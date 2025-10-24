Когда мясо тает во рту: пошаговый рецепт ароматной домашней тушёнки без автоклава

Сделать ароматную куриную тушёнку можно и без специального оборудования. Всё, что нужно — духовка, немного терпения и качественные продукты. Такая заготовка получается натуральной, сочной, хранится до полугода и идеально подходит для быстрых обедов, перекусов или походов.

Почему это работает

Духовка позволяет поддерживать стабильную температуру томления, при которой курица томится в собственном соку и насыщается ароматом специй. В итоге получается нежное мясо с плотным желеобразным бульоном — без консервантов и химии.

Ингредиенты (на 20 порций)

курица — 3 тушки;

соль — по вкусу (≈ 10-15 г на 1 кг мяса);

перец чёрный молотый — по вкусу;

перец чёрный горошком — 1 ч. л.;

лавровый лист — 4-5 шт.;

вода — около 1,5 л (для бульона).

Калорийность: 285 ккал/порция

Время приготовления: 3-4 часа

Сложность: средне

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте мясо

Используйте охлаждённую курицу, лучше домашнюю. Если птица замороженная — разморозьте её в холодильнике, а не в микроволновке, чтобы сохранить сочность.

Шаг 2. Стерилизуйте банки

Возьмите чистые стеклянные банки (0,5-1 л), вымойте с содой, затем прогрейте в духовке при 100 °C около 15 минут. Остудите. Крышки тоже прокипятите в течение 5 минут.

Шаг 3. Разделайте курицу

Отделите окорочка, грудку и крылья. Кожу снимите и сложите в отдельную кастрюлю — она пригодится для бульона. Каркасы, кончики крыльев и обрезки тоже добавьте туда.

Шаг 4. Сварите бульон

Залейте кости водой так, чтобы жидкость покрыла их на 3 см. Варите на слабом огне 1-1,5 часа, снимая пену. Добавьте немного соли и несколько горошин перца. Готовый бульон процедите.

Шаг 5. Подготовьте мясо

Нарежьте курятину крупными кусками, чтобы они легко проходили в горлышко банок. Посолите (10-15 г соли на 1 кг), добавьте свежемолотый перец и тщательно перемешайте.

Шаг 6. Разложите мясо

На дно каждой банки положите лавровый лист и несколько горошин перца. Уплотните мясо в банках как можно плотнее, но не доверху — оставьте около 2 см.

Шаг 7. Запекайте

Накройте банки фольгой, сделайте в ней несколько проколов для выхода пара. Поставьте банки на противень в холодную духовку.

Разогрейте до 220 °C и запекайте:

500 мл — 2 часа,

1 л — около 3 часов.

После этого приоткройте дверцу духовки и оставьте банки на 5-10 минут, чтобы избежать резкого перепада температуры.

Шаг 8. Добавьте бульон и закатайте

Снимите фольгу и аккуратно долейте в банки кипящий бульон (до уровня мяса, не выше). Сразу закройте стерильными крышками, переверните и укутайте полотенцем до полного остывания.

Советы шаг за шагом

Не добавляйте сырые овощи в банки — они сокращают срок хранения. Если хотите более ароматный вкус, при варке бульона положите лук, морковь и немного чеснока. После остывания уберите тушёнку в холодильник или погреб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать влажные банки.

→ Последствие: крышки "вздутся", заготовка испортится.

→ Альтернатива: тщательно просушите тару перед запеканием.

Ошибка: добавить слишком много соли.

→ Последствие: пересоленное мясо, трудно использовать в блюдах.

→ Альтернатива: придерживайтесь нормы 10-15 г соли на 1 кг.

Ошибка: охлаждать банки резко.

→ Последствие: стекло может лопнуть.

→ Альтернатива: остужайте при приоткрытой дверце духовки.

Плюсы и минусы домашней тушёнки

Плюсы Минусы полностью натуральный продукт требует времени на приготовление долго хранится (до 6 месяцев) нужна аккуратность при стерилизации универсальна в применении нельзя хранить при комнатной температуре насыщенный вкус расходует много соли и специй

А что если…

…использовать не только курицу, но и индейку? Тогда получится более плотное мясо с лёгким ореховым вкусом.

…добавить немного чеснока и мускатного ореха? Это придаст тушёнке пикантность и аромат, подходящий для зимних блюд.

FAQ

Можно ли использовать замороженную курицу?

Да, но обязательно полностью разморозьте в холодильнике.

Сколько хранится тушёнка?

До 6 месяцев в прохладном месте (от +2 до +6 °C).

Можно ли готовить в стеклянных банках в электродуховке?

Да, но ставьте банки только в холодную духовку и не допускайте перепадов температуры.

Три интересных факта

Домашняя тушёнка появилась в СССР как альтернатива военным консервам. При правильном томлении куриное мясо выделяет собственный жир — естественный консервант. В старину банки для тушёнки заменяли глиняными горшками, которые запечатывали тестом.

Исторический контекст