Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвойные и злаки против серости: как сделать сад живым и красивым с ноября по март
Машина вдруг перестала ехать как раньше: эта мелочь убивает двигатель медленно и почти незаметно
Бюджетный шторм в ООН: миллиардные долги и угроза миру — сможет ли выжить организация в эпоху кризиса
Самойлова сообщила, что Джиган разбился? Что Рудковская думает о связи блогеров с мошенниками
Забудьте про затёкшую спину и усталость: вот комплекс упражнений, которые можно делать прямо в офисе
Он вам не плюшевый друг: главная правда о хомяках, которую скрывают зоомагазины
Завести сову — всё равно что поселить дома молчаливого инопланетянина: к чему готовиться
Сад тихо задыхается под плёнкой: главная ошибка при укрытии роз, которая приводит к гниению
Иглоукалывание под микроскопом: что на самом деле происходит в теле, когда в него втыкают иглы

Секрет итальянки: зачем она щедро солит воду для макарон — вы удивитесь

0:31
Еда

Многие считают, что соль в кастрюле с макаронами нужна лишь для вкуса. На деле она выполняет гораздо более важную роль, влияя на текстуру, аромат и даже химические процессы внутри теста.

макароны
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
макароны

Зачем солить воду

Когда соль растворяется в кипящей воде, начинается осмос — процесс, при котором ионы натрия и хлора проникают вглубь макаронного теста. Это не просто добавление вкуса: соль меняет структуру продукта, делая его более плотным и сбалансированным по вкусу изнутри, а не только снаружи.

Если пасту сварить в пресной воде, то последующее посоливание уже не исправит ситуацию. Соль, нанесённая на готовое блюдо, останется на поверхности, создавая ощущение "резкости" и разобщённого вкуса. Именно поэтому настоящие итальянские шефы всегда солят воду щедро — так паста становится гармоничной даже без соуса.

Соль помогает пасте сохранить текстуру аль денте и раскрывает её вкус изнутри, утверждает dalenka.cz.

Что происходит при варке

Во время кипячения соль не только придаёт вкус, но и воздействует на белковые и углеводные структуры. Ионы натрия укрепляют глютен — тот самый белок, который отвечает за упругость. Благодаря этому макароны не развариваются, а сохраняют приятную плотность.

Кроме того, соль влияет на крахмал. Она замедляет его избыточное набухание и снижает вымывание в воду. Это особенно важно, если вы планируете подавать пасту с соусом: именно контролируемое количество крахмала делает соус густым и помогает ему обволакивать каждую макаронину.

Ошибка, которая всё портит

Главная ошибка многих домашних кулинаров — варить макароны в несолёной воде, а потом обильно солить соус. В итоге блюдо остаётся безвкусным: паста не впитывает соль, и соус "скользит" по ней, не соединяясь воедино.

Без соли тесто теряет внутренний баланс, оставаясь нейтральным и "пустым". Такой продукт не сможет стать базой для настоящего итальянского блюда, каким бы насыщенным ни был соус.

Правильные пропорции

Итальянцы часто повторяют: "Вода должна быть солёной, как море". На практике это значит — одна столовая ложка морской или каменной соли на литр воды и примерно 100 граммов сухих макарон.

Солить воду нужно только после закипания. В холодной воде кристаллы оседают на дне кастрюли и могут вызвать коррозию. В кипятке же соль растворяется мгновенно и равномерно распределяется по всему объёму.

Сравнение макарон, сваренных в солёной и пресной воде

Условия варки Вкус Текстура Взаимодействие с соусом
Пресная вода Безвкусный, резкий Размягчённая, водянистая Соус скользит, не держится
Солёная вода Сбалансированный, глубокий Плотная, аль денте Соус обволакивает и впитывается

Советы шаг за шагом

  1. Возьмите большую кастрюлю — минимум литр воды на каждые 100 г пасты.

  2. Доведите воду до бурного кипения и только тогда добавьте соль.

  3. Опустите макароны и перемешайте, чтобы они не слиплись.

  4. Варите, пока паста не станет аль денте - немного упругой на вкус.

  5. Откиньте на дуршлаг, но не промывайте. Крахмал, оставшийся на поверхности, поможет соусу лучше прилипнуть.

  6. Сразу соедините пасту с соусом, прогрейте их вместе 1-2 минуты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать пресную воду.
    Последствие: Безвкусная паста, соус не держится.
    Альтернатива: Добавить 10-12 г соли на литр кипятка.

  • Ошибка: Солить воду заранее.
    Последствие: Осадок соли, повреждение кастрюли.
    Альтернатива: Солить после закипания.

  • Ошибка: Варить макароны в воде после овощей.
    Последствие: Посторонний привкус и мутная жидкость.
    Альтернатива: Использовать свежую воду.

А что если добавить соль в соус, а не в воду?

Даже если сделать соус идеально приправленным, паста не сможет раскрыться. Без соли, впитанной во время варки, тесто остаётся инертным — оно не участвует во вкусовом ансамбле. Соус и паста должны работать вместе, а не по отдельности.

Плюсы и минусы

Метод Плюсы Минусы
Солёная вода Глубокий вкус, упругая текстура, лучшее сцепление с соусом Требуется точная пропорция
Пресная вода Подходит для диет без соли Безвкусная паста, слабая структура

Мифы и правда

Миф 1. Соль добавляют только ради вкуса.
Правда. Она укрепляет структуру теста и контролирует крахмал.

Миф 2. В солёной воде макароны варятся быстрее.
Правда. Разница в температуре кипения — меньше градуса, это не влияет на время готовки.

Миф 3. Промывать макароны — хорошая идея.
Правда. Промывка смывает крахмал, из-за чего соус не прилипает.

FAQ

Какое количество соли считается оптимальным?
Одна столовая ложка на литр воды и 100 г макарон — классическая итальянская формула.

Можно ли заменить морскую соль обычной?
Да, но морская соль придаёт более "чистый" вкус и не содержит добавок.

Что делать, если пересолил воду?
Можно добавить немного кипятка без соли или отварить кусочек картофеля, который впитает лишнюю соль.

Почему нельзя промывать макароны?
Крахмал, остающийся на поверхности, нужен для сцепления с соусом — промывка его смывает.

Интересные факты

  1. В итальянских семьях спорят не о соусе, а о соли: каждая хозяйка уверена, что знает "правильную меру".

  2. Вода после варки пасты — идеальная база для соуса, в ней уже есть крахмал и соль.

  3. В старинных рецептах соль добавляли даже в тесто для макарон, чтобы компенсировать качество муки.

Исторический контекст

Первое упоминание о солёной воде для варки пасты встречается в итальянских кулинарных записях XIV века. Тогда соль была дорогим товаром, и добавлять её в кипяток считалось роскошью. Лишь позже этот шаг стал обязательным элементом итальянской кухни, а пословица "Без соли — нет вкуса" закрепилась как аксиома.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Завести сову — всё равно что поселить дома молчаливого инопланетянина: к чему готовиться
Сад тихо задыхается под плёнкой: главная ошибка при укрытии роз, которая приводит к гниению
Иглоукалывание под микроскопом: что на самом деле происходит в теле, когда в него втыкают иглы
Покупатели не верят глазам: дилеры перевернули рынок подержанных авто и обошли частников по цене
Сперматозоиды бросают вызов третьему закону Ньютона: тайна микроскопического движения
Когда мясо тает во рту: пошаговый рецепт ароматной домашней тушёнки без автоклава
Кармо вынес вердикт: вот что его поразило в российском футболе — и это не зарплата
Подарите ребёнку каникулы мечты: как получить бесплатную путёвку в лагерь
Wildberries замахнулась на Ситимобил? Слухи, которые могут перевернуть рынок
Сад, который засыпает красиво: вот почему не стоит трогать растения до весны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.