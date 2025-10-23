Сочный, мягкий и удивительно простой: тот самый пирог с капустой, что любят все

Пышный домашний пирог с молодой капустой — одно из самых простых и при этом душевных блюд русской кухни. Его аромат вызывает ассоциации с летом, свежестью и домашним уютом. Мягкое бездрожжевое тесто, нежная начинка с яйцом и зеленью делают выпечку универсальной: её можно подать к обеду, ужину или на праздничный стол.

Пирог с капустой

Почему стоит готовить именно летом

Молодая капуста — главный секрет вкуса этого пирога. В отличие от зрелой белокочанной, она обладает тонкими листьями, мягкой структурой и лёгкой сладостью. В сочетании с зелёным луком, укропом и петрушкой начинка приобретает сливочный вкус и свежий аромат, а взбитые яйца делают её нежной и сочной.

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста

мука пшеничная — 600 г;

сливочное масло — 200 г;

яйца куриные — 3 шт.;

кефир 3,2 % — 200 мл;

сахар — 20 г;

сода — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки

молодая капуста — 1 кг;

зелёный лук — 30 г;

петрушка — 20 г;

укроп — 10 г;

сливочное масло — 200 г (мягкое);

яйца — 4 шт.;

соль — по вкусу.

Совет: если нет кефира, можно использовать густую сметану, простоквашу или натуральный йогурт без добавок.

Этапы приготовления

Шаг 1. Замешивание теста

В глубокой миске соединить муку, сахар, соль, соду и нарезанное кубиками охлаждённое сливочное масло. Перетереть смесь в крошку. Влить кефир и добавить яйца. Замесить мягкое, эластичное тесто, при необходимости добавив немного муки. Завернуть в плёнку и убрать в холодильник на время подготовки начинки.

Шаг 2. Подготовка капусты и зелени

Капусту тонко нашинковать, удалить кочерыжку. Слегка перетереть с солью и оставить на 15-20 минут, чтобы она стала мягче. Зелёный лук, петрушку и укроп мелко нарезать.

Шаг 3. Варка яиц

Три яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать крупными кубиками.

Шаг 4. Приготовление начинки

Слить выделившийся сок с капусты. Добавить к ней нарезанные зелень и яйца. Взбить белок одного яйца в плотную пену и ввести в начинку — он придаст ей воздушность. Добавить размягчённое сливочное масло, перемешать. При необходимости досолить.

Шаг 5. Формирование пирога

Тесто разделить на две части — одна немного больше. Раскатать большую часть в пласт толщиной около 0,7 см, уложить на смазанный маслом противень, формируя бортики.

Выложить начинку равномерным слоем. Накрыть оставшейся частью теста, защипнуть края. Поверхность смазать оставшимся желтком для красивого золотистого цвета.

Шаг 6. Выпекание

Разогреть духовку до 180 °C. Выпекать пирог 35-40 минут до румяной корочки. Перед подачей остудить в форме 10-15 минут, затем переложить на блюдо.

Таблица показателей

Параметр Значение Калорийность (на порцию) 552 ккал Белки 11,5 г Жиры 34,8 г Углеводы 48,5 г Время приготовления 1 ч 30 мин Количество порций 10

Полезные советы

Чтобы пирог получился особенно пышным, тесто можно охладить не менее 30 минут.

Капусту важно не пережаривать и не пересаливать — она должна сохранять свежесть.

Начинку можно разнообразить, добавив немного тёртого сыра, сметаны или сливок.

Если пирог готовится на пикник, его удобно выпекать в виде маленьких порционных пирожков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Жёсткое тесто. → Трудно раскатывается и ломается. → Добавить немного кефира или масла.

→ Трудно раскатывается и ломается. → Добавить немного кефира или масла. Слишком влажная капуста. → Пропитывает тесто и делает пирог сырым. → Предварительно отжать капусту.

→ Пропитывает тесто и делает пирог сырым. → Предварительно отжать капусту. Плохая выпечка нижнего слоя. → Низ остаётся влажным. → Использовать форму с антипригарным дном или разогретый противень.

→ Низ остаётся влажным. → Использовать форму с антипригарным дном или разогретый противень. Отсутствие яиц в начинке. → Теряется сливочная структура. → Использовать хотя бы один белок для связки.

А что если…

Если заменить часть капусты шпинатом, получится более яркий вкус и насыщенный цвет начинки. Для нежной версии можно добавить немного отваренного риса или натертого на крупной тёрке яблока — оно придаст лёгкую сладость.

Плюсы и минусы блюда

Преимущества Недостатки Простота приготовления Требуется время на выпечку Насыщенный вкус и аромат Калорийность выше средней Использование сезонных продуктов Короткий срок хранения (1-2 дня) Подходит для вегетарианского меню Необходимость ручного замеса теста

Три интересных факта

В старину капустные пироги называли "постными", так как их часто пекли в праздники после окончания поста. Молодая капуста содержит в 2 раза больше витамина U, чем зимняя — он помогает пищеварению. В старорусских домах пирог с капустой символизировал достаток и благополучие семьи.

Исторический контекст