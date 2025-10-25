Этот диетический суп обманывает вкус — нежный, как со сливками, но без капли жира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:24
Еда

Если хочется чего-то лёгкого и согревающего, приготовьте диетический грибной крем-суп. Его нежность не требует жирных сливок — достаточно молока и овощей, которые придадут блюду бархатистую текстуру. Результат получится не хуже ресторанного, но гораздо полезнее.

Суп-пюре из шампиньонов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суп-пюре из шампиньонов

Продукты (на 1 порцию)

Продукт Количество
Шампиньоны 120 г
Картофель 80 г
Морковь 40 г
Репчатый лук 40 г
Сливочное масло 10 г
Молоко 2,5 % жирности 100 мл
Вода 150 мл
Соль по вкусу
Чёрный молотый перец по вкусу

Как приготовить

Подготовьте ингредиенты

Овощи очистите, грибы промойте. Нарежьте картофель, морковь и лук крупными кусочками.

Обжарьте основу

В сотейнике растопите сливочное масло, выложите овощи и грибы. Помешивая, готовьте до лёгкой золотистой корочки — она придаст супу насыщенный вкус.

Проварите

Добавьте воду, накройте крышкой и варите 15 минут на слабом огне, пока овощи не станут мягкими.

Добавьте молоко

Влейте молоко, не доводя до кипения, и прогрейте смесь 3-4 минуты.

Измельчите

Снимите сотейник с плиты и превратите содержимое в пюре с помощью погружного блендера. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Подача

Разлейте суп-пюре по тарелкам, украсьте ломтиком обжаренного гриба или каплей масла. Подавайте горячим.

Советы шаг за шагом

  • Для густоты можно добавить половину варёной картофелины.

  • Если хотите пикантности, добавьте щепоть мускатного ореха.

  • Для постного варианта замените сливочное масло на оливковое.

  • Суп прекрасно сочетается с гренками из цельнозернового хлеба.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Переварить овощи до рассыпания.
    Последствие: суп потеряет вкус.
    Альтернатива: снимайте с огня, как только овощи станут мягкими.

  • Ошибка: Влить кипящее молоко.
    Последствие: сворачивание белка.
    Альтернатива: прогревайте молоко до 70-80 °C.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Низкая калорийность, без сливок Требует блендера
Богат витаминами и клетчаткой Не хранится дольше суток
Быстро готовится (30 мин) Не подходит для заморозки

FAQ

Можно ли использовать другие грибы?
Да, подойдут вешенки или белые, но шампиньоны дают мягкий вкус.

Чем заменить молоко?
Нежирными сливками или растительным напитком (овсяным, миндальным).

Можно ли приготовить заранее?
Да, храните в холодильнике не дольше суток и подогревайте на слабом огне.

Мифы и правда

Миф: без сливок суп-пюре теряет вкус.
Правда: молоко и картофель дают ту же кремовую текстуру и мягкость.

Миф: шампиньоны — "пустые" по составу.
Правда: они богаты белком, фосфором и витаминами B.

Миф: суп-пюре нельзя есть на диете.
Правда: этот вариант содержит меньше 150 ккал и отлично подходит для разгрузочных дней.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
