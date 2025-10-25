Это рагу — отличный пример того, как из самых простых овощей можно приготовить насыщенное и ароматное блюдо. Сочетание баклажанов, картофеля и помидоров делает вкус глубоким и немного пряным, а кинза и чеснок придают блюду восточную ноту. Такой вариант популярен в Средиземноморье — в Греции и Сирии, где овощи тушат медленно, чтобы каждый ингредиент сохранил вкус и структуру.
Главный принцип: не смешивайте слишком много разных овощей. Лучше каждый раз делать акцент на нескольких. Сегодня — картофель с баклажанами, завтра — кабачки с перцем, а послезавтра — фасоль с томатами. Тогда вкус каждого блюда будет ярким и неповторимым.
баклажаны — 400 г
картофель — 400 г
помидоры — 400 г
репчатый лук — 100 г
чеснок — 4 зубчика
кинза — 15 г
оливковое масло — 3 ст. л.
паприка — 0,5 ч. л.
куркума — 0,5 ч. л.
кайенский перец — по вкусу
чёрный перец — по вкусу
соль — по вкусу
Калорийность: 264 ккал/порция
Сложность: средне
Время приготовления: около 1 часа
Нарежьте баклажаны крупными кубиками, положите в миску с подсоленной водой (1 ч. л. соли на 0,5 л воды) и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Накройте тарелкой, чтобы все кусочки были погружены.
Очистите лук и нарежьте полукольцами. Чеснок порубите крупно — он должен чувствоваться в блюде. Картофель очистите, нарежьте кубиками по 2 см. Помидоры нарежьте дольками, удалив плодоножки.
В жаропрочной кастрюле или казане разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и жарьте 2-3 минуты до мягкости. Положите картофель, перемешайте и готовьте ещё 5-6 минут, пока он не начнёт подрумяниваться. Посолите.
Слейте воду, слегка отожмите баклажаны и обсушите полотенцем. Добавьте их к картофелю и луку вместе с чесноком. Посыпьте паприкой, куркумой, кайенским и чёрным перцем. Не перемешивайте! Накройте крышкой и готовьте 5 минут на среднем огне.
Разложите сверху помидоры, немного подсолите и снова накройте крышкой. Готовьте ещё 5 минут, пока томаты не станут мягкими.
Теперь аккуратно перемешайте всё содержимое кастрюли. Тушите под крышкой 10-15 минут до мягкости овощей. Если жидкости не хватает, добавьте немного горячего овощного бульона или воды.
Мелко нарежьте кинзу, добавьте в рагу за 2 минуты до готовности и перемешайте. Сразу подавайте на стол — с ломтем свежего хлеба или кусочком лаваша.
Чтобы блюдо получилось ароматнее, добавьте в масло щепотку зиры или кориандра.
Если помидоры слишком сочные, в конце снимите крышку и выпарите лишнюю влагу.
Для более сытного варианта добавьте немного отварного нута или фасоли.
Ошибка: добавить помидоры слишком рано.
→ Последствие: картофель останется жёстким.
→ Альтернатива: закладывайте томаты только после того, как картофель почти готов.
Ошибка: перемешивать овощи на каждом этапе.
→ Последствие: они потеряют форму и превратятся в пюре.
→ Альтернатива: перемешивайте только в конце.
Ошибка: не замачивать баклажаны.
→ Последствие: появится горечь.
→ Альтернатива: держите их в солёной воде не менее 10-15 минут.
|Плюсы
|Минусы
|подходит для постного и вегетарианского меню
|требует внимания к этапам готовки
|ароматное и сытное
|нельзя сильно упростить технологию
|готовится из доступных овощей
|не хранится дольше суток
|полезное, без лишнего жира
|калорийнее, если добавить масло сверх нормы
Можно ли использовать замороженные овощи?
Да, но добавляйте их в конце, чтобы они не превратились в кашу.
Чем заменить кинзу, если не любите её аромат?
Петрушкой, базиликом или смесью итальянских трав.
Как подать овощное рагу?
Оно прекрасно и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к рыбе, мясу или крупам.
В Греции аналог этого блюда называют мпριάм — его подают как главное блюдо в пост.
В Сирии к овощному рагу часто добавляют немного лимонного сока для кислинки.
Слово "рагу" пришло из французского языка и означает "возбуждать аппетит".
XVII век — во Франции появляются первые овощные рагу с оливковым маслом.
XIX век — рецепт проникает в Средиземноморье и приобретает восточные специи.
XXI век — овощное рагу становится базовым блюдом здорового питания.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.