Эти морковные булочки из Италии стали хитами завтраков — аромат сводит с ума

Нежные, ароматные и солнечные — итальянские морковные булочки покоряют с первого укуса. Они появились в Италии сравнительно недавно, в 1980-х годах, когда одна местная компания впервые начала выпускать оранжевые кексы из морковного теста. Идея прижилась, и вскоре итальянские хозяйки адаптировали рецепт под домашние условия. Сегодня эти булочки — классика семейной выпечки: лёгкие, в меру сладкие и яркие, словно кусочек солнца на тарелке.
Основу булочек составляет морковное пюре, благодаря которому выпечка получается влажной и воздушной. Апельсиновый сок и цедра придают лёгкую кислинку и цитрусовый аромат, а миндальная мука добавляет ореховую нотку и мягкость. Если миндальной муки нет, её можно заменить грецкими орехами или фундуком, измельчёнными в крошку.
Морковь — 400 г (4 шт.)
Апельсиновый сок — 100 мл
Подсолнечное нерафинированное масло — 85 г (5 ст. л.)
Куриные яйца — 2 шт.
Сахар — 90 г
Миндальная мука — 130 г
Пшеничная мука — 130 г
Апельсиновая цедра — 1 ст. л.
Соль — щепотка
Разрыхлитель — 10 г
Сахарная пудра — для подачи
Очистите морковь и нарежьте кусочками. Просейте пшеничную муку, чтобы тесто получилось воздушным. Подготовьте формы для выпечки — идеально подойдут формы-полусферы, но можно использовать и обычные формочки для маффинов.
Положите нарезанную морковь в чашу блендера, добавьте апельсиновый сок и растительное масло. Измельчите до однородного состояния.
Разбейте яйца в морковное пюре, добавьте сахар и миндальную муку. Перемешайте.
Добавьте апельсиновую цедру, щепотку соли и разрыхлитель. Всыпьте просеянную пшеничную муку небольшими порциями, тщательно перемешивая. Консистенция теста должна напоминать густую сметану или тесто для оладий.
Разогрейте духовку до 180 °C. Наполните формы на две трети и отправьте в духовку на 20-25 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить из булочки сухой.
Дайте булочкам остыть 10-15 минут, выньте их из форм и посыпьте сахарной пудрой.
Ошибка — использовать сырую морковь без тщательного измельчения.
Последствие — комочки и неравномерное тесто.
Альтернатива — взбейте морковь до пюре с добавлением сока.
Ошибка — переборщить с мукой.
Последствие — булочки станут плотными и сухими.
Альтернатива — добавляйте муку постепенно, ориентируясь на консистенцию.
Ошибка — открывать духовку в первые 15 минут выпечки.
Последствие — тесто осядет.
Альтернатива — проверяйте готовность только под конец, без лишних открываний.
Попробуйте заменить апельсиновый сок на мандариновый или добавить чайную ложку корицы — булочки приобретут праздничный аромат. А если добавить в тесто ложку йогурта, структура станет ещё более нежной.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный состав без сливочного масла
|Требует блендера
|Подходит для детского питания
|Не хранится дольше 2 суток
|Лёгкий вкус и аромат цитрусов
|Миндальная мука стоит дороже обычной
|Простое приготовление
|Чуть влажная структура требует аккуратности при выпечке
Можно ли заменить миндальную муку?
Да, подойдёт измельчённый фундук, грецкий орех или овсяная мука.
Можно ли использовать сок из пакета?
Лучше свежевыжатый — он придаёт естественную кислинку и аромат.
Как хранить готовые булочки?
В герметичном контейнере при комнатной температуре не более двух дней.
Миф 1 — морковь в выпечке делает вкус овощным.
Правда: в сочетании с апельсином она даёт мягкую сладость и приятный аромат.
Миф 2 — миндальная мука нужна только для безглютеновых рецептов.
Правда: она улучшает текстуру и придаёт нежность любому тесту.
Миф 3 — такие булочки калорийны.
Правда: они менее жирные, чем классические маффины с маслом.
