнели обычно готовят из мяса или рыбы, но на основе творога получается не менее вкусный десертный вариант. Нежные внутри и слегка хрустящие снаружи, они подаются с тёплым ягодным соусом и идеально подходят для завтрака, бранча или лёгкого ужина.

Творожные кнели с ягодным соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Творожные кнели с ягодным соусом

Ингредиенты (на 4 порции)

Для кнелей

  • Творог 9% — 250 г;

  • пшеничная мука — 3 ст. л. (≈ 45 г);

  • манная крупа — 3 ст. л. (≈ 48 г);

  • сливочное масло — 60 г.;

  • куриное яйцо — 1 шт.;

  • соль — щепотка.

Для панировки

  • Панировочные сухари — 100 г;

  • грецкие орехи — 30 г;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • сливочное масло — 60 г;

  • молотая корица — 1 ч. л.

Для ягодного соуса

  • Замороженные ягоды (смесь малины, черники, вишни или смородины) — 300 г;

  • кленовый сироп — 2 ст. л.;

  • цедра лимона — 1 ч. л.

Приготовление

Подготовка массы

В миску выложите творог, добавьте размягчённое сливочное масло, яйцо, соль, муку и манку. Перемешайте до однородной консистенции. Накройте миску плёнкой и уберите в холодильник на 30-40 минут, чтобы масса стала плотнее.

Панировочная смесь

Мелко измельчите орехи. На сухой сковороде растопите сливочное масло, добавьте сухари, орехи, сахар и корицу. Помешивая, прогрейте 8-10 минут до золотистого цвета. Остудите.

Ягодный соус

В сотейник выложите ягоды, добавьте кленовый сироп и лимонную цедру. Нагрейте на среднем огне 7-10 минут до загустения. Соус должен стать ароматным и слегка тягучим.

Формирование кнелей

Достаньте творожную массу из холодильника. Вскипятите в кастрюле воду, немного подсолите. С помощью двух чайных ложек сформируйте кнели — продолговатые заготовки овальной формы.

Варка

Аккуратно опустите кнели в кипящую воду. Варите 8-10 минут до всплытия. Готовые изделия достаньте шумовкой и выложите на бумажное полотенце.

Обжаривание и подача

Обваляйте тёплые кнели в ароматной орехово-сухарной крошке. Разложите на тарелке, полейте тёплым ягодным соусом. По желанию добавьте немного свежей мяты или щепотку сахарной пудры.

Советы шаг за шагом

  • Если творог зернистый, предварительно протрите его через сито — структура станет нежнее.

  • Кнели можно варить на пару — получится более диетичный вариант.

  • Ягодный соус легко заменить ванильным или карамельным, если под рукой нет ягод.

  • Для панировки подойдут также миндаль или фундук.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: класть кнели в сильно кипящую воду.
    Последствие: они развалятся.
    Альтернатива: варите при слабом кипении.

  • Ошибка: использовать слишком жидкий творог.
    Последствие: кнели не держат форму.
    Альтернатива: добавьте ложку манки или немного муки.

  • Ошибка: оставлять кнели без охлаждения.
    Последствие: тесто будет липким.
    Альтернатива: охлаждайте массу минимум полчаса.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Нежная текстура и яркий вкус Требует времени на охлаждение
Можно готовить заранее Не хранится дольше суток
Подходит для детей Калорийное за счёт масла

FAQ

Можно ли заменить манку?
Да, рисовой мукой или овсяными хлопьями, измельчёнными в блендере.

Подойдут ли свежие ягоды?
Да, но их лучше слегка прогреть с сахаром, чтобы выделился сок.

Как хранить готовые кнели?
До суток в холодильнике, под крышкой. Разогревать лучше на пару.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Домашние животные
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Последние материалы
Куда исчезла та самая ростовская девушка: Кушанашвили не узнал Полину Диброву
Кусочек Красного моря в чемодане: что туристы вывозят зря и чем это заканчивается
Этот сценарий ждёт экономику Германии — осталось 6 месяцев на спасение
Один предмет из ванной, который творит чудеса: полотенце снимает боль и усталость за минуты
Солнце после смерти: стартап решил одолжить у космоса свет для Земли
Забудьте про овсянку: вот что каждое утро едят люди, живущие до 100 лет — рецепт долголетия
Главная ошибка медленного бега: шаг, из-за которого вы теряете энергию на каждом метре
Collider назвал величайший шпионский фильм: почему Голдфингер опередил хичкоковскую классику
Юлия Меньшова признала ошибку в скандале с Волочковой: почему телеведущей пришлось извиняться
Ресницы, которые делают взгляд магнетическим: как выбрать эффект, чтобы выглядеть дорого, а не дико
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.