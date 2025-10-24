Эти морковные булочки из Италии стали хитами завтраков — аромат сводит с ума

Нежные, ароматные и солнечные — итальянские морковные булочки покоряют с первого укуса. Они появились в Италии сравнительно недавно, в 1980-х годах, когда одна местная компания впервые начала выпускать оранжевые кексы из морковного теста. Идея прижилась, и вскоре итальянские хозяйки адаптировали рецепт под домашние условия. Сегодня эти булочки — классика семейной выпечки: лёгкие, в меру сладкие и яркие, словно кусочек солнца на тарелке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морковные кексы с пудрой

Особенности рецепта

Основу булочек составляет морковное пюре, благодаря которому выпечка получается влажной и воздушной. Апельсиновый сок и цедра придают лёгкую кислинку и цитрусовый аромат, а миндальная мука добавляет ореховую нотку и мягкость. Если миндальной муки нет, её можно заменить грецкими орехами или фундуком, измельчёнными в крошку.

Ингредиенты (на 8 булочек)

Морковь — 400 г (4 шт.)

Апельсиновый сок — 100 мл

Подсолнечное нерафинированное масло — 85 г (5 ст. л.)

Куриные яйца — 2 шт.

Сахар — 90 г

Миндальная мука — 130 г

Пшеничная мука — 130 г

Апельсиновая цедра — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 10 г

Сахарная пудра — для подачи

Подготовка

Очистите морковь и нарежьте кусочками. Просейте пшеничную муку, чтобы тесто получилось воздушным. Подготовьте формы для выпечки — идеально подойдут формы-полусферы, но можно использовать и обычные формочки для маффинов.

Как приготовить

Сделайте морковное пюре

Положите нарезанную морковь в чашу блендера, добавьте апельсиновый сок и растительное масло. Измельчите до однородного состояния.

Добавьте яйца и сахар

Разбейте яйца в морковное пюре, добавьте сахар и миндальную муку. Перемешайте.

Введите аромат и сухие ингредиенты

Добавьте апельсиновую цедру, щепотку соли и разрыхлитель. Всыпьте просеянную пшеничную муку небольшими порциями, тщательно перемешивая. Консистенция теста должна напоминать густую сметану или тесто для оладий.

Выпекайте

Разогрейте духовку до 180 °C. Наполните формы на две трети и отправьте в духовку на 20-25 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить из булочки сухой.

Остудите и украсьте

Дайте булочкам остыть 10-15 минут, выньте их из форм и посыпьте сахарной пудрой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка — использовать сырую морковь без тщательного измельчения.

Последствие — комочки и неравномерное тесто.

Альтернатива — взбейте морковь до пюре с добавлением сока.

Ошибка — переборщить с мукой.

Последствие — булочки станут плотными и сухими.

Альтернатива — добавляйте муку постепенно, ориентируясь на консистенцию.

Ошибка — открывать духовку в первые 15 минут выпечки.

Последствие — тесто осядет.

Альтернатива — проверяйте готовность только под конец, без лишних открываний.

А что если добавить немного фантазии

Попробуйте заменить апельсиновый сок на мандариновый или добавить чайную ложку корицы — булочки приобретут праздничный аромат. А если добавить в тесто ложку йогурта, структура станет ещё более нежной.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Натуральный состав без сливочного масла Требует блендера Подходит для детского питания Не хранится дольше 2 суток Лёгкий вкус и аромат цитрусов Миндальная мука стоит дороже обычной Простое приготовление Чуть влажная структура требует аккуратности при выпечке

FAQ

Можно ли заменить миндальную муку?

Да, подойдёт измельчённый фундук, грецкий орех или овсяная мука.

Можно ли использовать сок из пакета?

Лучше свежевыжатый — он придаёт естественную кислинку и аромат.

Как хранить готовые булочки?

В герметичном контейнере при комнатной температуре не более двух дней.

Мифы и правда

Миф 1 — морковь в выпечке делает вкус овощным.

Правда: в сочетании с апельсином она даёт мягкую сладость и приятный аромат.

Миф 2 — миндальная мука нужна только для безглютеновых рецептов.

Правда: она улучшает текстуру и придаёт нежность любому тесту.

Миф 3 — такие булочки калорийны.

Правда: они менее жирные, чем классические маффины с маслом.