Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Даны Борисовой анонсировала свадьбу с продюсером Диброва: когда состоится церемония в Париже
Иммунитет на двоих: как защитить себя и малыша во время беременности
Когда технологии мешают побеждать: почему автоспорт превращается в игру по чужим правилам
Азотные удобрения — не панацея: вот как подкормить сад, чтобы росли плоды, а не листья
Невероятная сочность: всего 30 минут в этом маринаде — и мясо станет божественным
Не стар, а в самом расцвете: как правильно посчитать возраст собаки и понять её поведение
Надежда на Грэмми: почему Иосиф Пригожин уверен, что песня Валерии станет вечной
Марго Овсянникова выделила Юру Борисова: что покорило певицу в актёре на премьере в Москве
Аврора Киба вывела из себя подписчиков: зачем она назвала Лепса костью в скандальном посте

Недооценённый овощ: как готовить тыкву, чтобы было и вкусно, и полезно

Еда

Тыква — настоящий символ осени и один из самых универсальных продуктов: она может быть и гарниром, и основой супа, и даже сладким угощением.

Тыква в кокосовом молоке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тыква в кокосовом молоке

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева уверена: этот овощ недооценён. В интервью EcoSever специалист рассказала, как использовать тыкву в повседневном рационе, чтобы было и вкусно, и полезно.

Индейка, тушённая с тыквой и овощами

Это блюдо сочетает нежность птицы, сладость тыквы и мягкие восточные ноты специй. Благодаря кокосовому молоку получается бархатный соус.

Ингредиенты:

  • филе индейки — 500 г

  • тыква — 300 г

  • картофель — 2 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • лук репчатый — 1 шт.

  • цукини — 1 шт.

  • болгарский перец (по желанию)

  • кокосовое молоко — 250 мл

  • смесь перцев, карри, немного соевого соуса

  • свежая зелень для украшения

Приготовление:

  1. Обжарьте кусочки индейки с луком до лёгкой золотистой корочки.

  2. Добавьте нарезанные овощи — картофель, морковь, тыкву, а через несколько минут — цукини и перец.

  3. Залейте кокосовым молоком (можно добавить немного воды), приправьте специями.

  4. Тушите под крышкой до мягкости овощей.

  5. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

Полезный десерт: тыквенные оладьи

Для сладкоежек Писарева предлагает вариант, который легко готовится и не требует сахара.

Ингредиенты:

  • тёртая тыква — 250 г

  • яйцо — 1 шт.

  • цельнозерновая мука — 2-3 ст. л.

  • эритрит или другой натуральный подсластитель (по вкусу)

  • семена чиа — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты до густого теста.

  2. Жарьте оладьи на сковороде с антипригарным покрытием или выпекайте вафли в вафельнице.

  3. Подавайте со сметаной, йогуртом или мягким сливочным сыром.

Если использовать мускатную тыкву, можно обойтись и без подсластителя — она сама по себе ароматная и сладкая.

FAQ

Можно ли есть тыкву при диабете?
Да, но в умеренных количествах. Лучше использовать её в запечённом или тушёном виде без сахара, добавляя белок для стабилизации глюкозы.

Подходит ли тыква для детского питания?
Отлично. Её мягкая текстура и сладковатый вкус нравятся детям, а витамины поддерживают зрение и иммунитет.

Можно ли замораживать тыкву?
Да. Нарежьте кубиками и уберите в морозильник — зимой она сохранит вкус и питательные свойства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Последние материалы
Когда технологии мешают побеждать: почему автоспорт превращается в игру по чужим правилам
Азотные удобрения — не панацея: вот как подкормить сад, чтобы росли плоды, а не листья
Невероятная сочность: всего 30 минут в этом маринаде — и мясо станет божественным
Не стар, а в самом расцвете: как правильно посчитать возраст собаки и понять её поведение
Надежда на Грэмми: почему Иосиф Пригожин уверен, что песня Валерии станет вечной
Марго Овсянникова выделила Юру Борисова: что покорило певицу в актёре на премьере в Москве
Аврора Киба вывела из себя подписчиков: зачем она назвала Лепса костью в скандальном посте
Цвет знает ваш размер лучше вас: стилистический трюк, меняющий пропорции за секунду
Конфликт Бони и невесты Лепса перешёл в суд: что заявила Аврора Киба в ответ на иск
5 золотых правил вечернего питания: что есть, чтобы спать, как младенец
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.