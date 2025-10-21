Невероятная сочность: всего 30 минут в этом маринаде — и мясо станет божественным

Если требуется предложить нечто по-настоящему вкусное и привлекательное, то стейк, приготовленный с использованием майонеза и йогурта, почти гарантированно окажется отличным выбором. Это сочетание придает мясу нежность, а корочке — насыщенный вкус и аппетитный аромат.

Совет: йогурт и майонез действуют мягче, чем уксус или лимонный сок, поэтому мясо не "раскисает" даже при длительном мариновании.

Что выбрать

Свиная шея — идеально мраморное мясо, сохраняет сочность.

Куриные бёдра без костей и кожи — отличный вариант для лёгкого ужина.

Куриная грудка — используйте крупные куски и меньше времени, чтобы не пересушить.

Толщина кусков — 1,5-2 см. Перед маринованием мясо лучше обсушить бумажными полотенцами.

Ингредиенты

4 свиных стейка по 200-250 г (или 800 г курицы)

3 ст. ложки майонеза

4 ст. ложки йогурта

1 ч. ложка соли

1/2 ч. ложки чёрного перца

1 ч. ложка сладкой паприки

1 зубчик чеснока (пропущенный через пресс)

1-2 ст. ложки растительного масла — для формы

(по желанию) щепотка тмина, майорана, 1 ч. ложка горчицы, 30 г тертого сыра для запекания

Маринад

Смешайте майонез, йогурт, соль, специи и чеснок.

Покройте мясо со всех сторон, накройте и уберите в холодильник на 30 минут.

Дольше (до 12 часов) — мягче и ароматнее.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Слегка смажьте противень маслом. Разложите стейки в один слой. Запекайте: Свиные стейки: 20-25 мин

Курица: 18-22 мин При желании посыпьте сыром и запекайте ещё 3-5 минут. Перед подачей накройте фольгой на 5 минут — соки равномерно распределятся, и мясо станет особенно нежным.

Советы шеф-повара

Подавайте с соусом из граната, картофельным пюре или овощами-гриль.

Для пикантности добавьте в маринад немного дижонской горчицы или копчёной паприки.

Этот маринад подходит и для запекания на гриле или сковороде-гриль.

FAQ

Можно ли использовать греческий йогурт?

Да, он даёт густой, насыщенный маринад и лучше удерживает специи.

Можно ли заменить майонез?

Если хотите снизить жирность — замените часть майонеза сметаной или йогуртом.

Подходит ли рецепт для баранины или говядины?

Да, но увеличьте время маринования до 8-10 часов и добавьте немного лимонного сока для смягчения волокон.