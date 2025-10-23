Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светлые лаки устарели: маникюр в светлых тонах больше не в тренде — вот чем их заменили
Сушка тела превращается в игру с огнём: мышцы тают, пока мозг просит углеводов
Этот напиток спасёт от вялости, но может вызвать проблемы: что нужно знать о зелёном чае
Смертельный прыжок из глубины: рыба с крокодильей пастью убила рыбака в Индии
Машина превращается в ловушку: как выбраться, если двери заклинило после ДТП
От плановой экономики к пляжной: Куба ищет спасение в туризме и аренде отелей
Гравитация дала сбой: учёные нашли место, где Земля будто перестала держать равновесие
ОРВИ или ОРЗ: 5 главных секретов быстрого выздоровления — знать каждому
Бежевый больше не безопасный цвет: три правила, как не превратить квартиру в безжизненное уныние

Эти шоколадные шарики из картофеля удивят даже гурманов — просто и эффектно

4:09
Еда

Нежные шарики из сладкого картофеля — это десерт с североамериканским характером и восточной мягкостью. Батат придаёт угощению естественную сладость и бархатистую текстуру, а шоколадная обсыпка добавляет глубину вкуса и делает блюдо по-настоящему праздничным. Такой десерт не требует выпечки, выглядит эффектно и отлично подойдёт для уютного чаепития или вегетарианского стола.

Шарики из батата в шоколадной обсыпке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шарики из батата в шоколадной обсыпке

Почему стоит попробовать

Батат — не просто альтернатива обычному картофелю. Он содержит больше клетчатки, витаминов А и С, а также природные сахара, которые придают мягкий карамельный вкус без лишнего подсластителя. Благодаря этим свойствам сладкий картофель всё чаще используют в десертах — от муссов до пирожных.

Ингредиенты (на 10 штук)

  • Батат — 500 г

  • Сахар — 80 г

  • Мёд — 100 г

  • Шоколадная стружка — 80 г

  • Какао-порошок — по вкусу

  • Соль — щепотка

  • Мята — для украшения

Подготовка

Очистите батат от кожуры, нарежьте мелкими ломтиками и залейте холодной водой на 15 минут. Это удалит лишний крахмал и сделает вкус более нейтральным. Подготовьте миску для пюре и мелкие тарелки для обсыпки.

Как приготовить

Приготовьте батат

Отварите ломтики на пару 15-20 минут до мягкости. Если нет пароварки, можно использовать друшлаг над кастрюлей с кипящей водой. После варки обсушите ломтики бумажным полотенцем.

Сделайте пюре

Разомните батат до однородности, добавьте сахар и щепотку соли. Масса должна быть плотной, но пластичной.

Добавьте мёд

Перемешайте пюре с мёдом, чтобы масса стала чуть липкой. Можно добавить немного ванили или корицы для аромата.

Сформируйте шарики

Скатайте руками небольшие шарики одинакового размера. Обваляйте их в какао-порошке, затем в шоколадной стружке.

Украсьте и подайте

Выложите десерт на тарелку и украсьте листиками свежей мяты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переварили батат.
    Последствие: масса станет водянистой и плохо держит форму.
    Альтернатива: готовьте на пару до мягкости, но не разваренности.

  • Ошибка: добавили слишком много мёда.
    Последствие: шарики не застывают.
    Альтернатива: добавляйте мёд постепенно, регулируя консистенцию.

  • Ошибка: используете крупную стружку.
    Последствие: обсыпка плохо держится.
    Альтернатива: измельчите шоколад ножом или натрите на мелкой тёрке.

А что если…

…добавить орехи или сухофрукты?
Мелко порубленные грецкие орехи, финики или курага придадут десерту текстуру и новые оттенки вкуса. Можно обвалять шарики не только в шоколаде, но и в кокосовой стружке — получится более лёгкий вариант.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Без муки и выпечки Не хранится дольше 2 суток
Полезный и питательный Требует охлаждения
Подходит для поста и вегетарианцев Батат не всегда легко найти
Эффектная подача Нужно работать с тёплым пюре

FAQ

Можно ли заменить мёд?
Да, подойдёт сироп агавы или кленовый сироп — они придадут лёгкий карамельный оттенок.

Как хранить десерт?
В закрытом контейнере в холодильнике до 48 часов.

Чем заменить шоколадную обсыпку?
Какао, кокосовой стружкой или измельчёнными орехами.

Мифы и правда

Миф 1: батат — разновидность картофеля.
Правда: это отдельный корнеплод из семейства вьюнковых.

Миф 2: сладкий картофель слишком калориен.
Правда: калорийность батата ниже, чем у обычного картофеля.

Миф 3: батат годится только для гарниров.
Правда: его активно используют в десертах, супах и смузи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Эти шоколадные шарики из картофеля удивят даже гурманов — просто и эффектно
Гардероб играет в шахматы: один ход — и фигура выглядит стройнее и моложе
Одно движение — и вы останетесь без доступа к авто: опасная привычка водителей
Рассада, что не боится холода: один простой приём превращает слабые ростки в бойцов
Сияет, но безжалостно выдаёт все недостатки: тренд, который разочаровал тысячи владельцев квартир
Россия рискует утратить важного партнёра по закупкам нефти — как это скажется на экономике страны
В театре Модерн сыграют спектакль о жизни и творчестве Леонардо да Винчи
Китай готов к борьбе: как санкции ЕС запускают новую эпоху отношений
Ничего не радует? Эти простые шаги помогут разбудить эмоции и вернуть интерес к жизни
Девять месяцев против двадцати двух: у кого в природе рождение — подвиг длиной в годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.