Самая универсальная заправка в мире — готовится за 30 секунд

Понять, как приготовить идеальную заправку для салата, на самом деле несложно. В основе классической винегретной заправки — гармония масла и уксуса. Французская vinaigrette давно стала символом простоты и вкуса, ведь всего несколько ингредиентов способны превратить обычные листья салата в изысканное блюдо.
Главное правило простое: соотношение один к трём — одна часть уксуса и три части масла. Это соотношение обеспечивает мягкий вкус и правильную консистенцию. Лучше всего использовать оливковое или рапсовое масло холодного отжима: они придают заправке шелковистую текстуру и глубокий аромат. Что касается уксуса, подойдут винный, яблочный, бальзамический или даже ароматизированный — например, с базиликом или малиной.
Сначала в глубокой миске нужно полностью растворить соль в уксусе, тщательно размешивая венчиком. Лишь после этого постепенно, по капле, вводится масло. Так формируется эмульсия — устойчивая смесь, где масло и уксус соединяются в единое целое. Перемешивать стоит до тех пор, пока смесь не станет однородной и слегка густоватой. В завершение добавляют свежемолотый перец.
Если вы хотите придать заправке насыщенности, добавьте немного дижонской горчицы. Она не только усиливает вкус, но и помогает лучше "схватить" эмульсию. Так рождается знаменитый French dressing. Впрочем, это лишь начало: базовый рецепт можно адаптировать под любое настроение и кухню.
|Вид масла
|Особенности вкуса
|Подходит к
|Оливковое extra virgin
|Мягкое, фруктовое, с легкой горчинкой
|Листовые салаты, томаты
|Кунжутное
|С ореховым ароматом
|Азиатские блюда
|Грецкого ореха
|Насыщенное, сладковатое
|Сыры, фрукты
|Рапсовое холодного отжима
|Нейтральное, бархатное
|Универсальное использование
|Вид уксуса
|Вкус
|Лучшее сочетание
|Винный белый
|Мягкий, фруктовый
|Рыбные и овощные салаты
|Бальзамический
|Сладковато-кислый, густой
|Мясо, сыр, клубника
|Яблочный
|Легкий, свежий
|Капуста, яблоки, морковь
|Шерри
|Сложный, карамельный
|Орехи, сыр, курица
Возьмите чистую миску и венчик.
Налейте уксус и добавьте соль, размешайте до полного растворения.
Введите по капле масло, энергично взбивая смесь.
Добавьте специи и по желанию — горчицу, мед, травы или чеснок.
Попробуйте и при необходимости скорректируйте вкус.
Совет: чтобы соус получился особенно шелковистым, взбивайте его не вручную, а с помощью погружного блендера. А если заправка расслоилась, добавьте немного теплой воды и снова перемешайте.
А что если заменить уксус лимонным соком? Получится лёгкая цитрусовая версия, которая отлично сочетается с морепродуктами и зеленью. А если использовать гранатовый сок, соус станет розоватым и будет изумительно смотреться на праздничном столе.
|Плюсы
|Минусы
|Простота и быстрота приготовления
|Требует свежих продуктов
|Легко адаптируется под вкус
|Может расслаиваться при хранении
|Подходит к большинству салатов
|Без горчицы менее густая
|Полезные жиры из масла
|Высокая калорийность при избытке
Как выбрать уксус для винегрета?
Лучше всего использовать винный или яблочный уксус с кислотностью не выше 6%. Они дают мягкий, сбалансированный вкус.
Сколько хранится заправка?
Без свежих трав и чеснока — до 5 дней в холодильнике в закрытой банке. С добавками — не более двух суток.
Можно ли использовать масло с ароматом?
Да, особенно вкусны заправки с маслом базилика, трюфеля или лимона, но важно не переборщить — достаточно чайной ложки.
Считается, что первая винегретная заправка появилась во Франции ещё в XVII веке. Её подавали к холодным овощам и листовым салатам в домах знати. Со временем рецепт распространился по Европе и стал основой для множества современных соусов — от итальянского balsamico до греческого с лимоном и орегано.
Винегрет в Англии долго называли "French dressing", и лишь в XX веке он стал самостоятельным продуктом.
В некоторых ресторанах Франции до сих пор готовят заправку прямо при гостях — вручную, в миске.
Самые дорогие сорта уксуса для винегрета производят в Модене: выдержка бальзамического уксуса может превышать 25 лет.
