Яблочный пирог удивит вкусом: добавьте всего ложку этого весьма необычного секретного ингредиента

Яблочный пирог — классика, проверенная временем. Но даже этому идеальному десерту можно добавить новое измерение вкуса. Всё, что нужно — ложка мисо. Да, именно та японская паста, которую обычно добавляют в суп. В десертах она работает не хуже соли, а иногда — даже лучше.
Обычно яблочный пирог — это симфония сладости, карамели и специй: корицы, муската, гвоздики. Но порой эта сладость становится чрезмерной. И тут вступает в игру мисо — ингредиент, который создаёт баланс.
Мисо — ферментированная паста из соевых бобов, риса или ячменя. Она богата умами, тем самым "пятым вкусом", который придаёт пище глубину. Добавленная в яблочную начинку, она:
Мисо уравновешивает и усиливает все тёплые, сиропообразные, сладкие и пряные вкусы начинки для яблочного пирога.
Секрет мисо в балансе. Его солоноватые и ферментированные ноты действуют как приправы в супе: соединяют несочетаемое. Там, где сахар делает вкус плоским, мисо добавляет глубину. Это своего рода "вкусовой якорь" — не даёт блюду уйти в пресную сладость.
Подобный принцип давно используется в восточноазиатской выпечке. Там сладкое и солёное существуют не по разные стороны вкусовой шкалы, а вместе:
Добавление мисо — продолжение этой философии вкусового баланса.
Существует несколько видов мисо, и от выбора зависит характер пирога.
|Вид мисо
|Вкус
|Подходит для
|Белое (сира мисо)
|Мягкое, сладковатое, деликатное
|Светлые десерты, ваниль, груши, сливочная карамель
|Красное (ака мисо)
|Более насыщенное, пикантное, глубокое
|Яблоки, орехи, специи, мёд, корица
|Комбинированное (авасэ мисо)
|Среднее между белым и красным
|Универсально — можно использовать в любом рецепте
Автор рецепта предпочитает красное мисо Hikari - за его выразительный вкус и яркий аромат, который выдерживает даже насыщенные специи.
Подготовьте основу. Возьмите свой любимый рецепт яблочного пирога. Яблоки очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
Сделайте ароматную пасту. Разведите 1 столовую ложку мисо 1 столовой ложкой жидкости: воды, яблочного сока или японского виски (он заменит ванильный экстракт и добавит пряные ноты).
Добавьте в начинку. Вмешайте мисо-пасту в яблочно-сахарную смесь и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся равномерно.
Запекайте как обычно. Мисо не изменит текстуру теста, зато придаст начинке карамельную насыщенность и чуть "дымный" послевкусие.
Ошибка: Добавить слишком много мисо.
Последствие: Начинка станет солоноватой.
Альтернатива: Начните с половины ложки, попробуйте вкус и при необходимости добавьте ещё.
Ошибка: Использовать неразведённую пасту.
Последствие: Появятся комочки и резкие солёные пятна.
Альтернатива: Всегда растворяйте мисо в жидкости до гладкости.
Ошибка: Добавить мисо в тесто и начинку одновременно.
Последствие: Вкус будет слишком плотным.
Альтернатива: Выберите одно место — начинку или тесто.
|Плюсы
|Минусы
|Балансирует сладость
|Требует точной дозировки
|Добавляет вкус умами
|При избытке делает начинку солёной
|Усиливает аромат специй
|Не подходит для лёгких фруктовых десертов
|Делает вкус "теплее" и богаче
|Может потемнить цвет начинки
Можно ли использовать белое мисо?
Да. Белое мисо даёт мягкий, почти сливочный вкус и делает пирог нежнее.
Зачем добавлять виски?
Немного японского виски добавит аромат дуба и карамели, усиливая сладость без сахара.
Сколько мисо нужно?
Одна столовая ложка на один пирог среднего размера. Больше — только если любите насыщенные вкусы.
Можно ли использовать мисо в других десертах?
Да, паста отлично работает в печенье, брауни, карамели и даже в мороженом, утверждает simplyrecipes.com.
Миф: Мисо — только для супа.
Правда: Его умами-вкус идеально подходит для сладкой выпечки, делая вкус богаче.
Миф: Мисо делает десерт солёным.
Правда: В умеренных дозах мисо не солит, а придаёт баланс.
Миф: Мисо не сочетается с фруктами.
Правда: Оно подчёркивает их естественную сладость, особенно в яблоках и грушах.
Традиция совмещать солёное и сладкое родилась в Азии. Китайцы добавляли яблоки и груши в супы, чтобы уравновесить вкус, японцы — ферментированные пасты в рисовые сладости. В XX веке идея проникла в западную кухню, где мисо стало "новой солью" кондитеров. Сегодня добавление мисо в десерты считается современным приёмом гастрономического баланса.
