Напиток, в который влюбляешься с первого глотка: как сварить чай с клюквой и специями

Когда за окном кружит снег и хочется уюта, ничто не согревает так, как чашка горячего чая. Особенно если это чай с клюквой и апельсином — яркий, бодрящий и невероятно ароматный. Этот напиток не только поднимает настроение, но и укрепляет иммунитет, ведь сочетание цитрусов и клюквы даёт мощный заряд витамина С.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чай с клюквой и апельсином

Почему этот чай особенный

Клюква и апельсин прекрасно дополняют друг друга: кислинка северной ягоды оттеняет сладость цитруса, а специи придают напитку глубину вкуса. Такой чай легко готовится, выглядит празднично и подходит для любого зимнего вечера — будь то семейное чаепитие или уютная встреча с друзьями.

Ингредиенты (на 2 порции)

клюква (свежая или замороженная) — 200 г

апельсин — 1 шт.

сахар — 220 г

корица — 1 палочка

гвоздика — 8 бутонов

вода — 500 мл

чёрный чай — по вкусу

Калорийность: ≈ 499 ккал/порция

Время приготовления: 1 час

Сложность: легко

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте клюкву и апельсин

Разомните клюкву деревянной ложкой или измельчите погружным блендером. Через марлю отожмите сок. Сок слейте отдельно, а жмых оставьте для отвара. Выжмите сок из апельсина.

Шаг 2. Варим основу

Поместите клюквенный жмых в кастрюлю, залейте водой (500 мл), доведите до кипения и проварите 5 минут. Процедите отвар — он станет основой для сиропа.

Шаг 3. Готовим сироп

В горячий отвар добавьте сахар, палочку корицы и гвоздику. Перемешайте до растворения сахара. Влейте свежевыжатые соки клюквы и апельсина, накройте крышкой и оставьте настаиваться 1 час.

Шаг 4. Завершающий штрих

Заварите чёрный чай. В каждую чашку добавьте немного клюквенно-апельсинового сиропа — по вкусу. Перед подачей сироп можно слегка подогреть, чтобы аромат стал ещё ярче.

Советы шаг за шагом

Не перетапливайте сахар — сироп должен оставаться прозрачным. Чтобы вкус стал насыщеннее, оставьте напиток настояться дольше. Если хотите лёгкий пряный оттенок — добавьте щепотку ванили или кардамона.

А что если…

…заменить чёрный чай зелёным? Тогда напиток получится мягче и легче.

…добавить немного мёда? Это усилит сладость и придаст чайному купажу лечебные свойства — особенно при простуде.

Плюсы и минусы напитка

Плюсы Минусы богат витамином С нельзя при аллергии на цитрусовые согревает и бодрит калорийность выше обычного чая подходит для праздничного стола требует времени для настаивания

Варианты и дополнения

Вместо корицы можно добавить бадьян или свежий тимьян — аромат станет травяным и необычным.

Если под рукой нет апельсина, используйте мандарин или лимон.

Для детского меню уберите гвоздику и уменьшите количество специй.

FAQ

Можно ли использовать замороженную клюкву?

Да, просто разморозьте её при комнатной температуре перед отжатием сока.

Сколько хранится сироп?

В холодильнике — до 5 дней в стеклянной банке с крышкой.

Можно ли подавать чай холодным?

Да, летом этот сироп прекрасно сочетается с холодным чаем или минеральной водой.

Три интересных факта

Клюква содержит бензойную кислоту — природный консервант, благодаря чему сироп долго не портится. В Англии чай с цитрусами традиционно подают на рождественских ярмарках. Корица помогает нормализовать уровень сахара в крови и улучшает настроение.

Исторический контекст