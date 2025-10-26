Хит осеннего сезона: вкусный и полезный суп из нута, который согреет вас изнутри — готовим вместе

Осенние вечера словно созданы для тёплого, густого супа, который насыщает и согревает изнутри. И если вы ищете что-то простое, полезное и с необычным вкусом, обратите внимание на суп из нута - блюдо, сочетающее простоту деревенской кухни и изысканность средиземноморских ароматов.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп из нута

Нут (он же турецкий горох) богат растительным белком, витаминами группы B и железом. Из него можно готовить не только хумус или фалафель, но и потрясающие супы. Вариант, предложенный кулинаром Неной Исмироглу, превращает обычные бобовые в шелковистый, мягкий на вкус крем-суп с лимонной свежестью и ароматом розмарина.

Почему стоит попробовать этот суп

Во-первых, нут содержит полноценные белки, что делает блюдо отличной заменой мясу для тех, кто придерживается растительного питания. Во-вторых, суп легко усваивается, а его нежная текстура подходит даже детям. И, наконец, это идеальный вариант для холодных дней: насыщенный, сытный, согревающий, напоминает gastronomos.gr.

Подаётся нутовый суп с ломтем деревенского хлеба и ложкой густого йогурта или сливочного катикa — получится сочетание текстур, от которого невозможно оторваться.

"Главное — не торопиться: нут любит медленное варение и награду за терпение — удивительный вкус", — отметила кулинар Нена Исмироглу.

Ингредиенты (на 4 порции)

300 г нута (замоченного на ночь)

1 лавровый лист

2 средние луковицы

1 морковь (очищенная, целая)

2 ч. л. сушёного розмарина

цедра 1 лимона

60 мл свежего лимонного сока

120 мл оливкового масла

крупная морская соль, свежемолотый перец по вкусу

Как приготовить суп из нута

Замочите нут в холодной воде на 10-12 часов, лучше на ночь. Утром слейте воду и промойте. Переложите нут в кастрюлю, добавьте лавровый лист и 2 литра свежей воды. Варите 10 минут на сильном огне, снимая пену. Добавьте нарезанный лук, целую морковь и половину оливкового масла. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 1,5 часа, пока нут не станет мягким. Посолите, поперчите, добавьте розмарин, перемешайте и снимите с огня. Выньте морковь и несколько ложек нута, переложите их в блендер, добавьте лимонный сок, цедру и оставшееся масло. Измельчите до кремообразной консистенции. Верните массу обратно в суп, перемешайте.

Подавайте горячим, добавив ложку йогурта или катики. Отлично сочетается с хрустящим хлебом, зеленью и оливками.

Сравнение: классический и средиземноморский вариант

Параметр Классический гороховый суп Суп из нута с лимоном Основной ингредиент колотый горох нут Вкус густой, насыщенный лёгкий, цитрусовый Специи лавровый лист, перец розмарин, лимон Текстура пюреобразная бархатистая, с кремовой ноткой Подача со сметаной с йогуртом или катиком

Советы шаг за шагом

Не ленитесь замачивать нут. Если пропустить этот этап, зёрна будут вариться втрое дольше. Используйте фильтрованную воду. Это сделает вкус супа чище. Добавляйте соль только в конце варки. Иначе нут может остаться жёстким. Не бойтесь лимона. Его кислинка придаёт супу свежесть и балансирует маслянистую основу. Для кремовой текстуры пробейте часть супа блендером, но не весь — пусть в нём останутся целые зёрна для контраста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не замочить нут → последствие: долго не разваривается → альтернатива: замочить на ночь или использовать консервированный.

Ошибка: переварить морковь → последствие: теряет вкус → альтернатива: вынуть морковь раньше и добавить в конце для аромата.

Ошибка: не снимать пену → последствие: бульон мутнеет → альтернатива: варить первые 10 минут без крышки и убирать пену шумовкой.

А что если…

…добавить немного специй?

Попробуйте щепотку куркумы, зиру или копчёную паприку — суп приобретёт восточный оттенок.

…заменить масло?

Можно использовать подсолнечное нерафинированное — оно придаст лёгкий ореховый привкус.

…сделать суп кремовым?

Добавьте пару ложек густого греческого йогурта прямо в кастрюлю перед подачей.

Плюсы и минусы рецепта

Плюсы Минусы Полностью растительный и постный Требует долгого времени варки Подходит для диеты Нужен блендер для кремовой текстуры Богат белком и клетчаткой Нужно заранее замачивать Готовится из доступных продуктов Не всем нравится вкус розмарина Сытный и ароматный Быстро густеет при остывании

FAQ

Можно ли использовать консервированный нут?

Да, но тогда варите суп не более 20 минут — иначе нут распадётся.

Можно ли заморозить готовый суп?

Да, он отлично хранится в морозилке до месяца. Перед подачей разморозьте и слегка прогрейте с ложкой воды.

Чем заменить катики или цалафути?

Подойдут густой йогурт, сметана или растительный аналог — кокосовый йогурт.

Мифы и правда

Миф: нут — это экзотический продукт.

правда: его можно найти в любом супермаркете, а по цене он не дороже фасоли.

Миф: суп из нута слишком тяжёлый.

правда: при правильном приготовлении он получается лёгким и питательным, не вызывая тяжести.

Миф: лимон портит вкус бобовых.

правда: лимон делает его ярче и помогает лучше усвоить железо.

Исторический контекст

Нут известен человечеству более 7000 лет. В Древней Греции его варили в оливковом масле с пряностями, а в Османской империи суп из нута считался "бедняцким ужином" — простым, но сытным. Сегодня этот рецепт возвращается как часть тренда на здоровое питание и растительные блюда. В России нут становится всё популярнее: его добавляют в супы, салаты и даже котлеты.

3 интересных факта