Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение

Звёзды Голливуда, йоги и индийские домохозяйки начинают утро одинаково — с чашки золотого молока. Этот ярко-жёлтый напиток не только вкусен, но и считается одним из самых полезных в мире. Откуда пришёл этот тренд и почему "куркума-латте" ценят и в древней аюрведе, и в современной медицине — рассказываем ниже.
В Индии золотое молоко известно тысячи лет. В аюрведе куркума — священная специя, которую называют Харидра. Ей приписывают способность согревать, очищать и гармонизировать внутренние процессы организма. Считается, что она поддерживает баланс трёх дош — Ваты, Питты и Капхи, то есть трёх жизненных энергий, от которых, по учению аюрведы, зависит здоровье человека.
"Когда все доши в равновесии, человек чувствует себя спокойным, здоровым и счастливым", — утверждают последователи аюрведы.
Именно поэтому индусы пьют этот напиток ежедневно: он не только согревает и успокаивает, но и помогает оставаться в гармонии.
Удивительно, но даже врачи доказательной медицины не спорят с пользой напитка. Исследования подтверждают: сочетание куркумы, корицы, имбиря, чёрного перца и молока — это мощный коктейль активных веществ, который благотворно влияет на организм.
"Куркума не лекарство, но при регулярном употреблении помогает организму сопротивляться болезням и стрессу", — отмечают врачи.
Основу золотого молока составляет куркума — именно она придаёт напитку характерный цвет и вкус. Но остальные ингредиенты делают напиток сложнее и богаче.
Перец здесь играет важную роль: он усиливает усвоение куркумина в десятки раз.
Для более мягкого вкуса уменьшите количество имбиря и перца, для остроты — наоборот, увеличьте.
Многие производители сегодня выпускают готовые смеси специй — в них уже подобраны правильные пропорции и добавлены ароматы вроде гвоздики, аниса и цедры апельсина.
Приготовить напиток можно буквально за 5 минут.
Не кипятите напиток — высокая температура разрушает полезные вещества куркумы и имбиря.
В Индии в золотое молоко часто добавляют топлёное масло (гхи) — оно помогает активным веществам лучше усваиваться. Иногда напиток украшают палочкой корицы или кокосовой стружкой.
Если не употребляете молочные продукты, просто замените молоко на растительное — напиток от этого не потеряет своих свойств.
Напиток стал популярен не только в Индии. Йоги, спортсмены и даже голливудские актрисы называют его альтернативой кофе и "напитком долголетия". Он мягко бодрит, улучшает настроение и придаёт коже здоровое сияние.
Звёзды утверждают, что регулярное употребление "золотого молока" помогает лучше спать, бороться со стрессом и сохранять энергию в течение дня.
Золотое молоко — не чудодейственное средство, но вкусный и полезный ритуал, объединяющий древнюю мудрость и современный подход к здоровью. Его можно пить как согревающий напиток осенью и зимой или как мягкую альтернативу кофе утром. Главное — готовить его с удовольствием и помнить, что гармония начинается не в чашке, а в самом человеке.
