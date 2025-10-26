Забудьте про сырники: новый способ приготовить творог, о котором никто не рассказывает

Классические кнели обычно готовят из мяса или рыбы, но на основе творога получается не менее вкусный десертный вариант. Нежные внутри и слегка хрустящие снаружи, они подаются с тёплым ягодным соусом и идеально подходят для завтрака, бранча или лёгкого ужина.
Творог 9% — 250 г;
пшеничная мука — 3 ст. л. (≈ 45 г);
манная крупа — 3 ст. л. (≈ 48 г);
сливочное масло — 60 г.;
куриное яйцо — 1 шт.;
соль — щепотка.
Панировочные сухари — 100 г;
грецкие орехи — 30 г;
сахар — 1 ст. л.;
сливочное масло — 60 г;
молотая корица — 1 ч. л.
Замороженные ягоды (смесь малины, черники, вишни или смородины) — 300 г;
кленовый сироп — 2 ст. л.;
цедра лимона — 1 ч. л.
В миску выложите творог, добавьте размягчённое сливочное масло, яйцо, соль, муку и манку. Перемешайте до однородной консистенции. Накройте миску плёнкой и уберите в холодильник на 30-40 минут, чтобы масса стала плотнее.
Мелко измельчите орехи. На сухой сковороде растопите сливочное масло, добавьте сухари, орехи, сахар и корицу. Помешивая, прогрейте 8-10 минут до золотистого цвета. Остудите.
В сотейник выложите ягоды, добавьте кленовый сироп и лимонную цедру. Нагрейте на среднем огне 7-10 минут до загустения. Соус должен стать ароматным и слегка тягучим.
Достаньте творожную массу из холодильника. Вскипятите в кастрюле воду, немного подсолите. С помощью двух чайных ложек сформируйте кнели — продолговатые заготовки овальной формы.
Аккуратно опустите кнели в кипящую воду. Варите 8-10 минут до всплытия. Готовые изделия достаньте шумовкой и выложите на бумажное полотенце.
Обваляйте тёплые кнели в ароматной орехово-сухарной крошке. Разложите на тарелке, полейте тёплым ягодным соусом. По желанию добавьте немного свежей мяты или щепотку сахарной пудры.
Если творог зернистый, предварительно протрите его через сито — структура станет нежнее.
Кнели можно варить на пару — получится более диетичный вариант.
Ягодный соус легко заменить ванильным или карамельным, если под рукой нет ягод.
Для панировки подойдут также миндаль или фундук.
Ошибка: класть кнели в сильно кипящую воду.
Последствие: они развалятся.
Альтернатива: варите при слабом кипении.
Ошибка: использовать слишком жидкий творог.
Последствие: кнели не держат форму.
Альтернатива: добавьте ложку манки или немного муки.
Ошибка: оставлять кнели без охлаждения.
Последствие: тесто будет липким.
Альтернатива: охлаждайте массу минимум полчаса.
|Плюсы
|Минусы
|Нежная текстура и яркий вкус
|Требует времени на охлаждение
|Можно готовить заранее
|Не хранится дольше суток
|Подходит для детей
|Калорийное за счёт масла
Можно ли заменить манку?
Да, рисовой мукой или овсяными хлопьями, измельчёнными в блендере.
Подойдут ли свежие ягоды?
Да, но их лучше слегка прогреть с сахаром, чтобы выделился сок.
Как хранить готовые кнели?
До суток в холодильнике, под крышкой. Разогревать лучше на пару.
