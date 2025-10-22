Вот что бразильцы кладут на сковороду по утрам: рецепт быстрого завтрака

В Бразилии этот рецепт стал настоящим хитом — быстрый, ароматный и удивительно прост в приготовлении.
Он идеально подходит тем, кто хочет начать утро с чего-то вкусного, но без лишней возни на кухне. Всего три ингредиента, одна сковорода — и через пять минут у вас готов хрустящий снаружи и нежный внутри хлеб с тянущимся сыром.
2 ст. ложки муки из тапиоки (или крахмала)
1 яйцо
3 ст. ложки тёртого сыра
По желанию: щепотка орегано, чиа, льняное семя.
В миске взбейте яйцо и добавьте тапиоку и сыр. Перемешайте до однородной массы.
Разогрейте антипригарную сковороду без масла на среднем огне.
Вылейте тесто и распределите по дну.
Когда края начнут подсыхать, аккуратно переверните хлеб.
Обжарьте с другой стороны до золотистой корочки — около 1 минуты.
Готово. Снаружи — аппетитный хруст, внутри — тягучий сыр и мягкая структура.
Добавьте зелени или специй. Немного орегано или розмарина сделают вкус богаче.
Попробуйте разные сыры. Пармезан даст насыщенный вкус, моцарелла — мягкость, а смесь — идеальный баланс.
Для фитнес-варианта используйте обезжиренный сыр и добавьте семена чиа — получите лёгкий и питательный перекус.
Хлеб с сыром на сковороде стал любимцем тех, кто живёт один или часто спешит утром. Он не требует духовки, миксера или множества посуды — всё готовится прямо в одной сковороде.
А главное — этот хлеб не содержит глютена и идеально подходит для лёгкого завтрака или перекуса с кофе.
Можно ли заменить тапиоку?
Да. Используйте кукурузный или картофельный крахмал — структура будет чуть плотнее, но вкус сохранится.
Какой сыр лучше всего подходит?
Подойдёт любой хорошо плавящийся сыр: моцарелла, гауда, чеддер.
Можно ли приготовить заранее?
Да, но лучше есть горячим. Если остыл — просто разогрейте на сухой сковороде.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.