Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом стал пахнуть кориандром? Значит, вы живёте с южными пришельцами под одной крышей
Секрет ресторанных пельменей раскрыт: дело в соусе из трёх ингредиентов, которые есть у всех
Зима, от которой можно задохнуться: странную болезнь путают с обморожением — личный враг организма
То, что клеили на колени, теперь тянут на лицо: новая мания красоты без уколов и боли
Игристое по старой цене? Рынок раскрыл карты перед праздниками
Вместо Барсика и Шарика — Кокос и Груша: новая мода на имена покоряет московские приюты
Стресс исчезает, как дым: 20 минут движения — и мозг переключается на радость
Горы-призраки из прошлого Земли: Антарктида хранит то, что не подвластно времени
Настя Ивлеева в центре скандала: какой ответ Бородиной и Галич дала команда блогера

Эти морковные булочки из Италии стали хитами завтраков — аромат сводит с ума

Еда

Нежные, ароматные и солнечные — итальянские морковные булочки покоряют с первого укуса. Они появились в Италии сравнительно недавно, в 1980-х годах, когда одна местная компания впервые начала выпускать оранжевые кексы из морковного теста. Идея прижилась, и вскоре итальянские хозяйки адаптировали рецепт под домашние условия. Сегодня эти булочки — классика семейной выпечки: лёгкие, в меру сладкие и яркие, словно кусочек солнца на тарелке.

Морковные кексы с пудрой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковные кексы с пудрой

Особенности рецепта

Основу булочек составляет морковное пюре, благодаря которому выпечка получается влажной и воздушной. Апельсиновый сок и цедра придают лёгкую кислинку и цитрусовый аромат, а миндальная мука добавляет ореховую нотку и мягкость. Если миндальной муки нет, её можно заменить грецкими орехами или фундуком, измельчёнными в крошку.

Ингредиенты (на 8 булочек)

  • Морковь — 400 г (4 шт.)

  • Апельсиновый сок — 100 мл

  • Подсолнечное нерафинированное масло — 85 г (5 ст. л.)

  • Куриные яйца — 2 шт.

  • Сахар — 90 г

  • Миндальная мука — 130 г

  • Пшеничная мука — 130 г

  • Апельсиновая цедра — 1 ст. л.

  • Соль — щепотка

  • Разрыхлитель — 10 г

  • Сахарная пудра — для подачи

Подготовка

Очистите морковь и нарежьте кусочками. Просейте пшеничную муку, чтобы тесто получилось воздушным. Подготовьте формы для выпечки — идеально подойдут формы-полусферы, но можно использовать и обычные формочки для маффинов.

Как приготовить

Сделайте морковное пюре

Положите нарезанную морковь в чашу блендера, добавьте апельсиновый сок и растительное масло. Измельчите до однородного состояния.

Добавьте яйца и сахар

Разбейте яйца в морковное пюре, добавьте сахар и миндальную муку. Перемешайте.

Введите аромат и сухие ингредиенты

Добавьте апельсиновую цедру, щепотку соли и разрыхлитель. Всыпьте просеянную пшеничную муку небольшими порциями, тщательно перемешивая. Консистенция теста должна напоминать густую сметану или тесто для оладий.

Выпекайте

Разогрейте духовку до 180 °C. Наполните формы на две трети и отправьте в духовку на 20-25 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить из булочки сухой.

Остудите и украсьте

Дайте булочкам остыть 10-15 минут, выньте их из форм и посыпьте сахарной пудрой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка — использовать сырую морковь без тщательного измельчения.
Последствие — комочки и неравномерное тесто.
Альтернатива — взбейте морковь до пюре с добавлением сока.

Ошибка — переборщить с мукой.
Последствие — булочки станут плотными и сухими.
Альтернатива — добавляйте муку постепенно, ориентируясь на консистенцию.

Ошибка — открывать духовку в первые 15 минут выпечки.
Последствие — тесто осядет.
Альтернатива — проверяйте готовность только под конец, без лишних открываний.

А что если добавить немного фантазии

Попробуйте заменить апельсиновый сок на мандариновый или добавить чайную ложку корицы — булочки приобретут праздничный аромат. А если добавить в тесто ложку йогурта, структура станет ещё более нежной.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный состав без сливочного масла Требует блендера
Подходит для детского питания Не хранится дольше 2 суток
Лёгкий вкус и аромат цитрусов Миндальная мука стоит дороже обычной
Простое приготовление Чуть влажная структура требует аккуратности при выпечке

FAQ

Можно ли заменить миндальную муку?
Да, подойдёт измельчённый фундук, грецкий орех или овсяная мука.

Можно ли использовать сок из пакета?
Лучше свежевыжатый — он придаёт естественную кислинку и аромат.

Как хранить готовые булочки?
В герметичном контейнере при комнатной температуре не более двух дней.

Мифы и правда

Миф 1 — морковь в выпечке делает вкус овощным.
Правда: в сочетании с апельсином она даёт мягкую сладость и приятный аромат.

Миф 2 — миндальная мука нужна только для безглютеновых рецептов.
Правда: она улучшает текстуру и придаёт нежность любому тесту.

Миф 3 — такие булочки калорийны.
Правда: они менее жирные, чем классические маффины с маслом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Домашние животные
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Онлайн-образование — трамплин или тупик? Почему 60% выпускников дистант-курсов не ищут работу
Самый востребованный в салоне: маникюр ноября, который заменил классический красный
Опасный блеск: почему не стоит доверять чистильщикам обуви в путешествии
Секрет дорогих ресторанов раскрыт: почему их кофе всегда мягче и ароматнее домашнего
Умные автобусы против автохамов: система, которая наказывает без участия полиции
Один неверный поворот вентиля — и трубы лопнут: как защитить водопровод от зимней катастрофы
Динамо против Зенита: Лещук обещает бой и историческую победу — пусть они боятся
Огурцы вырастают быстрее, чем снег сходит: способ, который спасает даже в холодную весну
В ожидании чуда: почему певица Жасмин не спешит покупать подарки внуку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.