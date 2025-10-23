Этот напиток спасёт от вялости, но может вызвать проблемы: что нужно знать о зелёном чае

Диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова напомнила, что зелёный и чёрный чаи отличаются степенью ферментации, что определяет их воздействие на организм.
По словам Гончаровой, зелёный чай обладает высоким тонизирующим эффектом благодаря высокому содержанию кофеина и танинов. Это средство быстро вызывает чувство бодрости и повышает уровень энергии. В интервью NewsInfo врач подчеркнула, что этот напиток раньше пили маленькими чашечками.
Также она указала, что зелёный чай имеет более выраженные мочегонные и желчегонные эффекты по сравнению с чёрным.
Доктор Гончарова предостерегла, что передозировка зелёного чая может вызывать подташнивание, отсутствие аппетита и общее недомогание. Из-за его вяжущего эффекта не рекомендуется пить его бесконтрольно, особенно при обострении панкреатита, гастрита и желчекаменной болезни.
Чёрный чай, по словам врача, оказывает более щадящее влияние на организм. Он имеет другие вкусовые оттенки, меньше вяжет и оказывает меньшее воздействие на органы желудочно-кишечного тракта, что способствует лучшему пищеварению.
