Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тур под угрозой срыва: после концерта во Владивостоке с Лепсом случилось непредвиденное
До марта 2031-го — всё или ничего: почему затягивать с дачной амнистией опасно
Не тратьте деньги на осушители: этот доступный метод поможет вам избавиться от влаги
Уставшая, но стильная: макияж, который делает несовершенства главным украшением
Тренажёры, которые не ломаются и не жгут спину: вот почему на них переходят даже профи
Народные советы, из-за которых грядки становятся кладбищем: 9 мифов, которые ведут к гибели сада
Без клеток и хлыстов: в России хотят ограничить содержание животных в цирках
Детские мармеладки ведут двойную игру: вкус притягивает, а состав разрушает здоровье
Эпоха, которая не ржавеет: редкий BMW вернулся на дороги спустя четверть века

Острый, но нежный: суп, который примирил чили с кокосом

3:28
Еда

Когда на улице холодно, хочется чего-то тёплого и ароматного — такого, что сразу поднимает настроение. Пряный суп из тыквы "Хоккайдо" с морковью, имбирём и кокосовым молоком — именно то блюдо, которое превращает обычный ужин в гастрономическое удовольствие. Его легко приготовить, а вкус получается насыщенным и бархатным, с лёгкой остринкой и восточными нотками.

Крем-суп тыквенный
Фото: commons.wikimedia.org by Missvain, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крем-суп тыквенный

Основа вкуса

Главный ингредиент — сладковатая тыква хоккайдо. Её не нужно чистить от кожуры, достаточно удалить семена: при варке она становится мягкой и добавляет супу нежную текстуру. Морковь и сельдерей усиливают овощную базу, а имбирь с перцем чили создают характерную пряную теплоту. Всё это соединяется в густом бульоне и дополняется кокосовым молоком — именно оно придаёт супу тот самый сливочный вкус, за которую мы любим блюда азиатской кухни.

Как готовить

  1. Очистите тыкву и перцы чили от семян. Морковь, картофель, лук, чеснок, сельдерей и имбирь нарежьте небольшими кубиками.

  2. В большой кастрюле разогрейте немного растительного масла и слегка обжарьте овощи до лёгкой золотистости — так они раскроют аромат.

  3. Посыпьте карри, перемешайте и залейте горячим овощным бульоном. Варите под крышкой на слабом огне около 30 минут, пока овощи не станут мягкими.

  4. Снимите с огня и пюрируйте суп погружным блендером до однородности. Если масса получилась слишком густой, добавьте немного бульона.

  5. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха, влейте кокосовое молоко и вновь слегка подогрейте, не доводя до кипения.

Получается густой, бархатный суп с богатым вкусом и сбалансированной остротой.

Как подать

Такой суп особенно хорош с ломтиками поджаренного белого хлеба, натёртого чесноком, или с хрустящими тостами. Для праздничной подачи можно дополнить блюдо шпажкой сатая — кусочками курицы в кунжутной панировке, запечёнными на гриле. А в будни достаточно посыпать тарелку поджаренными тыквенными семечками или кедровыми орешками — они добавят ореховый аромат и текстуру.

Маленькие секреты

  • Вместо порошка карри можно использовать пасту — она даст более глубокий вкус.
  • Если вы не любите остроту, уменьшите количество чили или замените его щепоткой паприки.
  • Часть кокосового молока можно заменить сливками — получится мягче и нежнее.
  • Для украшения попробуйте капнуть немного оливкового масла и добавить веточку кинзы или петрушки.

Почему стоит попробовать

Этот суп не только вкусен, но и полезен. Тыква богата каротином и витаминами группы В, морковь поддерживает зрение, а имбирь и чеснок укрепляют иммунитет — особенно важно в холодное время года. Аромат карри и кокосового молока придаёт блюду экзотический оттенок, напоминая о тёплых странах и солнечных днях.

В итоге вы получаете не просто овощной суп, а тёплое, комфортное блюдо, которое радует и вкусом, и ароматом. Приготовьте его однажды — и он наверняка войдёт в список ваших любимых зимних рецептов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Домашние животные
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Еда и рецепты
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
В Казахстане спорят не о политике, а о Тимати: концерт рэпера обернулся настоящей бурей
Вкусно, но опасно: как привычка к сладкому с утра запускает цепь поломок в организме
70 миллионов лет спустя: яйцо, пережившее динозавров, может переписать историю Земли
Белый цвет — ловушка для малогабариток: лучшие цвета для стен, чтобы комната дышала
Две розы две судьбы: одна рождается вновь, другая сгорает от собственной красоты
Крутящий момент против мощности: кто из них делает автомобиль живым, а кто просто шумит
Гламур нулевых возвращается: винтажные сумки, за которые сейчас платят больше, чем за новые
Недооценённая сила чая: что добавить, чтобы напиток стал бронёй для иммунитета
Запреты, в которые трудно поверить: как в Саудовской Аравии контролируют женщин
Три штриха — и усталость исчезает: макияж, который оживляет даже после тяжёлой ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.