Этот напиток спасёт от вялости, но может вызвать проблемы: что нужно знать о зелёном чае

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова напомнила, что зелёный и чёрный чаи отличаются степенью ферментации, что определяет их воздействие на организм.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зеленый чай

Тонизирующий эффект зелёного чая

По словам Гончаровой, зелёный чай обладает высоким тонизирующим эффектом благодаря высокому содержанию кофеина и танинов. Это средство быстро вызывает чувство бодрости и повышает уровень энергии. В интервью NewsInfo врач подчеркнула, что этот напиток раньше пили маленькими чашечками.

Также она указала, что зелёный чай имеет более выраженные мочегонные и желчегонные эффекты по сравнению с чёрным.

Меры предосторожности при употреблении зелёного чая

Доктор Гончарова предостерегла, что передозировка зелёного чая может вызывать подташнивание, отсутствие аппетита и общее недомогание. Из-за его вяжущего эффекта не рекомендуется пить его бесконтрольно, особенно при обострении панкреатита, гастрита и желчекаменной болезни.

Чёрный чай: щадящее воздействие

Чёрный чай, по словам врача, оказывает более щадящее влияние на организм. Он имеет другие вкусовые оттенки, меньше вяжет и оказывает меньшее воздействие на органы желудочно-кишечного тракта, что способствует лучшему пищеварению.