Когда мясо тает во рту: пошаговый рецепт ароматной домашней тушёнки без автоклава

Сделать ароматную куриную тушёнку можно и без специального оборудования. Всё, что нужно — духовка, немного терпения и качественные продукты. Такая заготовка получается натуральной, сочной, хранится до полугода и идеально подходит для быстрых обедов, перекусов или походов.
Духовка позволяет поддерживать стабильную температуру томления, при которой курица томится в собственном соку и насыщается ароматом специй. В итоге получается нежное мясо с плотным желеобразным бульоном — без консервантов и химии.
курица — 3 тушки;
соль — по вкусу (≈ 10-15 г на 1 кг мяса);
перец чёрный молотый — по вкусу;
перец чёрный горошком — 1 ч. л.;
лавровый лист — 4-5 шт.;
вода — около 1,5 л (для бульона).
Калорийность: 285 ккал/порция
Время приготовления: 3-4 часа
Сложность: средне
Используйте охлаждённую курицу, лучше домашнюю. Если птица замороженная — разморозьте её в холодильнике, а не в микроволновке, чтобы сохранить сочность.
Возьмите чистые стеклянные банки (0,5-1 л), вымойте с содой, затем прогрейте в духовке при 100 °C около 15 минут. Остудите. Крышки тоже прокипятите в течение 5 минут.
Отделите окорочка, грудку и крылья. Кожу снимите и сложите в отдельную кастрюлю — она пригодится для бульона. Каркасы, кончики крыльев и обрезки тоже добавьте туда.
Залейте кости водой так, чтобы жидкость покрыла их на 3 см. Варите на слабом огне 1-1,5 часа, снимая пену. Добавьте немного соли и несколько горошин перца. Готовый бульон процедите.
Нарежьте курятину крупными кусками, чтобы они легко проходили в горлышко банок. Посолите (10-15 г соли на 1 кг), добавьте свежемолотый перец и тщательно перемешайте.
На дно каждой банки положите лавровый лист и несколько горошин перца. Уплотните мясо в банках как можно плотнее, но не доверху — оставьте около 2 см.
Накройте банки фольгой, сделайте в ней несколько проколов для выхода пара. Поставьте банки на противень в холодную духовку.
Разогрейте до 220 °C и запекайте:
500 мл — 2 часа,
1 л — около 3 часов.
После этого приоткройте дверцу духовки и оставьте банки на 5-10 минут, чтобы избежать резкого перепада температуры.
Снимите фольгу и аккуратно долейте в банки кипящий бульон (до уровня мяса, не выше). Сразу закройте стерильными крышками, переверните и укутайте полотенцем до полного остывания.
Не добавляйте сырые овощи в банки — они сокращают срок хранения.
Если хотите более ароматный вкус, при варке бульона положите лук, морковь и немного чеснока.
После остывания уберите тушёнку в холодильник или погреб.
Ошибка: использовать влажные банки.
→ Последствие: крышки "вздутся", заготовка испортится.
→ Альтернатива: тщательно просушите тару перед запеканием.
Ошибка: добавить слишком много соли.
→ Последствие: пересоленное мясо, трудно использовать в блюдах.
→ Альтернатива: придерживайтесь нормы 10-15 г соли на 1 кг.
Ошибка: охлаждать банки резко.
→ Последствие: стекло может лопнуть.
→ Альтернатива: остужайте при приоткрытой дверце духовки.
|Плюсы
|Минусы
|полностью натуральный продукт
|требует времени на приготовление
|долго хранится (до 6 месяцев)
|нужна аккуратность при стерилизации
|универсальна в применении
|нельзя хранить при комнатной температуре
|насыщенный вкус
|расходует много соли и специй
…использовать не только курицу, но и индейку? Тогда получится более плотное мясо с лёгким ореховым вкусом.
…добавить немного чеснока и мускатного ореха? Это придаст тушёнке пикантность и аромат, подходящий для зимних блюд.
Можно ли использовать замороженную курицу?
Да, но обязательно полностью разморозьте в холодильнике.
Сколько хранится тушёнка?
До 6 месяцев в прохладном месте (от +2 до +6 °C).
Можно ли готовить в стеклянных банках в электродуховке?
Да, но ставьте банки только в холодную духовку и не допускайте перепадов температуры.
Домашняя тушёнка появилась в СССР как альтернатива военным консервам.
При правильном томлении куриное мясо выделяет собственный жир — естественный консервант.
В старину банки для тушёнки заменяли глиняными горшками, которые запечатывали тестом.
1980-е — появление рецептов домашних заготовок без автоклава.
XXI век — возвращение интереса к "чистым" консервам без добавок.
