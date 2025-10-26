Хруст, нежность, скорость: три теста для пиццы, которые изменят ваши ужины и мнение об этом блюде

Пицца — одно из тех блюд, которые объединяют. Её готовят на вечеринках, семейных ужинах и даже на даче. Она универсальна: можно выбрать любую начинку, а сам процесс выпечки приносит не меньше удовольствия, чем результат. Конечно, всегда можно купить готовое тесто в супермаркете, но домашняя основа делает пиццу особенной. Разница во вкусе — колоссальная, особенно если тесто приготовлено с любовью.
Существует множество способов замешивания пиццы, но три классических рецепта заслуживают отдельного внимания: неаполитанское тесто, римское тесто и упрощённый вариант, рассчитанный на тех, кто хочет получить отличный результат за короткое время.
Этот вариант — символ итальянской пиццы. В нём нет ничего лишнего: только мука, вода, соль и чуть-чуть дрожжей. Главное — время. Тесто должно зреть в холодильнике не менее суток, благодаря чему получается тонкая, эластичная основа с воздушными краями и лёгким ароматом пшеницы, пишет kathimerini.gr.
250 г муки для пиццы (тип 00 или высшего сорта)
1/3 ч. л. сухих дрожжей
150-170 мл воды комнатной температуры
7 г соли
В миске смешайте муку с дрожжами.
Влейте воду и замесите тесто вручную или миксером с насадкой-крюком (3-4 минуты).
Добавьте соль и месите ещё 6-7 минут, пока масса не станет гладкой.
Сформируйте шар, накройте плёнкой и оставьте на 1,5 часа при комнатной температуре.
Затем уберите в холодильник на 24 часа.
Перед выпечкой достаньте тесто и оставьте при комнатной температуре на 3 часа.
Раскатайте тесто в тонкий круг диаметром 38-40 см.
Выложите на смазанный маслом противень, добавьте соус и начинку, выпекайте при максимальной температуре 8-10 минут.
Корочка получится румяной и хрустящей, а середина — нежной и ароматной.
"Настоящее тесто живёт временем — чем дольше оно отдыхает, тем глубже вкус", — отметил пиццайоло Андреа Россини.
Римская пицца отличается лёгкой хрустящей текстурой. В тесто добавляют немного оливкового масла, что делает его пластичным и податливым. Выпекается оно чуть дольше, но результат — идеально ровная основа с тонким ароматом масла.
250 г муки (тип 00)
2 г свежих дрожжей (растворить в 1 ст. л. холодной воды)
170 мл холодной воды
5 г соли
3 ст. л. оливкового масла
Смешайте муку и дрожжи, добавьте воду и перемешивайте до однородности (3-4 минуты).
Введите соль и масло, месите ещё 10 минут — тесто станет гладким и слегка липким.
Переложите массу в миску, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 24-30 часов.
Достаньте, сформируйте шар, дайте подняться при комнатной температуре около 3 часов.
Раскатайте тесто и распределите по противню.
Выпекайте 12-15 минут при 250-270°C до золотистой корочки.
Римское тесто называют скроккьярелла, что в переводе с местного диалекта означает "хрустящее". Оно особенно хорошо подходит для пиццы с овощами, моцареллой и прошутто.
Если времени ждать нет, этот рецепт выручит. Тесто поднимается за полчаса, а по структуре получается лёгким и мягким. Отличный вариант для домашних ужинов или спонтанных встреч.
270 г пшеничной муки
1 ч. л. сухих дрожжей
1 ч. л. сахара
100 мл тёплой воды
40 мл оливкового масла
0,5 ч. л. соли
Смешайте дрожжи, сахар и воду. Дайте постоять 10 минут, чтобы дрожжи "заработали".
Добавьте муку, соль и масло, замесите мягкое эластичное тесто.
Накройте и оставьте в тёплом месте на 30 минут — оно увеличится в объёме вдвое.
Ещё раз слегка обомните и дайте подняться ещё 20 минут.
Раскатайте, выложите на противень, добавьте соус и начинку.
Выпекайте при 220°C около 10 минут.
Пицца получится тонкой, но с лёгким объёмом по краям — отличный компромисс между неаполитанской и домашней.
|Параметр
|Неаполитанское
|Римское
|Быстрое
|Время подъёма
|24 часа
|24-30 часов
|30-50 минут
|Масло в составе
|Нет
|Есть
|Есть
|Текстура
|эластичная, мягкая
|хрустящая
|нежная, домашняя
|Выпечка
|8-10 мин при 300°C
|12-15 мин при 250°C
|10 мин при 220°C
|Подходит для
|классики Маргариты
|овощей, прошутто
|повседневных пицц
Используйте муку для пиццы с высоким содержанием белка (11-13%).
Соль всегда добавляйте после воды — иначе дрожжи будут работать медленнее.
Для тонкой пиццы раскатывайте пальцами, не скалкой — чтобы сохранить воздух в тесте.
Перед выпечкой дайте основе немного "отдохнуть" на противне — это улучшит структуру.
Если хотите идеальную корочку, сбрызните края теста оливковым маслом перед выпечкой.
Ошибка: добавить слишком много дрожжей → последствие: тесто быстро поднимется, но опадёт → альтернатива: придерживаться рецепта, не превышать дозировку.
Ошибка: использовать слишком горячую воду → последствие: дрожжи погибнут → альтернатива: брать воду до 40°C.
Ошибка: не выдержать тесто после холодильника → последствие: не поднимется в духовке → альтернатива: дать "проснуться" минимум 2 часа при комнатной температуре.
…нет муки типа 00?
Подойдёт пшеничная мука высшего сорта, но добавьте чайную ложку манной крупы — она сделает текстуру ближе к итальянской.
…нет времени на расстойку?
Замесите тесто с добавлением ½ ч. л. лимонного сока — он ускорит работу дрожжей.
|Вид теста
|Плюсы
|Минусы
|Неаполитанское
|Аутентичный вкус, лёгкая текстура
|Требует времени и высокой температуры
|Римское
|Хрустящее, ароматное
|Долгая ферментация
|Быстрое
|Простое и быстрое
|Менее насыщенный вкус
Можно ли использовать обычную муку?
Да, но мука с высоким содержанием белка даст более эластичное тесто.
Как хранить тесто, если осталось?
Положите в контейнер, смажьте маслом и уберите в холодильник до 2 суток.
Как сделать пиццу без духовки?
Можно обжарить основу на сковороде с крышкой, затем добавить начинку и прогреть на минимальном огне.
Миф: дрожжей нужно больше, чтобы тесто поднялось.
правда: чем меньше дрожжей и дольше выдержка, тем вкуснее пицца.
Миф: масло в тесте — обязательный ингредиент.
правда: в неаполитанской классике масла нет — именно его отсутствие делает края воздушными.
Миф: тесто нужно месить долго.
правда: важно не время, а структура — как только оно становится гладким и тянущимся, можно остановиться.
Пицца в современном виде появилась в Неаполе в XVIII веке как еда бедняков — лепёшка из теста, запечённая с томатами и сыром. Со временем рецепт распространился по всей Италии, где каждая область внесла свои нюансы. В Риме тесто сделали хрустящим, в Сицилии — более плотным, а на Севере стали использовать масло и сливки. В России пицца обрела собственное лицо — с грибами, колбасой и сметанным соусом.
