Напиток, в который влюбляешься с первого глотка: как сварить чай с клюквой и специями

В последние два дня на петербургской бирже идет скачка и резкое падение всех ценностей... — писала газета Русское Слово 25 октября 1907 года
Еда

Когда за окном кружит снег и хочется уюта, ничто не согревает так, как чашка горячего чая. Особенно если это чай с клюквой и апельсином — яркий, бодрящий и невероятно ароматный. Этот напиток не только поднимает настроение, но и укрепляет иммунитет, ведь сочетание цитрусов и клюквы даёт мощный заряд витамина С.

Чай с клюквой и апельсином
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чай с клюквой и апельсином

Почему этот чай особенный

Клюква и апельсин прекрасно дополняют друг друга: кислинка северной ягоды оттеняет сладость цитруса, а специи придают напитку глубину вкуса. Такой чай легко готовится, выглядит празднично и подходит для любого зимнего вечера — будь то семейное чаепитие или уютная встреча с друзьями.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • клюква (свежая или замороженная) — 200 г

  • апельсин — 1 шт.

  • сахар — 220 г

  • корица — 1 палочка

  • гвоздика — 8 бутонов

  • вода — 500 мл

  • чёрный чай — по вкусу

Калорийность: ≈ 499 ккал/порция
Время приготовления: 1 час
Сложность: легко

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте клюкву и апельсин

Разомните клюкву деревянной ложкой или измельчите погружным блендером. Через марлю отожмите сок. Сок слейте отдельно, а жмых оставьте для отвара. Выжмите сок из апельсина.

Шаг 2. Варим основу

Поместите клюквенный жмых в кастрюлю, залейте водой (500 мл), доведите до кипения и проварите 5 минут. Процедите отвар — он станет основой для сиропа.

Шаг 3. Готовим сироп

В горячий отвар добавьте сахар, палочку корицы и гвоздику. Перемешайте до растворения сахара. Влейте свежевыжатые соки клюквы и апельсина, накройте крышкой и оставьте настаиваться 1 час.

Шаг 4. Завершающий штрих

Заварите чёрный чай. В каждую чашку добавьте немного клюквенно-апельсинового сиропа — по вкусу. Перед подачей сироп можно слегка подогреть, чтобы аромат стал ещё ярче.

Советы шаг за шагом

  1. Не перетапливайте сахар — сироп должен оставаться прозрачным.

  2. Чтобы вкус стал насыщеннее, оставьте напиток настояться дольше.

  3. Если хотите лёгкий пряный оттенок — добавьте щепотку ванили или кардамона.

А что если…

…заменить чёрный чай зелёным? Тогда напиток получится мягче и легче.
…добавить немного мёда? Это усилит сладость и придаст чайному купажу лечебные свойства — особенно при простуде.

Плюсы и минусы напитка

Плюсы Минусы
богат витамином С нельзя при аллергии на цитрусовые
согревает и бодрит калорийность выше обычного чая
подходит для праздничного стола требует времени для настаивания

Варианты и дополнения

  • Вместо корицы можно добавить бадьян или свежий тимьян — аромат станет травяным и необычным.

  • Если под рукой нет апельсина, используйте мандарин или лимон.

  • Для детского меню уберите гвоздику и уменьшите количество специй.

FAQ

Можно ли использовать замороженную клюкву?
Да, просто разморозьте её при комнатной температуре перед отжатием сока.

Сколько хранится сироп?
В холодильнике — до 5 дней в стеклянной банке с крышкой.

Можно ли подавать чай холодным?
Да, летом этот сироп прекрасно сочетается с холодным чаем или минеральной водой.

Три интересных факта

  1. Клюква содержит бензойную кислоту — природный консервант, благодаря чему сироп долго не портится.

  2. В Англии чай с цитрусами традиционно подают на рождественских ярмарках.

  3. Корица помогает нормализовать уровень сахара в крови и улучшает настроение.

Исторический контекст

  • Ещё в XVII веке клюквенные отвары использовались на Руси для укрепления иммунитета.

  • Апельсин в чай впервые начали добавлять в Китае как ароматическую добавку к чёрным сортам.

  • Современный вариант клюквенно-апельсинового чая стал популярным в Европе в начале 2000-х.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
