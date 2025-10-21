Недооценённый овощ: как готовить тыкву, чтобы было и вкусно, и полезно

Тыква — настоящий символ осени и один из самых универсальных продуктов: она может быть и гарниром, и основой супа, и даже сладким угощением.

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева уверена: этот овощ недооценён. В интервью EcoSever специалист рассказала, как использовать тыкву в повседневном рационе, чтобы было и вкусно, и полезно.

Индейка, тушённая с тыквой и овощами

Это блюдо сочетает нежность птицы, сладость тыквы и мягкие восточные ноты специй. Благодаря кокосовому молоку получается бархатный соус.

Ингредиенты:

филе индейки — 500 г

тыква — 300 г

картофель — 2 шт.

морковь — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

цукини — 1 шт.

болгарский перец (по желанию)

кокосовое молоко — 250 мл

смесь перцев, карри, немного соевого соуса

свежая зелень для украшения

Приготовление:

Обжарьте кусочки индейки с луком до лёгкой золотистой корочки. Добавьте нарезанные овощи — картофель, морковь, тыкву, а через несколько минут — цукини и перец. Залейте кокосовым молоком (можно добавить немного воды), приправьте специями. Тушите под крышкой до мягкости овощей. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

Полезный десерт: тыквенные оладьи

Для сладкоежек Писарева предлагает вариант, который легко готовится и не требует сахара.

Ингредиенты:

тёртая тыква — 250 г

яйцо — 1 шт.

цельнозерновая мука — 2-3 ст. л.

эритрит или другой натуральный подсластитель (по вкусу)

семена чиа — 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты до густого теста. Жарьте оладьи на сковороде с антипригарным покрытием или выпекайте вафли в вафельнице. Подавайте со сметаной, йогуртом или мягким сливочным сыром.

Если использовать мускатную тыкву, можно обойтись и без подсластителя — она сама по себе ароматная и сладкая.

FAQ

Можно ли есть тыкву при диабете?

Да, но в умеренных количествах. Лучше использовать её в запечённом или тушёном виде без сахара, добавляя белок для стабилизации глюкозы.

Подходит ли тыква для детского питания?

Отлично. Её мягкая текстура и сладковатый вкус нравятся детям, а витамины поддерживают зрение и иммунитет.

Можно ли замораживать тыкву?

Да. Нарежьте кубиками и уберите в морозильник — зимой она сохранит вкус и питательные свойства.