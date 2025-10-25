Борщ, где ложка стоит, а сердце поёт: рецепт, который передают шёпотом

Среди сотен рецептов борща именно одесский вызывает самые жаркие споры — в нём сочетаются украинские традиции, морской темперамент и южное щедрое отношение к еде. Он густой, ароматный, немного сладковатый, с лёгкой кислинкой и выразительным вкусом сала. Это тот случай, когда ложка действительно "стоит".
От других борщей этот вариант отличают три главные черты:
Бульон на грудинке. Основа готовится из говяжьей (иногда свиной) грудинки — мясо даёт насыщенный вкус и плотный навар.
Обязательный сладкий перец. Он добавляет свежесть, яркий цвет и лёгкий аромат, характерный для южных блюд.
Зажарка на сале и "затирка". В Одессе лук, морковь и корень петрушки обжаривают исключительно на свином сале. А в конце варки в борщ вводят затирку — смесь сала, чеснока и зелени, которая делает вкус живым и запоминающимся.
говяжья грудинка — 1 кг
сало солёное — 150 г
свёкла — 2 шт.
белокочанная капуста — 500 г
морковь — 2 шт.
лук репчатый — 2 шт.
сладкий красный перец — 2 шт.
корень петрушки — 2 шт.
чеснок — 4 зубчика
томатная паста — 2 ст. л.
укроп и петрушка — по 15 г
лавровый лист — 1 шт.
столовый уксус (6%) — 1 ст. л.
перец чёрный и душистый горошком — по 5 шт.
соль — по вкусу
Калорийность: 400 ккал/порция
Сложность: средне
Время приготовления: около 2,5 часов
Промойте грудинку, залейте 3 литрами воды и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте соль, душистый и чёрный перец, варите 1,5-2 часа на слабом огне.
Пока варится мясо, вымойте и очистите картофель, свёклу, морковь и корень петрушки.
Натрите свёклу на крупной тёрке. Нарежьте 50 г сала, растопите на сковороде и обжарьте свёклу пару минут. Влейте немного бульона и уксус, накройте крышкой и тушите 15-20 минут до мягкости.
На другой сковороде растопите ещё 50 г сала. Обжарьте измельчённые лук, морковь и корень петрушки 5-7 минут, до золотистого цвета.
Достаньте мясо, отделите кости, нарежьте кусками и верните в бульон. Добавьте картофель, капусту и перец. Через 5 минут — зажарку из кореньев и лука.
К готовящейся свёкле добавьте томатную пасту, прогрейте 1-2 минуты и выложите в кастрюлю. Варите ещё 10-15 минут, пока картофель не станет мягким.
Оставшееся сало мелко порубите, смешайте с чесноком и зеленью, разотрите в ступке до однородности. Эту ароматную массу добавьте в борщ за пару минут до конца варки. Положите лавровый лист, попробуйте на соль, дайте закипеть и выключите.
Накройте крышкой и оставьте борщ на 10-15 минут — за это время вкус станет насыщеннее.
Подавайте борщ со сметаной, чесночными пампушками или ломтем бородинского хлеба. При желании можно добавить кусочек острого перца — он подчеркнёт южный характер блюда.
Если хотите менее жирный вариант, часть сала можно заменить растительным маслом.
Уксус нужен не только для вкуса, но и чтобы свёкла сохранила цвет.
Не добавляйте свёклу слишком рано — в кислой среде картофель не сварится.
…заменить говядину свининой? Борщ получится мягче и с более насыщенным ароматом.
…добавить фасоль? Это сделает блюдо плотнее и придаст новый вкус.
|Плюсы
|Минусы
|насыщенный и ароматный вкус
|требует времени на приготовление
|густая консистенция — сытный суп
|много посуды и параллельных процессов
|натуральные ингредиенты
|довольно жирный из-за сала
|классика украинской кухни
|нужен контроль последовательности добавления
Почему борщ называется одесским?
Потому что рецепт сформировался в южных регионах Украины, где традиционно используют сладкий перец и сало.
Можно ли готовить без сала?
Можно, но это уже будет не аутентичный вариант — вкус станет менее ярким.
Как хранить борщ?
В холодильнике до 3 дней, разогревать лучше на слабом огне.
Одесские хозяйки нередко добавляют в борщ немного рассола из квашеной капусты — для пикантной кислинки.
Сало с чесноком и зеленью — кулинарный приём, который встречается только в южноукраинской кухне.
Настоящий одесский борщ подают густым, чтобы ложка стояла вертикально.
XIX век — борщ становится символом украинской кухни.
1920-1930-е — формирование региональных вариантов, включая одесский.
XXI век — возвращение интереса к традиционным рецептам с домашним салом.
