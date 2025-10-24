Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихие звоночки под капотом: эти сигналы умирающего аккумулятора водители привыкли игнорировать
Центробанк сделал ход конём: снижение ставки — причина или следствие
Холод начинается не с окна, а с тела: почему комфортная температура оказывается иллюзией
Шокирующее признание Ким Кардашьян: у звезды диагностировано серьёзное заболевание мозга
Хотели проехать быстрее — в итоге застряли надолго: типичные ловушки наглых водителей
Каждая чашка кофе может стоить здоровья: что попадает в организм вместе с напитками
Гробница, пережившая века: как нашли самого загадочного генерала древней Силлы
Зимний рацион для волос: продукты, которые возвращают блеск, силу и защищают от ломкости
Эволюция сошла с ума: существо, которое разобрало себя на клетки и стало бессмертным паразитом

Инжир, шоколад и щепотка Австрии: штрудель, ради которого забывают о диете

5:22
Еда

Штрудель — символ уютной Европы, ароматного теста и тёплых вечеров с чашкой кофе. Его история уходит в глубину веков, а споры о том, кто первым создал этот десерт, действительно бессмысленны: штрудель готовили на всей территории бывшей Австро-Венгерской империи — от Вены до Праги, от Будапешта до Львова. Но именно Австрия сделала его кулинарным достоянием.

Штрудель с инжиром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Штрудель с инжиром

Немного истории

Название "штрудель" происходит от немецкого Strudel - "водоворот". Оно точно описывает форму этого десерта: тесто сворачивается в рулет, скрывая внутри сладкую начинку. Историки утверждают, что в Австрию штрудель пришёл из Османской империи вместе с рецептом баклавы. Со временем сливочное тесто фило заменило восточное слоёное, а привычные орехи уступили место яблокам, ягодам и даже инжиру.

Штрудель с инжиром и шоколадом: современная вариация

В классике используется яблочная начинка с изюмом и корицей, но вариант с инжиром и шоколадно-ореховой пастой — дань времени. Он получается ярким, сладким и ароматным, а сочетание инжира и шоколада делает вкус многослойным.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Спелый инжир — 10 плодов

  • Шоколадно-ореховая паста — 4 ст. л.

  • Абрикосовый джем — 2 ст. л.

  • Готовое тесто фило — 325 г

  • Яйцо — 1 шт.

Как приготовить: пошаговый рецепт

  1. Подготовка теста.
    Разогрейте духовку до 200 °C и прогрейте противень. Из листов фило вырежьте 6 кружков диаметром около 10 см. Яйцо слегка взбейте венчиком.

  2. Формирование основы.
    Выложите три кружка теста на смазанный маслом противень. Смажьте каждый толстым слоем шоколадной пасты, оставляя по краю около 1 см. Края промажьте яйцом.

  3. Начинка.
    Инжир нарежьте вдоль крупными кусками, разложите сверху на шоколаде, не прижимая. Посыпьте коричневым сахаром для карамельной нотки.

  4. Сборка и выпечка.
    Накройте оставшимися кружками теста, смажьте верх взбитым яйцом. Выпекайте на горячем противне до золотистого цвета — тесто должно подняться и стать хрустящим.

  5. Глазировка.
    Подогрейте абрикосовый джем в сотейнике. Когда штрудели немного остынут, покройте их тёплым джемом — он придаст блеск и лёгкую кислинку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком сочный инжир.
    Последствие: тесто размокнет.
    Альтернатива: слегка обсушите дольки бумажным полотенцем.

  • Ошибка: не прогреть противень.
    Последствие: нижний слой не пропечётся.
    Альтернатива: всегда ставьте форму на горячую поверхность.

  • Ошибка: наносить слишком много джема.
    Последствие: десерт станет липким.
    Альтернатива: используйте тонкий слой для блеска.

А что если заменить начинку

Штрудель — универсальное блюдо. Его можно делать с грушами и корицей, сливами и орехами, яблоками и изюмом. Любители контраста могут добавить в начинку немного мягкого сыра, например, рикотты или маскарпоне. Получится десерт с благородной кремовой текстурой.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Эффектный десерт с простыми ингредиентами Требует аккуратности при работе с тестом фило
Подходит для праздничного стола Быстро сохнет, если не подать сразу
Можно варьировать начинку Не хранится дольше суток
Минимум сахара в составе Требует опыта в работе с тестом

FAQ

— Можно ли использовать слоёное тесто вместо фило?
Да, но структура получится плотнее. Фило делает десерт более воздушным и хрустящим.

— Как лучше подавать штрудель?
Слегка тёплым, с шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок.

— Подходит ли рецепт для замороженного инжира?
Да, но перед приготовлением ягоды нужно разморозить и обсушить.

Мифы и правда

Миф: штрудель обязательно должен быть яблочным.
Правда: классический вариант — да, но современные рецепты используют десятки видов начинок.

Миф: тесто фило — то же самое, что слоёное.
Правда: фило тоньше и эластичнее, требует быстрой работы.

Миф: штрудель подают только к кофе.
Правда: он прекрасно сочетается и с чаем, и с десертными винами.

Три интересных факта

  1. Первый письменный рецепт штруделя появился в Вене в 1696 году.

  2. В Австрии до сих пор проводят ежегодный фестиваль штруделя в Вене.

  3. В оригинальном тесте штруделя не было сахара — сладость добавляла начинка.

Исторический контекст

  1. Прообраз штруделя возник в Османской империи и назывался "баклава".

  2. После завоевания Венгрии рецепт распространился по всей Европе.

  3. К XVIII веку штрудель стал неотъемлемой частью австрийской кухни.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Секретное оружие Запада: Украина — испытательный полигон для нового цифрового контроля Любовь Степушова Чтобы остаться безнаказанным, легче взорвать Северный поток, а не обокрасть Лувр Игорь Буккер ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Сибирское здоровье без докторов: почему тюменские термы лучше любой таблетки
Машина выглядит как новая, но мотор шепчет иначе: когда стоит насторожиться
Советская станция превратилась в берлогу: Арктика вернула себе власть над Колючином
Красная помада нервно курит в углу: осень принесла свой неожиданный оттенок
Скандал за рулём: Бритни Спирс чуть не сбила пешехода после вечеринки — подробности происшествия
Один вечер без сахара — и сон становится глубже: как работает этот эффект
Кекс, который пахнет счастьем: творожная нежность и вишнёвая кислинка в одном кусочке
Осенний лук живёт по своим правилам: как получить раннюю зелень без теплицы
Я еле живу: жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на невыносимые трудности
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.