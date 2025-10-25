Что скрывает бабл-чай: за громким вкусом скрывается нечто опасное

Пузырьковый чай, или бабл-чай, как его чаще называют поклонники — стал символом новой гастрономической эпохи. Этот сладкий напиток с жевательными шариками из тапиоки появился на Тайване в 1980-х и с тех пор завоевал весь мир — от Нью-Йорка до Сеула.

Однако последние исследования, проведённые Consumer Reports (CR), заставляют задуматься: действительно ли боба безопасен для ежедневного употребления?

Что обнаружили исследователи

Специалисты CR протестировали шарики из тапиоки, купленные в двух популярных сетях пузырькового чая.

Результаты оказались тревожными: все образцы содержали свинец — тяжёлый металл, который может накапливаться в организме и негативно влиять на здоровье.

К счастью, концентрация свинца в напитках не превышала допустимые нормы, установленные регулирующими органами США. Также не было выявлено опасных уровней мышьяка, кадмия или ртути.

Но, как отмечают эксперты, даже небольшие дозы свинца при регулярном употреблении могут иметь долгосрочные последствия.

Откуда берётся свинец

Главный источник проблемы — тапиока, из которой делают шарики. Тапиока производится из маниоки - тропического корнеплода, способного впитывать тяжёлые металлы из почвы.

Свинец встречается естественным образом в земной коре, но из-за загрязнения окружающей среды его концентрация в почве во многих странах повышена. Это приводит к тому, что растения — особенно корнеплоды — впитывают металл при росте.

Таким образом, свинец может попасть в продукт ещё на стадии выращивания сырья.

Насколько опасен свинец

Свинец — один из наиболее токсичных элементов для человека. Он не выводится из организма быстро и может накапливаться в костях, почках и мозге.

Даже при низких дозах длительное воздействие может вызвать:

нарушения когнитивных функций, особенно у детей;

повышенное давление и заболевания сердца;

проблемы с почками и нервной системой;

замедление обмена веществ и гормональные сбои.

"Даже небольшое воздействие свинца со временем может привести к негативным последствиям. Поэтому по возможности следует свести к минимуму контакт с известными источниками", — подчеркнул Джеймс Э. Роджерс, директор по исследованиям в области безопасности пищевых продуктов CR.

Какая порция бабл-чая безопасна

Согласно данным CR, одна порция пузырькового чая не представляет непосредственной угрозы здоровью. Однако при регулярном употреблении (особенно несколько раз в неделю) возможен кумулятивный эффект, особенно у детей и беременных женщин.

Эксперты советуют:

не употреблять напиток ежедневно ;

выбирать напитки из проверенных сетей с прозрачной системой контроля качества;

по возможности избегать дешёвых упакованных наборов неизвестного происхождения ;

готовить напиток самостоятельно, используя сертифицированную тапиоку.

FAQ

1. Что такое бабл-чай?

Это напиток на основе чая (чёрного, зелёного или улун), молока и шариков из тапиоки, сваренных из маниоки.

2. Почему в тапиоке оказался свинец?

Маниока впитывает тяжёлые металлы из почвы. Если почва загрязнена, следы свинца могут попасть в конечный продукт.

3. Как уменьшить риск?

Выбирайте известные бренды, которые публикуют результаты лабораторных тестов, или готовьте напиток дома из сертифицированных ингредиентов.

4. Есть ли альтернатива тапиоке?

Да. Некоторые кафе предлагают шарики из фруктовых желе, которые не содержат тяжёлых металлов.