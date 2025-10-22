Вот что бразильцы кладут на сковороду по утрам: рецепт быстрого завтрака

В Бразилии этот рецепт стал настоящим хитом — быстрый, ароматный и удивительно прост в приготовлении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use лепешка из маниоки, сыра и яйца

Он идеально подходит тем, кто хочет начать утро с чего-то вкусного, но без лишней возни на кухне. Всего три ингредиента, одна сковорода — и через пять минут у вас готов хрустящий снаружи и нежный внутри хлеб с тянущимся сыром.

Ингредиенты (на 1 порцию)

2 ст. ложки муки из тапиоки (или крахмала)

1 яйцо

3 ст. ложки тёртого сыра

По желанию: щепотка орегано, чиа, льняное семя.

Приготовление

В миске взбейте яйцо и добавьте тапиоку и сыр. Перемешайте до однородной массы. Разогрейте антипригарную сковороду без масла на среднем огне. Вылейте тесто и распределите по дну. Когда края начнут подсыхать, аккуратно переверните хлеб. Обжарьте с другой стороны до золотистой корочки — около 1 минуты.

Готово. Снаружи — аппетитный хруст, внутри — тягучий сыр и мягкая структура.

Советы от шеф-повара

Добавьте зелени или специй. Немного орегано или розмарина сделают вкус богаче.

Попробуйте разные сыры. Пармезан даст насыщенный вкус, моцарелла — мягкость, а смесь — идеальный баланс.

Для фитнес-варианта используйте обезжиренный сыр и добавьте семена чиа — получите лёгкий и питательный перекус.

Почему этот рецепт так популярен

Хлеб с сыром на сковороде стал любимцем тех, кто живёт один или часто спешит утром. Он не требует духовки, миксера или множества посуды — всё готовится прямо в одной сковороде.

А главное — этот хлеб не содержит глютена и идеально подходит для лёгкого завтрака или перекуса с кофе.

FAQ

Можно ли заменить тапиоку?

Да. Используйте кукурузный или картофельный крахмал — структура будет чуть плотнее, но вкус сохранится.

Какой сыр лучше всего подходит?

Подойдёт любой хорошо плавящийся сыр: моцарелла, гауда, чеддер.

Можно ли приготовить заранее?

Да, но лучше есть горячим. Если остыл — просто разогрейте на сухой сковороде.