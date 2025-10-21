Невероятная сочность: всего 30 минут в этом маринаде — и мясо станет божественным

Если требуется предложить нечто по-настоящему вкусное и привлекательное, то стейк, приготовленный с использованием майонеза и йогурта, почти гарантированно окажется отличным выбором. Это сочетание придает мясу нежность, а корочке — насыщенный вкус и аппетитный аромат.
Совет: йогурт и майонез действуют мягче, чем уксус или лимонный сок, поэтому мясо не "раскисает" даже при длительном мариновании.
Свиная шея — идеально мраморное мясо, сохраняет сочность.
Куриные бёдра без костей и кожи — отличный вариант для лёгкого ужина.
Куриная грудка — используйте крупные куски и меньше времени, чтобы не пересушить.
Толщина кусков — 1,5-2 см. Перед маринованием мясо лучше обсушить бумажными полотенцами.
4 свиных стейка по 200-250 г (или 800 г курицы)
3 ст. ложки майонеза
4 ст. ложки йогурта
1 ч. ложка соли
1/2 ч. ложки чёрного перца
1 ч. ложка сладкой паприки
1 зубчик чеснока (пропущенный через пресс)
1-2 ст. ложки растительного масла — для формы
(по желанию) щепотка тмина, майорана, 1 ч. ложка горчицы, 30 г тертого сыра для запекания
Смешайте майонез, йогурт, соль, специи и чеснок.
Покройте мясо со всех сторон, накройте и уберите в холодильник на 30 минут.
Дольше (до 12 часов) — мягче и ароматнее.
Разогрейте духовку до 200°C.
Слегка смажьте противень маслом.
Разложите стейки в один слой.
Запекайте:
Свиные стейки: 20-25 мин
Курица: 18-22 мин
При желании посыпьте сыром и запекайте ещё 3-5 минут.
Перед подачей накройте фольгой на 5 минут — соки равномерно распределятся, и мясо станет особенно нежным.
Подавайте с соусом из граната, картофельным пюре или овощами-гриль.
Для пикантности добавьте в маринад немного дижонской горчицы или копчёной паприки.
Этот маринад подходит и для запекания на гриле или сковороде-гриль.
Можно ли использовать греческий йогурт?
Да, он даёт густой, насыщенный маринад и лучше удерживает специи.
Можно ли заменить майонез?
Если хотите снизить жирность — замените часть майонеза сметаной или йогуртом.
Подходит ли рецепт для баранины или говядины?
Да, но увеличьте время маринования до 8-10 часов и добавьте немного лимонного сока для смягчения волокон.
