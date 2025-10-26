Эта закуска стала символом Сеула: вот как сделать корейский корн-дог, который обожает весь мир

Камджа хаттогы — один из самых узнаваемых символов современной корейской уличной кухни. Внешне он напоминает американский корн-дог, но вместо классического теста и кляра используется рубленый картофель. Хрустящая корочка, мягкая сосиска внутри и фирменная посыпка сахаром сделали это блюдо главным фастфуд-хитом последнего десятилетия.
Точная дата рождения камджа хаттогы неизвестна, но считается, что его придумали в начале 2010-х годов.
Первым серьёзным производителем стал бренд Myeongrangsidae Rice Hotdog, который в 2016 году начал активно продвигать новинку в Корее. В 2018-м картофельный хот-дог вошёл в их постоянное меню и мгновенно стал сенсацией. Тот же год принёс успех и за пределами страны — сначала в токийском районе Син-Окубо, а затем и по всей Японии. Позже появилось несколько вариаций, включая версию с бататом.
Контраст текстур. Снаружи — хрустящий картофель, внутри — нежная сосиска и воздушное тесто.
Быстрота приготовления. Уличные повара жарят его всего за несколько минут.
Вкус, знакомый каждому. Комбинация сосиски, картошки и соусов понятна в любой стране.
Формат на ходу. Его удобно есть прямо на улице, не пачкая рук.
Повторить знаменитое блюдо можно и без профессиональной фритюрницы. Главное — следовать шагам и не спешить.
Основные:
сосиски (лучше говяжьи) — 8 шт.;
картофель среднего размера — 8 шт.;
панировочные сухари панко — 50 г;
мука — 120 г;
растительное масло для жарки — около 750 мл.
Тесто:
мука — 420 г;
тёплая вода — 500 мл;
сухие дрожжи — 12 г;
сахар — 4 ст. л.;
соль — 1 ч. л.
Подача:
кетчуп;
горчица;
сахар.
В тёплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 5 минут. В отдельной миске соедините муку и соль, затем добавьте закваску и перемешайте. Должно получиться мягкое липкое тесто. Накройте его влажным полотенцем и оставьте при комнатной температуре на полчаса — масса увеличится почти вдвое.
Насадите сосиски на деревянные шпажки. Быстро обжарьте их в масле (около минуты), чтобы уплотнить поверхность, и отложите на тарелку.
Очистите картофель и нарежьте кубиками по 1 см. Посыпьте их мукой, чтобы убрать влагу и помочь кубикам прилипать к тесту. В отдельной миске насыпьте сухари панко.
Окуните каждую сосиску в тесто, затем в картофельные кубики, слегка прокатывая, чтобы они равномерно распределились. После этого обваляйте в панко.
Совет: не пытайтесь полностью закрыть тесто картошкой — оставшиеся просветы только добавят хруста.
Разогрейте масло до 180 °C. Обжаривайте по две заготовки 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые корн-доги переложите на решётку с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло.
В Корее уличные повара посыпают готовые корн-доги сахаром, а затем добавляют кетчуп и горчицу. Контраст сладкого, солёного и острого делает вкус сбалансированным и узнаваемым.
Используйте говяжьи или куриные сосиски — жирные сорта не держат форму.
Масло для жарки должно быть достаточно горячим: если оно остынет, корочка станет мягкой.
Чтобы тесто лучше "схватилось", ставьте заготовки в холодильник на 10 минут перед жаркой.
Для варианта "по-японски" используйте сладкий картофель батат.
Готовые корн-доги вкуснее всего свежими — через 15 минут хруст уже теряется.
Ошибка: жарить при слишком низкой температуре.
Последствие: масло впитывается, корочка становится жирной.
Альтернатива: поддерживайте 180 °C и жарьте небольшими партиями.
Ошибка: класть слишком много картофеля.
Последствие: тесто не пропекается внутри.
Альтернатива: равномерно распределяйте кубики, не утрамбовывайте.
Ошибка: не дать тесту подняться.
Последствие: оно получится плотным и тяжёлым.
Альтернатива: оставляйте на 30-40 минут в тепле.
|Плюсы
|Минусы
|Хрустящий контраст текстур
|Требует фритюрной жарки
|Можно готовить дома
|Довольно калорийно
|Удобно есть на ходу
|Важно точно соблюдать температуру масла
Можно ли заменить панко обычными сухарями?
Да, но панко делает корочку более воздушной и хрустящей.
Чем заменить картофель?
Можно использовать батат или крупно нарезанный сыр — получится более сладкий и мягкий вариант.
Как хранить готовые корн-доги?
В холодильнике до 2 суток, но перед подачей лучше разогреть в духовке — микроволновка делает их мягкими.
Подходит ли рецепт для вегетарианцев?
Да, если заменить сосиски на сыр или овощные аналоги.
