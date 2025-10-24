Напиток, в который влюбляешься с первого глотка: как сварить чай с клюквой и специями

Когда за окном кружит снег и хочется уюта, ничто не согревает так, как чашка горячего чая. Особенно если это чай с клюквой и апельсином — яркий, бодрящий и невероятно ароматный. Этот напиток не только поднимает настроение, но и укрепляет иммунитет, ведь сочетание цитрусов и клюквы даёт мощный заряд витамина С.
Клюква и апельсин прекрасно дополняют друг друга: кислинка северной ягоды оттеняет сладость цитруса, а специи придают напитку глубину вкуса. Такой чай легко готовится, выглядит празднично и подходит для любого зимнего вечера — будь то семейное чаепитие или уютная встреча с друзьями.
клюква (свежая или замороженная) — 200 г
апельсин — 1 шт.
сахар — 220 г
корица — 1 палочка
гвоздика — 8 бутонов
вода — 500 мл
чёрный чай — по вкусу
Калорийность: ≈ 499 ккал/порция
Время приготовления: 1 час
Сложность: легко
Разомните клюкву деревянной ложкой или измельчите погружным блендером. Через марлю отожмите сок. Сок слейте отдельно, а жмых оставьте для отвара. Выжмите сок из апельсина.
Поместите клюквенный жмых в кастрюлю, залейте водой (500 мл), доведите до кипения и проварите 5 минут. Процедите отвар — он станет основой для сиропа.
В горячий отвар добавьте сахар, палочку корицы и гвоздику. Перемешайте до растворения сахара. Влейте свежевыжатые соки клюквы и апельсина, накройте крышкой и оставьте настаиваться 1 час.
Заварите чёрный чай. В каждую чашку добавьте немного клюквенно-апельсинового сиропа — по вкусу. Перед подачей сироп можно слегка подогреть, чтобы аромат стал ещё ярче.
Не перетапливайте сахар — сироп должен оставаться прозрачным.
Чтобы вкус стал насыщеннее, оставьте напиток настояться дольше.
Если хотите лёгкий пряный оттенок — добавьте щепотку ванили или кардамона.
…заменить чёрный чай зелёным? Тогда напиток получится мягче и легче.
…добавить немного мёда? Это усилит сладость и придаст чайному купажу лечебные свойства — особенно при простуде.
|Плюсы
|Минусы
|богат витамином С
|нельзя при аллергии на цитрусовые
|согревает и бодрит
|калорийность выше обычного чая
|подходит для праздничного стола
|требует времени для настаивания
Вместо корицы можно добавить бадьян или свежий тимьян — аромат станет травяным и необычным.
Если под рукой нет апельсина, используйте мандарин или лимон.
Для детского меню уберите гвоздику и уменьшите количество специй.
Можно ли использовать замороженную клюкву?
Да, просто разморозьте её при комнатной температуре перед отжатием сока.
Сколько хранится сироп?
В холодильнике — до 5 дней в стеклянной банке с крышкой.
Можно ли подавать чай холодным?
Да, летом этот сироп прекрасно сочетается с холодным чаем или минеральной водой.
Клюква содержит бензойную кислоту — природный консервант, благодаря чему сироп долго не портится.
В Англии чай с цитрусами традиционно подают на рождественских ярмарках.
Корица помогает нормализовать уровень сахара в крови и улучшает настроение.
Ещё в XVII веке клюквенные отвары использовались на Руси для укрепления иммунитета.
Апельсин в чай впервые начали добавлять в Китае как ароматическую добавку к чёрным сортам.
Современный вариант клюквенно-апельсинового чая стал популярным в Европе в начале 2000-х.
