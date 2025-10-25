Синнабоны, как в легендарной пекарне: нежные, тёплые и без шансов на самоконтроль

Эти ароматные, тёплые булочки с корицей — одно из самых соблазнительных изобретений кулинарии. Они известны во всём мире под брендом Cinnabon и стали символом уютного утреннего кофе. Мягкое воздушное тесто, густая начинка из корицы и сахара и сливочная глазурь из творожного сыра — сочетание, перед которым трудно устоять.
Для теста:
мука — 450-550 г (+ немного для раскатывания)
молоко — 200 мл
яйца — 2 шт.
сливочное масло — 70 г (в тесто)
сахар — 80 г
ванильный сахар — 10 г
сухие дрожжи — 11 г
соль — 10 г
Для начинки:
сливочное масло — 70 г
коричневый сахар — 160 г
молотая корица — 80-100 г
Для глазури:
сливочное масло — 140 г
сливочный (творожный) сыр — 50-70 г
сахарная пудра — 200-220 г
горький шоколад (по желанию, для украшения)
Калорийность: 762 ккал/порция
Сложность: средне
Время приготовления: около 1 часа
В глубокой миске взбейте яйца комнатной температуры, добавьте тёплое молоко, дрожжи, 70 г растопленного масла, сахар и ванильный сахар. Перемешайте.
В другой миске соедините просеянную муку и соль. Введите жидкие ингредиенты в муку и замесите мягкое эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1 час.
Когда тесто поднимется, обомните его и раскатайте на столе, присыпанном мукой, в прямоугольник примерно 40x55 см.
Размажьте по поверхности теста размягчённое сливочное масло и равномерно посыпьте смесью коричневого сахара и корицы.
Аккуратно скрутите тесто в плотный рулет. Острым ножом, смоченным в горячей воде, нарежьте на 8 одинаковых частей — у настоящего синнабона должно быть пять витков.
Разложите булочки вертикально на противне с бумагой для выпечки или в форму с высокими бортами — плотно, чтобы при выпечке они соединились.
Выпекайте при 160 °C около 30 минут, пока булочки не подрумянятся.
Пока синнабоны пекутся, взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и творожным сыром до однородности. Получится густая, бархатная масса.
Готовые булочки сразу полейте глазурью, пока они горячие, чтобы крем слегка растаял и пропитал тесто. При желании украсьте тёртым шоколадом, карамелью или орешками.
Используйте тёплое молоко (не выше 40 °C), чтобы дрожжи хорошо активировались.
Не пересушите булочки — они должны остаться мягкими и влажными внутри.
Храните их под крышкой или пищевой плёнкой, чтобы не зачерствели.
Ошибка: добавлять слишком много муки.
→ Последствие: тесто станет плотным.
→ Альтернатива: вводите муку постепенно, следя за консистенцией.
Ошибка: не дать тесту подняться.
→ Последствие: булочки будут тяжёлыми.
→ Альтернатива: выдержите не менее 1 часа при комнатной температуре.
Ошибка: наносить глазурь на остывшие булочки.
→ Последствие: крем не впитается.
→ Альтернатива: поливайте горячие синнабоны.
|Плюсы
|Минусы
|изумительный аромат и вкус
|высокая калорийность
|мягкое воздушное тесто
|требует времени и терпения
|можно готовить заранее
|быстро съедается
…заменить часть сахара в тесте мёдом? Булочки получатся карамельными и мягче.
…добавить в начинку немного рубленых орехов? Они придадут текстуру и хруст.
Можно ли сделать тесто заранее?
Да, можно оставить в холодильнике на ночь, а утром просто раскатать и испечь.
Чем заменить творожный сыр в глазури?
Подойдёт маскарпоне или густая сметана.
Как хранить синнабоны?
В герметичной упаковке при комнатной температуре — до 2 суток, в холодильнике — до 5 дней.
Классические синнабоны всегда сворачивают ровно в пять витков — это фирменный знак.
В оригинальном рецепте используется индонезийская корица makara, известная своим ярким ароматом.
Первый Cinnabon Bakery открылся в 1985 году в Сиэтле.
1985 год — появление первой пекарни Cinnabon в США.
1990-е — популярность булочек с корицей по всему миру.
XXI век — домашние версии рецепта становятся кулинарным трендом.
