Оливье отдыхает: этот салат с грибами и черносливом затмил все новогодние хиты

Этот салат — настоящая находка для праздничного стола. Он сытный, но не тяжёлый, ароматный, но не приторный. Гармоничное сочетание грибов, курицы, чернослива и плавленого сыра создаёт сложный, многослойный вкус, в котором каждый ингредиент играет свою роль. Такое блюдо может стать достойной альтернативой привычным салатам вроде Оливье или крабового.
В основе рецепта — простые ингредиенты, доступные в любое время года. При этом салат выглядит эффектно и способен украсить любое застолье.
Его структура слоёная, а вкус развивается постепенно: сладковатый чернослив подчёркивает нежность курицы, грибы добавляют насыщенность, а плавленый сыр и яйца придают сливочную мягкость.
Сложность: лёгкая;
Время приготовления: 1 час + 2 часа на настаивание;
Калорийность: около 220 ккал на порцию;
Количество порций: 8.
куриное филе — 200-250 г;
грибы (шампиньоны или лесные) — 200 г;
картофель — 2-3 шт.;
яйца — 2 шт.;
чернослив без косточек — 150 г;
плавленый сыр — 100 г;
огурец свежий — 1 шт.;
растительное масло — 30 мл;
майонез — по вкусу;
соль и свежемолотый перец — по вкусу;
зелень для украшения.
Совет: для более лёгкого варианта можно заменить майонез смесью сметаны и йогурта в пропорции 1:1.
Филе промыть, выложить в кастрюлю, залить водой и варить 20-25 минут после закипания. Остудить и нарезать мелкими кубиками.
Картофель вымыть, отварить в кожуре до мягкости (примерно 25 минут), затем остудить, очистить и нарезать кубиками.
Яйца отварить вкрутую (7-9 минут), залить холодной водой, остудить и очистить. Натереть на крупной тёрке или нарезать тонкой соломкой.
Грибы протереть влажной салфеткой, нарезать пластинами и обжарить на растительном масле до лёгкой золотистости. Посолить и поперчить. Остудить.
Чернослив нарезать мелкими кусочками. Плавленый сыр предварительно охладить в морозильнике (20 минут) — так его легче натирать. Огурец нарезать соломкой.
Салат выкладывать слоями на широкое блюдо или в кулинарное кольцо. Каждый слой слегка смазывать майонезом (тонкой сеточкой, чтобы не сделать блюдо слишком жирным).
Порядок слоёв:
чернослив;
куриное филе;
картофель;
жареные грибы;
яйца;
плавленый сыр.
После сборки салат убрать в холодильник на 2 часа для пропитки.
Перед подачей выложить сверху огуречные дольки и посыпать свежей зеленью. Для более выразительного вида можно оформить поверхность тонкими кольцами грибов или розетками из чернослива.
|Параметр
|Значение
|Калорийность (на порцию)
|220 ккал
|Белки
|11,8 г
|Жиры
|10,7 г
|Углеводы
|18,9 г
|Время приготовления
|1 час + 2 часа охлаждения
|Количество порций
|8
Выбор грибов. Если используются шампиньоны, лучше слегка подрумянить их — это усилит аромат. Лесные грибы придадут салату более насыщенный вкус.
Плавленый сыр. Для лучшей текстуры рекомендуется использовать мягкие сливочные сорта без добавок.
Температура ингредиентов. Все продукты должны быть комнатной температуры — это обеспечит равномерное пропитывание.
Форма подачи. Если салат готовится для фуршета, можно подавать его порционно в кольцах или креманках.
Если чернослив заменить курагой, вкус станет мягче и более сладким. Для пикантности можно добавить немного грецких орехов или слегка карамелизованный лук — такие добавки делают вкус глубже и интереснее.
|Преимущества
|Недостатки
|Простота и доступность ингредиентов
|Требует времени на сборку и пропитку
|Сытность при лёгком вкусе
|Не подходит для диетического питания
|Универсальность — подойдёт на праздник и в будни
|Содержит майонез
|Красивый внешний вид
|Не хранится дольше суток
Комбинация курицы и чернослива появилась в русской кухне ещё в XIX веке и считалась деликатесом для званых обедов.
В СССР плавленый сыр впервые начали добавлять в салаты в 1960-х годах, когда появились сорта "Дружба" и "Янтарь".
Чернослив содержит антиоксиданты, которые помогают сохранить свежесть блюда и мягкость вкуса.
Идея многослойных салатов пришла в Россию из французской кухни, где подобные блюда подавались как "закусочные торты".
В 1970–1980-х годах подобные салаты стали неотъемлемой частью советских праздников.
Современные кулинары адаптировали классические рецепты, добавив более лёгкие соусы и новые комбинации ингредиентов.
