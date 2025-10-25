Тёплый салат, в котором бекон встречается с зеленью: простое блюдо, от которого не оторваться

4:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат выглядит по-настоящему эффектно — благодаря яркому зеленому горошку, золотистому картофелю и аппетитным кусочкам хрустящего бекона. Но главное в нём — гармония вкусов: сладковатый горошек, нежный картофель, пикантная горчица и аромат поджаренного бекона создают удивительно сбалансированное сочетание.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картофельный салат с беконом

Почему стоит попробовать

Такой салат можно подать и как основное блюдо, и как тёплую закуску. Он прост в приготовлении, но всегда вызывает восторг — на пикнике, ужине с друзьями или даже на праздничном столе.

Ингредиенты (на 6 порций)

молодой красный картофель — 300 г;

молодой белый картофель — 300 г;

зелёный горошек (свежий или замороженный) — 250 г;

сладкий красный лук — 1 небольшая головка;

чеснок — 1 зубчик;

бекон — 150 г;

горчица — 1 ст. л.;

оливковое масло extra virgin — 4 ст. л. + немного для подачи;

морская соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

твёрдый сыр (пармезан, грюйер) — 20-30 г для подачи.

Калорийность: ~210 ккал/порция

Сложность: легко

Время готовки: 35-40 минут

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте ингредиенты

Картофель тщательно вымойте щёткой. Молодые клубни не нужно чистить — просто разрежьте их пополам или на ломтики толщиной 1,5-2 см. Лук нарежьте тонкими кольцами, посолите и оставьте на несколько минут, чтобы ушла горечь.

Шаг 2. Приготовьте овощи

Выложите картофель в пароварку или дуршлаг над кипящей водой и готовьте около 20 минут, пока он не станет мягким. Добавьте горошек и держите ещё 5 минут. Если горошек замороженный — достаточно 3 минут.

Шаг 3. Сделайте заправку

Измельчите чеснок. В небольшой миске смешайте горчицу, оливковое масло, чеснок, соль и перец. Взбейте вилкой до лёгкой эмульсии.

Шаг 4. Обжарьте бекон

Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до хруста. Лишний жир можно слить, но часть оставьте — она придаст заправке насыщенность. Перемешайте бекон с горчично-масляной смесью.

Шаг 5. Смешайте салат

Переложите картофель и горошек в большую миску, добавьте заправку с беконом и хорошо перемешайте. Выложите на блюдо, добавьте кольца маринованного лука и при необходимости немного масла, соли и перца.

Посыпьте сверху тёртым сыром — пармезан здесь особенно хорош.

Советы шаг за шагом

Если нет пароварки, варите картофель в подсоленной воде, а горошек добавьте за 3 минуты до готовности. Для более лёгкой версии замените бекон на индюшачий или обжаренный на гриле хамон. Подавать салат лучше тёплым — тогда вкус становится ярче и глубже.

А что если…

…добавить немного зелени? Смесь петрушки, тархуна и фиолетового базилика сделает салат свежим и ароматным.

…заменить горчицу на дижонскую с зёрнами? Тогда заправка станет благороднее и пикантнее.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы быстрый и простой рецепт не подходит для строгой диеты сытный и питательный содержит бекон и масло красиво выглядит хранится не более суток универсален — подойдёт к мясу и рыбе вкус лучше раскрывается только свежим

FAQ

Можно ли сделать салат заранее?

Да, но заправляйте его непосредственно перед подачей, иначе картофель впитает масло.

Чем заменить бекон?

Подойдёт запечённая курица, ветчина или копчёная грудинка.

Можно ли использовать консервированный горошек?

Да, но вкус будет мягче, без характерной свежей сладости.

Три интересных факта

В Германии подобные тёплые салаты с картофелем и беконом — традиционное блюдо на Рождество. В Англии к картофельным салатам часто добавляют уксус или лимонный сок для контраста вкусов. Горошек — природный источник белка и витаминов группы B, что делает блюдо не только вкусным, но и полезным.

Исторический контекст