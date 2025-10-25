Вкус как из детства: готовим знаменитый сырный суп, который согреет в любую погоду

Этот густой, бархатный суп можно встретить в десятках стран под разными названиями и с локальными акцентами.
В Европе его подают с хрустящими крутонами и тёртым сыром, в Азии — с кокосовым молоком и имбирём, а в Северной Америке — с острым чеддером и сливками.
Наш вариант сочетает простоту домашней кухни и насыщенный вкус, где брокколи, морковь и сыр создают гармоничное трио уюта.
|Компонент
|Сколько нужно
|Примечание
|Брокколи
|150 г
|Разобрать на соцветия
|Морковь
|2 шт.
|Нарезать кружками или натереть
|Кукуруза (консервированная)
|100 г
|Отцедить жидкость
|Сыр (Эдам, Чеддер или Гауда)
|200 г
|Натереть
|Сливочное масло
|2 ст. л.
|Для обжаривания
|Лук репчатый
|1 шт.
|Мелко нарезать
|Чеснок
|2 зубчика
|Измельчить
|Овощной бульон
|800 мл
|Можно заменить куриным
|Сливки (15-20%)
|200 мл
|Для насыщенности
|Мука
|2 ст. л.
|Для загущения
|Соль, перец чёрный, паприка
|по вкусу
|Петрушка
|для подачи
|Мелко нарезанная
Ароматная основа.
На сливочном масле обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте специи и немного соли — на этом этапе формируется "душа" супа.
Загущение.
Добавьте муку и перемешайте до лёгкого орехового аромата. Медленно влейте часть бульона, чтобы получить гладкую консистенцию без комков.
Овощи.
Добавьте оставшийся бульон, брокколи и морковь. Варите около 15 минут — пока овощи не станут мягкими.
Финал.
Влейте сливки, добавьте натёртый сыр и перемешайте, пока он полностью не растворится. Прокипятите 1-2 минуты.
Подача.
В конце добавьте кукурузу, украсьте петрушкой и подавайте горячим с хрустящими гренками.
Суп с брокколи и сыром — символ комфорта и уюта, популярный в разных уголках планеты:
Франция: похожие супы называются potage velouté — бархатистые супы с пюреобразной структурой, где овощи соединяются со сливками и мукой.
США: классический Broccoli Cheddar Soup подают в хлебной миске — культовое блюдо сети Panera Bread, ставшее символом "осеннего сезона".
Германия: подобные супы делают с добавлением картофеля и гауды — результат немецкой любви к сытным кремовым блюдам.
Япония: адаптация с мисо-пастой и соевыми сливками превращает суп в лёгкое блюдо фьюжн-кухни.
Польша и Чехия: используют местные сыры и добавляют корень сельдерея — для землистого вкуса и аромата.
Такое блюдо в разных культурах объединяет идею тепла, уюта и простоты: тарелка густого супа способна согреть в любое время года и в любой точке мира.
Первые рецепты сырных супов появились в Европе в Средние века, когда монахи использовали остатки сыра для загущения овощных отваров.
Брокколи же, как ингредиент, стала популярна лишь в XX веке — благодаря итальянским иммигрантам в США.
Так родился американский гибрид — broccoli cheese soup - сочетание итальянского овоща и британской традиции добавлять сыр в супы.
Для более насыщенного вкуса добавьте щепотку мускатного ореха.
Хотите лёгкий вариант? Замените сливки овсяным или миндальным молоком.
Для густоты можно ввести немного картофельного пюре.
Если любите остроту, добавьте щепотку чили или кайенского перца.
Подготовка: 10 минут
Варка: 25 минут
Итого: 35 минут
Подавайте с хрустящими гренками, чесночным тостом или в "съедобной миске" из хлеба.
В холодное время года можно добавить сверху тёртый сыр и слегка подрумянить в духовке.
1. Можно ли сделать суп без сливок?
Да! Замените сливки на молоко, овсяные сливки или немного картофельного пюре для густоты.
2. Какой сыр лучше использовать?
Эдам и Чеддер дают яркий сливочно-ореховый вкус. Гауда делает суп мягче, а Пармезан — более пикантным.
3. Можно ли замораживать суп?
Да, но лучше без сыра и сливок — добавьте их после размораживания при повторном нагреве.
4. Подходит ли этот суп для вегетарианцев?
Да, если использовать овощной бульон и сыр без животного фермента.
5. Можно ли добавить другие овощи?
Конечно — цветную капусту, сельдерей или шпинат. Они хорошо сочетаются с сыром и сливками.
6. Как сделать суп более лёгким?
Используйте меньше сыра и замените сливочное масло на оливковое.
7. Почему суп иногда сворачивается?
Если добавлять сливки при высокой температуре, они могут свернуться. Вводите их при слабом огне, постоянно помешивая.
