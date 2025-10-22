Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без ремонта и больших расходов: шесть лайфхаков для обновления интерьера
Хотела сделать красиво, а получила ломкие ногти: враги маникюра, о которых молчат
Слезы, боль, героизм: стартовала главная журналистская премия года
Меткий дагестанец против украинского дрона: Сайга победила БПЛА ВСУ
Белорусские шары: Литва осознала необходимость диалога с соседом
Праздничный стол под вопросом: почему цены на мясо индейки в США взлетели на 40%
Там, где ревут львы: как выбрать сафари — 8 стран, где природа правит сама
Школьники-насильники: дикая история про учительницу, согласившуюся стать жертвой учеников
Зачем на жилой дом в Тюмени натянули гигантский свитер: дело не в утеплении

Вот что бразильцы кладут на сковороду по утрам: рецепт быстрого завтрака

2:22
Еда

В Бразилии этот рецепт стал настоящим хитом — быстрый, ароматный и удивительно прост в приготовлении.

лепешка из маниоки, сыра и яйца
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use
лепешка из маниоки, сыра и яйца

Он идеально подходит тем, кто хочет начать утро с чего-то вкусного, но без лишней возни на кухне. Всего три ингредиента, одна сковорода — и через пять минут у вас готов хрустящий снаружи и нежный внутри хлеб с тянущимся сыром.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • 2 ст. ложки муки из тапиоки (или крахмала)

  • 1 яйцо

  • 3 ст. ложки тёртого сыра 

По желанию: щепотка орегано, чиа, льняное семя.

Приготовление

  1. В миске взбейте яйцо и добавьте тапиоку и сыр. Перемешайте до однородной массы.

  2. Разогрейте антипригарную сковороду без масла на среднем огне.

  3. Вылейте тесто и распределите по дну.

  4. Когда края начнут подсыхать, аккуратно переверните хлеб.

  5. Обжарьте с другой стороны до золотистой корочки — около 1 минуты.

Готово. Снаружи — аппетитный хруст, внутри — тягучий сыр и мягкая структура.

Советы от шеф-повара

  • Добавьте зелени или специй. Немного орегано или розмарина сделают вкус богаче.

  • Попробуйте разные сыры. Пармезан даст насыщенный вкус, моцарелла — мягкость, а смесь — идеальный баланс.

  • Для фитнес-варианта используйте обезжиренный сыр и добавьте семена чиа — получите лёгкий и питательный перекус.

Почему этот рецепт так популярен

Хлеб с сыром на сковороде стал любимцем тех, кто живёт один или часто спешит утром. Он не требует духовки, миксера или множества посуды — всё готовится прямо в одной сковороде.

А главное — этот хлеб не содержит глютена и идеально подходит для лёгкого завтрака или перекуса с кофе.

FAQ

Можно ли заменить тапиоку?
Да. Используйте кукурузный или картофельный крахмал — структура будет чуть плотнее, но вкус сохранится.

Какой сыр лучше всего подходит?
Подойдёт любой хорошо плавящийся сыр: моцарелла, гауда, чеддер.

Можно ли приготовить заранее?
Да, но лучше есть горячим. Если остыл — просто разогрейте на сухой сковороде.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
Меткий дагестанец против украинского дрона: Сайга победила БПЛА ВСУ
Праздничный стол под вопросом: почему цены на мясо индейки в США взлетели на 40%
Белорусские шары: Литва осознала необходимость диалога с соседом
Там, где ревут львы: как выбрать сафари — 8 стран, где природа правит сама
Школьники-насильники: дикая история про учительницу, согласившуюся стать жертвой учеников
Зачем на жилой дом в Тюмени натянули гигантский свитер: дело не в утеплении
США держат мир на пороховой бочке: Россия сделала предупреждение
Двигатель поёт не от счастья: безобидный звон превращается в смертельный удар по мотору
Второй мозг внутри нас: орган, который думает, чувствует и влияет на настроение
Провал маскировки Тома Хэнкса в метро: какую ошибку совершил актёр, пытаясь избежать внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.