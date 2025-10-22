Он будто подгорел, но именно за это его любят — самый загадочный чизкейк Испании

Баскский чизкейк — гордость северной Испании и любимый десерт гурманов по всему миру. В отличие от классического, у него нет песочной основы, зато есть нежная текстура и аппетитная карамельная корочка, которая появляется при высокой температуре выпечки. Добавление тёмного шоколада и какао делает вкус особенно насыщенным — с лёгкой горчинкой и глубокими сливочными нотами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Баскский шоколадный чизкейк с кофе

Ингредиенты (на 6 порций)

Для чизкейка:

творожный сыр — 600 г;

сливки 33% — 360 мл;

тёмный шоколад — 270 г;

яйца — 4 шт. (≈240 г);

сахар — 180 г;

кукурузный крахмал — 10 г;

какао-порошок — 18 г.

Подготовка

Заранее достаньте творожный сыр из холодильника — ему нужно согреться до комнатной температуры. Подготовьте миски, сотейник, миксер, погружной блендер и форму диаметром 24 см. Дно и бока формы застелите пергаментом, чтобы чизкейк легко отделился после выпечки.

Подготовьте сливочную смесь

Разогрейте духовку до 220 °C. В сотейник налейте сливки, добавьте сахар и прогрейте на среднем огне 3-4 минуты, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня и остудите.

Растопите шоколад

Поломайте тёмный шоколад на кусочки, сложите их в миску и растопите в микроволновке короткими импульсами по 20-30 секунд, каждый раз перемешивая до гладкости.

Приготовьте основу из сыра

Выложите мягкий творожный сыр в большую миску. Добавьте кукурузный крахмал и какао-порошок, взбейте миксером на низкой скорости до однородности.

Добавьте яйца

Вводите по одному яйцу, после каждого тщательно перемешивая, чтобы масса оставалась гладкой.

Соедините с кремовой основой

Продолжая взбивать, влейте тёплые сладкие сливки. Взбивайте до получения густого, кремового теста.

Добавьте шоколад

Влейте растопленный шоколад в массу и взбейте погружным блендером до шелковистой текстуры. Готовое тесто перелейте в форму и разровняйте поверхность лопаткой.

Выпекайте чизкейк

Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 25 минут при 220 °C. Поверхность должна немного подрумяниться и даже слегка обуглиться — не пугайтесь, это фирменная "визитная карточка" баскского чизкейка.

Остудите и охладите

Дайте чизкейку полностью остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 6-8 часов. После охлаждения он станет плотным по краям и кремовым внутри.

Подача

Осторожно достаньте чизкейк из формы, снимите пергамент и нарежьте на порционные куски. Подавайте слегка охлаждённым с чашкой кофе или горячего шоколада.

Чтобы добавить кислинку и контраст вкусов, приготовьте вишнёвый соус — просто прогрейте вишню с ложкой сахара и каплей лимонного сока до мягкости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перепечь десерт.

→ Последствие: чизкейк станет сухим.

→ Альтернатива: снимите из духовки, когда центр ещё немного дрожит.

Ошибка: использовать холодный сыр.

→ Последствие: комки и плотная текстура.

→ Альтернатива: заранее доведите сыр до комнатной температуры.

Ошибка: сразу убрать в холодильник.

→ Последствие: конденсат и трещины.

→ Альтернатива: дайте десерту полностью остыть на столе.

Плюсы и минусы баскского чизкейка

Плюсы Минусы Простая техника без основы и водяной бани Требует охлаждения перед подачей Кремовая текстура и насыщенный вкус Легко перепечь при высокой температуре Минимум ингредиентов Высокая калорийность Яркий внешний вид с карамельной корочкой Нужен качественный сыр и шоколад

Интересные факты