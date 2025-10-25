Этот напиток выглядит как из кофейни, но готовится за 5 минут на обычной кухне — вкус приятно удивит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:29
Еда

Во время пандемии COVID-19, когда миллионы людей по всему миру оказались на самоизоляции, в Южной Корее стремительно набрал популярность необычный кофейный напиток — Дальгона-кофе. Простое сочетание молока и густой пены из растворимого кофе и сахара стало символом "домашнего кафе" и быстро распространилось по соцсетям, превратившись в международный феномен.

Дальгона-кофе на кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дальгона-кофе на кухне

Как появился Дальгона-кофе

Первые публикации о напитке начали появляться в корейских онлайн-сообществах весной 2020 года. Пользователи делились видеороликами, где вручную или миксером взбивали кофе с сахаром и тёплой водой до состояния плотной пенки, а затем выкладывали её поверх молока. Контраст густого крема и белой жидкости выглядел эффектно и быстро стал визуальным символом "кофе на карантине".

Название напитку дал южнокорейский актёр Чон Иру, который обратил внимание на схожесть цвета и вкуса пены с традиционной корейской конфетой Дальгона — карамелью, приготовленной из сахара и соды. До этого напиток называли просто — "карантинный кофе".

Секрет идеальной пенки

Основу Дальгона-кофе составляет густая кофейная пенка, приготовленная из равных частей кофе, сахара и тёплой воды. Именно растворимый кофе помогает добиться той самой плотной консистенции, которая держится на поверхности молока, не оседая.

При взбивании масса превращается в воздушный крем цвета ириски — густой, блестящий и устойчивый. Выложенная ложкой на холодное молоко, она образует эффектный контраст слоёв. Напиток подают в прозрачных бокалах, чтобы любоваться текстурой.

Как приготовить Дальгона-кофе дома

Время приготовления: 10 минут
Порции: 2

Ингредиенты

  • Растворимый кофе — 2 ст. ложки

  • Сахар — 2 ст. ложки

  • Тёплая вода — 2 ст. ложки

  • Молоко (коровье или растительное) — 300 мл

Для украшения: крошка печенья или крекеров, щепотка корицы.

Как приготовить Дальгона-кофе дома

Рецепт напитка крайне прост, что и стало одним из факторов его популярности. Для приготовления понадобятся всего четыре ингредиента:

  1. 2 столовые ложки растворимого кофе;

  2. 2 столовые ложки сахара;

  3. 2 столовые ложки тёплой воды;

  4. 300 мл молока.

Подготовьте ингредиенты

Поставь перед собой все продукты в нужном количестве. Убедись, что вода достаточно тёплая — около 60 °C.

Соедините компоненты

В глубокую миску с бортиками всыпь кофе и сахар. Влей воду и слегка размешай ложкой, чтобы крупинки сахара начали растворяться.

Взбейте смесь

Возьми миксер и взбивай массу на высокой скорости около пяти минут. Следи, чтобы получилась густая и пышная пена с мягкими пиками. Если миксера нет, взбивай венчиком — просто потребуется немного больше времени.

Подготовьте основу

Налей молоко в два прозрачных стакана или бокала по 150 мл. По желанию добавь лёд, если хочешь получить освежающую версию напитка.

Добавьте кофейную пенку

Аккуратно выложи ложкой густую кофейную массу поверх молока, стараясь не перемешивать слои. Пусть пена равномерно ложится на поверхность, создавая красивый контраст цветов.

Украсьте напиток

Посыпь верхнюю часть щепоткой молотой корицы, какао или крошкой печенья. Это добавит аромата и сделает подачу эффектной.

Подавайте сразу

Подавай Дальгона-кофе сразу после приготовления, пока пена сохраняет плотность. Перед употреблением можно аккуратно перемешать напиток, чтобы кофе соединился с молоком.

Почему напиток стал вирусным

В период карантина корейцы активно выкладывали фотографии и короткие видео с процессом приготовления напитка. Эстетика "взбитого кофе" быстро вышла за пределы Кореи — тренд подхватили пользователи соцсетей. Миллионы просмотров, сотни хэштегов и тысячи интерпретаций сделали Дальгона-кофе одним из самых узнаваемых символов времени изоляции.

Напиток оказался не просто данью моде, а отражением целого периода, когда люди искали простые радости и способы создать уют дома.

Советы шаг за шагом

Чтобы напиток получился особенно эффектным:

  • используйте прозрачные стаканы или бокалы;

  • не перевзбивайте кофе, иначе пена станет горькой;

  • для густоты используйте только растворимый кофе — натуральный не даст такого результата;

  • добавляйте лед, если хотите летний вариант.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка — использовать кофе мелкого помола вместо растворимого.
Последствие — пенка не взобьётся.
Альтернатива — берите гранулированный растворимый кофе, он создаёт стабильную текстуру.

Ошибка — добавлять холодную воду.
Последствие — смесь не поднимется и останется жидкой.
Альтернатива — используйте воду температурой около 60-70 °C.

Ошибка — долго хранить готовую пенку.
Последствие — она оседает и теряет вкус.
Альтернатива — готовьте пенку непосредственно перед подачей.

А что если поэкспериментировать

Дальгона-кофе стал основой для множества вариаций. Его готовят на растительном молоке, добавляют какао, матчу или ваниль. Некоторые бариста подают "перевёрнутый вариант" — молоко сверху, а кофейную основу снизу.

Популярны и десертные версии: в пенку добавляют сливки или мороженое, а готовый напиток украшают дроблёным миндалём или карамельной крошкой.

Плюсы и минусы напитка

Плюсы Минусы
Быстро готовится — 10 минут Содержит много сахара
Эффектно выглядит Не хранится долго
Можно готовить дома без кофемашины Калорийнее обычного латте
Прост в вариациях — подходит и для холодного, и для горячего молока Требует миксера или венчика

Интересный факт

В переводе с корейского "дальгона" означает "это сладко".

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
