Превратите картошку и лук-порей в шедевр: греческая гургулопита — проще не бывает

В русских деревнях осень — это время не только заготовок, но и душевных блюд, приготовленных из простых сезонных продуктов. Картофель, лук и ароматное масло — всё, что нужно для создания настоящего домашнего уюта. В Греции тоже есть блюда, основанные на этой философии простоты. Одно из них — гургулопита, лепёшка из картофеля и лука-порея, которую можно легко адаптировать под российские условия.
Несмотря на необычное название, гургулопита — вовсе не пирог. Это скорее деревенская лепёшка, густое овощное блюдо, приготовленное на оливковом масле. Его родина — горный регион Загори, где из скромных ингредиентов создают насыщенные и ароматные блюда.
Традиционно гургулопиту подают как самостоятельное угощение с кусочком ржаного хлеба и ломтиком феты, но в России её можно сочетать с солёной брынзой, домашним творогом или жареным мясом.
"Такие блюда — часть деревенской кухни: простые, сытные и тёплые, как сама жизнь в горах", — рассказала кулинарный гид Василики Теодораки.
Слово "гургулопита" происходит от влашского "гургул", что означает "круглый". Это связано не только с формой нарезки овощей, но и с особенностями местности: неподалёку от села Тристено есть долина с двумя круглыми камнями, которые появляются из воды, когда река Варда мелеет. В этих местах традиционно выращивали картофель, поэтому блюдо стало своеобразным символом региона.
Сегодня этот рецепт переживает второе рождение — теперь его готовят не только в Греции, но и в кафе по всему миру. Для россиян он интересен тем, что сочетает знакомые продукты — картофель, лук и масло — в новой, неожиданно гармоничной комбинации, пишет kathimerini.gr.
1,5 кг лука-порея (только белая и светло-зелёная часть)
1 крупная репчатая луковица
2 средние картофелины
100 мл оливкового масла (можно заменить подсолнечным, но вкус будет мягче)
0,5 ч. л. сладкой паприки
листья половины пучка петрушки
соль, свежемолотый перец
Нарежьте лук-порей средними кольцами, а картофель — тонкими кружками, толщиной около 5 мм.
В широкой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук-порей с репчатым луком, добавив щепотку соли. Жарьте 12-15 минут до золотистого оттенка.
Выложите поверх слой картофеля, посыпьте солью, перцем и паприкой.
Влейте горячую воду, чтобы она слегка покрыла овощи (1-2 см).
Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 15-20 минут.
Когда картофель станет мягким, а жидкость почти выпарится, снимите сковороду с огня и посыпьте петрушкой.
Подавать блюдо можно прямо в сковороде или разложив по тарелкам. Оно прекрасно сочетается с хлебом, фетой, брынзой, а в российской версии — с ряженкой или густым йогуртом.
|Параметр
|Греческий вариант
|Русская версия
|Масло
|оливковое
|подсолнечное или кукурузное
|Сыр
|фета
|брынза, адыгейский, творог
|Подача
|с хлебом и зеленью
|с салом, сметаной или мясом
|Пряности
|паприка
|можно добавить укроп или кориандр
|Текстура
|мягкая, тушёная
|более плотная, румяная
Лук-порей режьте одинаковыми кольцами — так он прожарится равномерно.
Если хотите золотистую корочку, после тушения поставьте блюдо на 10 минут в духовку при 200°C.
Для пикантности добавьте немного чеснока или перца чили.
Если нет оливкового масла, используйте смесь растительного и сливочного.
Остатки гургулопиты можно разогреть на сухой сковороде — вкус станет ещё насыщеннее.
Ошибка: жарить лук-порей на слишком сильном огне → последствие: он сгорит и станет горьким → альтернатива: готовить на среднем огне, часто помешивая.
Ошибка: перелить воду → последствие: получится суп, а не лепёшка → альтернатива: следить, чтобы жидкость едва покрывала картофель.
Ошибка: пересолить блюдо → последствие: потеряется баланс вкуса → альтернатива: солить частями — немного при обжарке, немного перед подачей.
…заменить картофель другими овощами? Например, тонко нарезанная тыква придаст блюду сладковатый вкус, а капуста добавит текстуры. Можно добавить немного сливок или сыра перед запеканием — получится более сытный вариант, напоминающий французский гратен.
|Плюсы
|Минусы
|Простые ингредиенты
|Нельзя долго хранить — вкус теряется
|Быстрое приготовление
|Не подходит для диеты без жиров
|Подходит к любому гарниру
|Лук-порей не всегда легко найти
|Богат витаминами и клетчаткой
|Требует контроля за огнём
|Универсален — можно есть горячим и холодным
|При остывании теряет хруст
Можно ли заменить лук-порей обычным луком?
Да, но лучше взять смесь лука и немного зелёного лука — получится мягче и ароматнее.
Сколько хранится готовая гургулопита?
Не более двух дней в холодильнике. Перед подачей лучше подогреть на сковороде.
Можно ли сделать блюдо постным?
Да, гургулопита полностью растительная. Главное — использовать масло без добавления сливок.
Миф: гургулопита — разновидность пирога.
правда: это скорее тушёное овощное блюдо, напоминающее густую лепёшку.
Миф: без феты блюдо теряет вкус.
правда: в российской адаптации брынза и даже творог отлично дополняют вкус.
Миф: оливковое масло обязательно.
правда: качественное подсолнечное или рапсовое масло тоже подойдёт, если соблюдать пропорции.
Гургулопита появилась в бедных горных районах Эпира, где у людей не было муки для теста. Поэтому вместо выпечки они тушили овощи в масле, создавая питательные, ароматные блюда. Со временем этот способ распространился по всей Греции и стал частью повседневной кухни. В России аналогом можно считать жаркое или овощную лепёшку, приготовленную в чугунке.
