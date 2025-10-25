Синнабоны, как в легендарной пекарне: нежные, тёплые и без шансов на самоконтроль

Эти ароматные, тёплые булочки с корицей — одно из самых соблазнительных изобретений кулинарии. Они известны во всём мире под брендом Cinnabon и стали символом уютного утреннего кофе. Мягкое воздушное тесто, густая начинка из корицы и сахара и сливочная глазурь из творожного сыра — сочетание, перед которым трудно устоять.

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

мука — 450-550 г (+ немного для раскатывания)

молоко — 200 мл

яйца — 2 шт.

сливочное масло — 70 г (в тесто)

сахар — 80 г

ванильный сахар — 10 г

сухие дрожжи — 11 г

соль — 10 г

Для начинки:

сливочное масло — 70 г

коричневый сахар — 160 г

молотая корица — 80-100 г

Для глазури:

сливочное масло — 140 г

сливочный (творожный) сыр — 50-70 г

сахарная пудра — 200-220 г

горький шоколад (по желанию, для украшения)

Калорийность: 762 ккал/порция

Сложность: средне

Время приготовления: около 1 часа

Как приготовить

Шаг 1. Замесите тесто

В глубокой миске взбейте яйца комнатной температуры, добавьте тёплое молоко, дрожжи, 70 г растопленного масла, сахар и ванильный сахар. Перемешайте.

В другой миске соедините просеянную муку и соль. Введите жидкие ингредиенты в муку и замесите мягкое эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам.

Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1 час.

Шаг 2. Раскатайте основу

Когда тесто поднимется, обомните его и раскатайте на столе, присыпанном мукой, в прямоугольник примерно 40x55 см.

Шаг 3. Подготовьте начинку

Размажьте по поверхности теста размягчённое сливочное масло и равномерно посыпьте смесью коричневого сахара и корицы.

Шаг 4. Сверните рулет

Аккуратно скрутите тесто в плотный рулет. Острым ножом, смоченным в горячей воде, нарежьте на 8 одинаковых частей — у настоящего синнабона должно быть пять витков.

Шаг 5. Выпекайте

Разложите булочки вертикально на противне с бумагой для выпечки или в форму с высокими бортами — плотно, чтобы при выпечке они соединились.

Выпекайте при 160 °C около 30 минут, пока булочки не подрумянятся.

Шаг 6. Сделайте глазурь

Пока синнабоны пекутся, взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и творожным сыром до однородности. Получится густая, бархатная масса.

Шаг 7. Подача

Готовые булочки сразу полейте глазурью, пока они горячие, чтобы крем слегка растаял и пропитал тесто. При желании украсьте тёртым шоколадом, карамелью или орешками.

Советы шаг за шагом

Используйте тёплое молоко (не выше 40 °C), чтобы дрожжи хорошо активировались. Не пересушите булочки — они должны остаться мягкими и влажными внутри. Храните их под крышкой или пищевой плёнкой, чтобы не зачерствели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: добавлять слишком много муки.

→ Последствие: тесто станет плотным.

→ Альтернатива: вводите муку постепенно, следя за консистенцией.

Ошибка: не дать тесту подняться.

→ Последствие: булочки будут тяжёлыми.

→ Альтернатива: выдержите не менее 1 часа при комнатной температуре.

Ошибка: наносить глазурь на остывшие булочки.

→ Последствие: крем не впитается.

→ Альтернатива: поливайте горячие синнабоны.

Плюсы и минусы десерта

Плюсы Минусы изумительный аромат и вкус высокая калорийность мягкое воздушное тесто требует времени и терпения можно готовить заранее быстро съедается

А что если…

…заменить часть сахара в тесте мёдом? Булочки получатся карамельными и мягче.

…добавить в начинку немного рубленых орехов? Они придадут текстуру и хруст.

FAQ

Можно ли сделать тесто заранее?

Да, можно оставить в холодильнике на ночь, а утром просто раскатать и испечь.

Чем заменить творожный сыр в глазури?

Подойдёт маскарпоне или густая сметана.

Как хранить синнабоны?

В герметичной упаковке при комнатной температуре — до 2 суток, в холодильнике — до 5 дней.

Три интересных факта

Классические синнабоны всегда сворачивают ровно в пять витков — это фирменный знак. В оригинальном рецепте используется индонезийская корица makara, известная своим ярким ароматом. Первый Cinnabon Bakery открылся в 1985 году в Сиэтле.

Исторический контекст