Оливье отдыхает: этот салат с грибами и черносливом затмил все новогодние хиты

Еда

Этот салат — настоящая находка для праздничного стола. Он сытный, но не тяжёлый, ароматный, но не приторный. Гармоничное сочетание грибов, курицы, чернослива и плавленого сыра создаёт сложный, многослойный вкус, в котором каждый ингредиент играет свою роль. Такое блюдо может стать достойной альтернативой привычным салатам вроде Оливье или крабового.

салат сленый
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
салат сленый

Особенности блюда

В основе рецепта — простые ингредиенты, доступные в любое время года. При этом салат выглядит эффектно и способен украсить любое застолье.

Его структура слоёная, а вкус развивается постепенно: сладковатый чернослив подчёркивает нежность курицы, грибы добавляют насыщенность, а плавленый сыр и яйца придают сливочную мягкость.

  • Сложность: лёгкая;

  • Время приготовления: 1 час + 2 часа на настаивание;

  • Калорийность: около 220 ккал на порцию;

  • Количество порций: 8.

Ингредиенты

  • куриное филе — 200-250 г;

  • грибы (шампиньоны или лесные) — 200 г;

  • картофель — 2-3 шт.;

  • яйца — 2 шт.;

  • чернослив без косточек — 150 г;

  • плавленый сыр — 100 г;

  • огурец свежий — 1 шт.;

  • растительное масло — 30 мл;

  • майонез — по вкусу;

  • соль и свежемолотый перец — по вкусу;

  • зелень для украшения.

Совет: для более лёгкого варианта можно заменить майонез смесью сметаны и йогурта в пропорции 1:1.

Этапы приготовления

Шаг 1. Подготовка курицы

Филе промыть, выложить в кастрюлю, залить водой и варить 20-25 минут после закипания. Остудить и нарезать мелкими кубиками.

Шаг 2. Подготовка картофеля

Картофель вымыть, отварить в кожуре до мягкости (примерно 25 минут), затем остудить, очистить и нарезать кубиками.

Шаг 3. Варка яиц

Яйца отварить вкрутую (7-9 минут), залить холодной водой, остудить и очистить. Натереть на крупной тёрке или нарезать тонкой соломкой.

Шаг 4. Грибы

Грибы протереть влажной салфеткой, нарезать пластинами и обжарить на растительном масле до лёгкой золотистости. Посолить и поперчить. Остудить.

Шаг 5. Подготовка остальных ингредиентов

Чернослив нарезать мелкими кусочками. Плавленый сыр предварительно охладить в морозильнике (20 минут) — так его легче натирать. Огурец нарезать соломкой.

Шаг 6. Сборка салата

Салат выкладывать слоями на широкое блюдо или в кулинарное кольцо. Каждый слой слегка смазывать майонезом (тонкой сеточкой, чтобы не сделать блюдо слишком жирным).

Порядок слоёв:

  1. чернослив;

  2. куриное филе;

  3. картофель;

  4. жареные грибы;

  5. яйца;

  6. плавленый сыр.

После сборки салат убрать в холодильник на 2 часа для пропитки.

Шаг 7. Украшение

Перед подачей выложить сверху огуречные дольки и посыпать свежей зеленью. Для более выразительного вида можно оформить поверхность тонкими кольцами грибов или розетками из чернослива.

Таблица характеристик

Параметр Значение
Калорийность (на порцию) 220 ккал
Белки 11,8 г
Жиры 10,7 г
Углеводы 18,9 г
Время приготовления 1 час + 2 часа охлаждения
Количество порций 8

Кулинарные советы

  • Выбор грибов. Если используются шампиньоны, лучше слегка подрумянить их — это усилит аромат. Лесные грибы придадут салату более насыщенный вкус.

  • Плавленый сыр. Для лучшей текстуры рекомендуется использовать мягкие сливочные сорта без добавок.

  • Температура ингредиентов. Все продукты должны быть комнатной температуры — это обеспечит равномерное пропитывание.

  • Форма подачи. Если салат готовится для фуршета, можно подавать его порционно в кольцах или креманках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком толстый слой майонеза. → Блюдо становится жирным и теряет свежесть. → Использовать сетку или кисточку.
  • Недостаточное охлаждение. → Слои не пропитываются. → Выдержать салат не менее 2 часов в холодильнике.
  • Слишком крупная нарезка. → Теряется структура и визуальный эффект. → Измельчать продукты мелко и равномерно.
  • Использование солёного чернослива. → Нарушает баланс вкуса. → Выбирать сладкий, мягкий чернослив без косточек.

А что если…

Если чернослив заменить курагой, вкус станет мягче и более сладким. Для пикантности можно добавить немного грецких орехов или слегка карамелизованный лук — такие добавки делают вкус глубже и интереснее.

Плюсы и минусы блюда

Преимущества Недостатки
Простота и доступность ингредиентов Требует времени на сборку и пропитку
Сытность при лёгком вкусе Не подходит для диетического питания
Универсальность — подойдёт на праздник и в будни Содержит майонез
Красивый внешний вид Не хранится дольше суток

Три интересных факта

  1. Комбинация курицы и чернослива появилась в русской кухне ещё в XIX веке и считалась деликатесом для званых обедов.

  2. В СССР плавленый сыр впервые начали добавлять в салаты в 1960-х годах, когда появились сорта "Дружба" и "Янтарь".

  3. Чернослив содержит антиоксиданты, которые помогают сохранить свежесть блюда и мягкость вкуса.

Исторический контекст

  1. Идея многослойных салатов пришла в Россию из французской кухни, где подобные блюда подавались как "закусочные торты".

  2. В 1970–1980-х годах подобные салаты стали неотъемлемой частью советских праздников.

  3. Современные кулинары адаптировали классические рецепты, добавив более лёгкие соусы и новые комбинации ингредиентов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
