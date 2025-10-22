Крем-чиз своими руками за копейки: проверенный способ заменит любой сыр — без миксера и сливок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:19
Еда

Домашний крем-чиз из кефира стал вирусным лайфхаком в соцсетях — простая идея, обещающая "сыр, как в кафе", из самого обычного напитка. Но действительно ли он похож на настоящий творожный сыр и стоит ли игра свеч? Разбираемся, что происходит с кефиром при заморозке, чем отличается домашний вариант от магазинного и как получить лучший результат.

Домашний сливочный крем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний сливочный крем

Как появилась идея

Замораживать кефир и давать ему "стечь" начали домохозяйки, вдохновлённые видеофрагментами с кухонными экспериментами. Метод, по сути, повторяет промышленную технологию криофильтрации — когда жидкость отделяется от плотной белковой массы естественным путём, без нагрева и добавок.

Эта идея породила целые дискуссии: можно ли называть такую массу "крем-чизом", если по вкусу она скорее напоминает густой творог? Профессионалы склоняются к тому, что это всё-таки вариация на тему, но не точная копия сливочного сыра.

"Главное отличие домашнего "крем-чиза” из кефира от магазинного такое: у кефира кисловатый привкус, а у творожного сыра он сливочный, без кислоты. Здесь чувствуется лёгкая крупинка в текстуре, там — гладкость", — сказал шеф-повар Василий Емельяненко.

Приготовление пошагово

  1. Возьмите жирный кефир (от 3,2 %).
  2. Заморозьте его прямо в упаковке или в контейнере.
  3. На сито, застеленное марлей, поставьте миску.
  4. Выложите замороженный "кирпич" кефира и оставьте при комнатной температуре.
  5. Через несколько часов начнёт стекать сыворотка, сверху останется плотная белая масса.
  6. Чем дольше стекает, тем суше и плотнее получится результат.

Если оставить массу в холодильнике, процесс займёт сутки, но вкус будет мягче. При комнатной температуре — быстрее, но аромат кефира выражен сильнее.

Советы шаг за шагом

  • Используйте стеклянную миску или дуршлаг из нержавейки — пластик впитывает запахи.
  • Не ускоряйте процесс подогревом — белки свернутся, и получится зернистый творог.
  • Для нежной текстуры используйте двойной слой марли.
  • Готовую массу храните в холодильнике не дольше трёх суток.
  • Добавляйте специи или сливочное масло только после полного стекания сыворотки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать обезжиренный кефир.
    Последствие: масса получится сухой и ломкой.
    Альтернатива: берите продукт с жирностью не ниже 3,2 %.
  • Ошибка: давить массу руками, чтобы ускорить стекание.
    Последствие: получится плотный комок без кремовой консистенции.
    Альтернатива: просто дайте жидкости уйти самотёком.
  • Ошибка: хранить на кухонной полке.
    Последствие: киснет уже через сутки.
    Альтернатива: держите в холодильнике под крышкой.

Если использовать йогурт

Многие пробовали повторить эксперимент с натуральным йогуртом без добавок. Результат оказывается мягче и ближе к классическому сливочному сыру. Однако экономия в этом случае сомнительная — йогурт стоит дороже кефира, а выход массы остаётся тем же.

Интересный вариант — греческий йогурт: он густой сам по себе, и после заморозки даёт плотный, почти сливочный "сыр".

FAQ

Как выбрать кефир для заморозки?
Лучше брать свежий, некислый, без добавок и с максимальной жирностью. Старый кефир даст резкий запах и грубую текстуру.

Можно ли делать в морозильной камере но без сит?
Нет, сыворотка не отделится — нужна марля или фильтр, чтобы масса "дышала".

Сколько хранится домашний крем-чиз?
Не более трёх дней. Замораживать повторно нельзя — структура разрушится.

Чем заменить кефир, если хочется нежного вкуса?
Попробуйте густой натуральный йогурт или ряженку — получится более мягкий результат.

Мифы и правда

Миф: из кефира выходит точная копия творожного сыра.
Правда: вкус и текстура ближе к творогу, хотя внешне масса похожа на cream cheese.

Миф: этот способ экономит деньги.
Правда: экономия минимальна, особенно если учитывать цену кефира и электричество морозилки.

Миф: можно использовать для выпечки.
Правда: при нагреве масса расслаивается и теряет форму, поэтому лучше использовать в холодных блюдах.

Идеальный крем

Полученный "сыр" лёгкий, чуть зернистый, хорошо мажется, но не даёт идеально гладкой текстуры. Кислинка остаётся — её можно смягчить щепоткой соли или добавлением ложки растопленного сливочного масла. Если вмешать мелко рубленый чеснок и зелень, получится пикантная паста к хлебцам и овощам.

Домашний крем-чиз не подходит для чизкейков — он слишком кислый и не держит форму при выпечке. Зато отлично сочетается с картофелем, омлетами, запеканками, рулетами из лаваша и даже с запечёнными овощами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
