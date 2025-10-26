Хит осеннего сезона: вкусный и полезный суп из нута, который согреет вас изнутри — готовим вместе

Осенние вечера словно созданы для тёплого, густого супа, который насыщает и согревает изнутри. И если вы ищете что-то простое, полезное и с необычным вкусом, обратите внимание на суп из нута - блюдо, сочетающее простоту деревенской кухни и изысканность средиземноморских ароматов.
Нут (он же турецкий горох) богат растительным белком, витаминами группы B и железом. Из него можно готовить не только хумус или фалафель, но и потрясающие супы. Вариант, предложенный кулинаром Неной Исмироглу, превращает обычные бобовые в шелковистый, мягкий на вкус крем-суп с лимонной свежестью и ароматом розмарина.
Во-первых, нут содержит полноценные белки, что делает блюдо отличной заменой мясу для тех, кто придерживается растительного питания. Во-вторых, суп легко усваивается, а его нежная текстура подходит даже детям. И, наконец, это идеальный вариант для холодных дней: насыщенный, сытный, согревающий, напоминает gastronomos.gr.
Подаётся нутовый суп с ломтем деревенского хлеба и ложкой густого йогурта или сливочного катикa — получится сочетание текстур, от которого невозможно оторваться.
"Главное — не торопиться: нут любит медленное варение и награду за терпение — удивительный вкус", — отметила кулинар Нена Исмироглу.
300 г нута (замоченного на ночь)
1 лавровый лист
2 средние луковицы
1 морковь (очищенная, целая)
2 ч. л. сушёного розмарина
цедра 1 лимона
60 мл свежего лимонного сока
120 мл оливкового масла
крупная морская соль, свежемолотый перец по вкусу
Замочите нут в холодной воде на 10-12 часов, лучше на ночь. Утром слейте воду и промойте.
Переложите нут в кастрюлю, добавьте лавровый лист и 2 литра свежей воды. Варите 10 минут на сильном огне, снимая пену.
Добавьте нарезанный лук, целую морковь и половину оливкового масла. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 1,5 часа, пока нут не станет мягким.
Посолите, поперчите, добавьте розмарин, перемешайте и снимите с огня.
Выньте морковь и несколько ложек нута, переложите их в блендер, добавьте лимонный сок, цедру и оставшееся масло. Измельчите до кремообразной консистенции.
Верните массу обратно в суп, перемешайте.
Подавайте горячим, добавив ложку йогурта или катики. Отлично сочетается с хрустящим хлебом, зеленью и оливками.
|Параметр
|Классический гороховый суп
|Суп из нута с лимоном
|Основной ингредиент
|колотый горох
|нут
|Вкус
|густой, насыщенный
|лёгкий, цитрусовый
|Специи
|лавровый лист, перец
|розмарин, лимон
|Текстура
|пюреобразная
|бархатистая, с кремовой ноткой
|Подача
|со сметаной
|с йогуртом или катиком
Не ленитесь замачивать нут. Если пропустить этот этап, зёрна будут вариться втрое дольше.
Используйте фильтрованную воду. Это сделает вкус супа чище.
Добавляйте соль только в конце варки. Иначе нут может остаться жёстким.
Не бойтесь лимона. Его кислинка придаёт супу свежесть и балансирует маслянистую основу.
Для кремовой текстуры пробейте часть супа блендером, но не весь — пусть в нём останутся целые зёрна для контраста.
Ошибка: не замочить нут → последствие: долго не разваривается → альтернатива: замочить на ночь или использовать консервированный.
Ошибка: переварить морковь → последствие: теряет вкус → альтернатива: вынуть морковь раньше и добавить в конце для аромата.
Ошибка: не снимать пену → последствие: бульон мутнеет → альтернатива: варить первые 10 минут без крышки и убирать пену шумовкой.
…добавить немного специй?
Попробуйте щепотку куркумы, зиру или копчёную паприку — суп приобретёт восточный оттенок.
…заменить масло?
Можно использовать подсолнечное нерафинированное — оно придаст лёгкий ореховый привкус.
…сделать суп кремовым?
Добавьте пару ложек густого греческого йогурта прямо в кастрюлю перед подачей.
|Плюсы
|Минусы
|Полностью растительный и постный
|Требует долгого времени варки
|Подходит для диеты
|Нужен блендер для кремовой текстуры
|Богат белком и клетчаткой
|Нужно заранее замачивать
|Готовится из доступных продуктов
|Не всем нравится вкус розмарина
|Сытный и ароматный
|Быстро густеет при остывании
Можно ли использовать консервированный нут?
Да, но тогда варите суп не более 20 минут — иначе нут распадётся.
Можно ли заморозить готовый суп?
Да, он отлично хранится в морозилке до месяца. Перед подачей разморозьте и слегка прогрейте с ложкой воды.
Чем заменить катики или цалафути?
Подойдут густой йогурт, сметана или растительный аналог — кокосовый йогурт.
Миф: нут — это экзотический продукт.
правда: его можно найти в любом супермаркете, а по цене он не дороже фасоли.
Миф: суп из нута слишком тяжёлый.
правда: при правильном приготовлении он получается лёгким и питательным, не вызывая тяжести.
Миф: лимон портит вкус бобовых.
правда: лимон делает его ярче и помогает лучше усвоить железо.
Нут известен человечеству более 7000 лет. В Древней Греции его варили в оливковом масле с пряностями, а в Османской империи суп из нута считался "бедняцким ужином" — простым, но сытным. Сегодня этот рецепт возвращается как часть тренда на здоровое питание и растительные блюда. В России нут становится всё популярнее: его добавляют в супы, салаты и даже котлеты.
В 100 г нута содержится столько же белка, сколько в 100 г куриной грудки.
В Индии из муки нута готовят сладости и лепёшки.
В странах Средиземноморья нутовый суп часто едят на завтрак — он даёт энергию на весь день.
