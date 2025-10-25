Синнабоны, как в легендарной пекарне: нежные, тёплые и без шансов на самоконтроль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:36
Еда

Эти ароматные, тёплые булочки с корицей — одно из самых соблазнительных изобретений кулинарии. Они известны во всём мире под брендом Cinnabon и стали символом уютного утреннего кофе. Мягкое воздушное тесто, густая начинка из корицы и сахара и сливочная глазурь из творожного сыра — сочетание, перед которым трудно устоять.

синнабоны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
синнабоны

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

  • мука — 450-550 г (+ немного для раскатывания)

  • молоко — 200 мл

  • яйца — 2 шт.

  • сливочное масло — 70 г (в тесто)

  • сахар — 80 г

  • ванильный сахар — 10 г

  • сухие дрожжи — 11 г

  • соль — 10 г

Для начинки:

  • сливочное масло — 70 г

  • коричневый сахар — 160 г

  • молотая корица — 80-100 г

Для глазури:

  • сливочное масло — 140 г

  • сливочный (творожный) сыр — 50-70 г

  • сахарная пудра — 200-220 г

  • горький шоколад (по желанию, для украшения)

Калорийность: 762 ккал/порция
Сложность: средне
Время приготовления: около 1 часа

Как приготовить

Шаг 1. Замесите тесто

В глубокой миске взбейте яйца комнатной температуры, добавьте тёплое молоко, дрожжи, 70 г растопленного масла, сахар и ванильный сахар. Перемешайте.
В другой миске соедините просеянную муку и соль. Введите жидкие ингредиенты в муку и замесите мягкое эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1 час.

Шаг 2. Раскатайте основу

Когда тесто поднимется, обомните его и раскатайте на столе, присыпанном мукой, в прямоугольник примерно 40x55 см.

Шаг 3. Подготовьте начинку

Размажьте по поверхности теста размягчённое сливочное масло и равномерно посыпьте смесью коричневого сахара и корицы.

Шаг 4. Сверните рулет

Аккуратно скрутите тесто в плотный рулет. Острым ножом, смоченным в горячей воде, нарежьте на 8 одинаковых частей — у настоящего синнабона должно быть пять витков.

Шаг 5. Выпекайте

Разложите булочки вертикально на противне с бумагой для выпечки или в форму с высокими бортами — плотно, чтобы при выпечке они соединились.
Выпекайте при 160 °C около 30 минут, пока булочки не подрумянятся.

Шаг 6. Сделайте глазурь

Пока синнабоны пекутся, взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и творожным сыром до однородности. Получится густая, бархатная масса.

Шаг 7. Подача

Готовые булочки сразу полейте глазурью, пока они горячие, чтобы крем слегка растаял и пропитал тесто. При желании украсьте тёртым шоколадом, карамелью или орешками.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте тёплое молоко (не выше 40 °C), чтобы дрожжи хорошо активировались.

  2. Не пересушите булочки — они должны остаться мягкими и влажными внутри.

  3. Храните их под крышкой или пищевой плёнкой, чтобы не зачерствели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавлять слишком много муки.
    → Последствие: тесто станет плотным.
    → Альтернатива: вводите муку постепенно, следя за консистенцией.

  • Ошибка: не дать тесту подняться.
    → Последствие: булочки будут тяжёлыми.
    → Альтернатива: выдержите не менее 1 часа при комнатной температуре.

  • Ошибка: наносить глазурь на остывшие булочки.
    → Последствие: крем не впитается.
    → Альтернатива: поливайте горячие синнабоны.

Плюсы и минусы десерта

Плюсы Минусы
изумительный аромат и вкус высокая калорийность
мягкое воздушное тесто требует времени и терпения
можно готовить заранее быстро съедается

А что если…

…заменить часть сахара в тесте мёдом? Булочки получатся карамельными и мягче.
…добавить в начинку немного рубленых орехов? Они придадут текстуру и хруст.

FAQ

Можно ли сделать тесто заранее?
Да, можно оставить в холодильнике на ночь, а утром просто раскатать и испечь.

Чем заменить творожный сыр в глазури?
Подойдёт маскарпоне или густая сметана.

Как хранить синнабоны?
В герметичной упаковке при комнатной температуре — до 2 суток, в холодильнике — до 5 дней.

Три интересных факта

  1. Классические синнабоны всегда сворачивают ровно в пять витков — это фирменный знак.

  2. В оригинальном рецепте используется индонезийская корица makara, известная своим ярким ароматом.

  3. Первый Cinnabon Bakery открылся в 1985 году в Сиэтле.

Исторический контекст

  • 1985 год — появление первой пекарни Cinnabon в США.

  • 1990-е — популярность булочек с корицей по всему миру.

  • XXI век — домашние версии рецепта становятся кулинарным трендом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
