Невероятная сочность: всего 30 минут в этом маринаде — и мясо станет божественным

Еда

Если требуется предложить нечто по-настоящему вкусное и привлекательное, то стейк, приготовленный с использованием майонеза и йогурта, почти гарантированно окажется отличным выбором. Это сочетание придает мясу нежность, а корочке — насыщенный вкус и аппетитный аромат.

стейк с овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under free for commercial use (OpenAI License)
стейк с овощами

Совет: йогурт и майонез действуют мягче, чем уксус или лимонный сок, поэтому мясо не "раскисает" даже при длительном мариновании.

Что выбрать

  • Свиная шея — идеально мраморное мясо, сохраняет сочность.

  • Куриные бёдра без костей и кожи — отличный вариант для лёгкого ужина.

  • Куриная грудка — используйте крупные куски и меньше времени, чтобы не пересушить.

Толщина кусков — 1,5-2 см. Перед маринованием мясо лучше обсушить бумажными полотенцами.

Ингредиенты

  • 4 свиных стейка по 200-250 г (или 800 г курицы)

  • 3 ст. ложки майонеза

  • 4 ст. ложки йогурта

  • 1 ч. ложка соли

  • 1/2 ч. ложки чёрного перца

  • 1 ч. ложка сладкой паприки

  • 1 зубчик чеснока (пропущенный через пресс)

  • 1-2 ст. ложки растительного масла — для формы

  • (по желанию) щепотка тмина, майорана, 1 ч. ложка горчицы, 30 г тертого сыра для запекания

Маринад

Смешайте майонез, йогурт, соль, специи и чеснок.

Покройте мясо со всех сторон, накройте и уберите в холодильник на 30 минут.
Дольше (до 12 часов) — мягче и ароматнее.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C.

  2. Слегка смажьте противень маслом.

  3. Разложите стейки в один слой.

  4. Запекайте:

    • Свиные стейки: 20-25 мин

    • Курица: 18-22 мин

  5. При желании посыпьте сыром и запекайте ещё 3-5 минут.

  6. Перед подачей накройте фольгой на 5 минут — соки равномерно распределятся, и мясо станет особенно нежным.

Советы шеф-повара

  • Подавайте с соусом из граната, картофельным пюре или овощами-гриль.

  • Для пикантности добавьте в маринад немного дижонской горчицы или копчёной паприки.

  • Этот маринад подходит и для запекания на гриле или сковороде-гриль.

FAQ

Можно ли использовать греческий йогурт?
Да, он даёт густой, насыщенный маринад и лучше удерживает специи.

Можно ли заменить майонез?
Если хотите снизить жирность — замените часть майонеза сметаной или йогуртом.

Подходит ли рецепт для баранины или говядины?
Да, но увеличьте время маринования до 8-10 часов и добавьте немного лимонного сока для смягчения волокон.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
