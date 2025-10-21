Недооценённый овощ: как готовить тыкву, чтобы было и вкусно, и полезно

Тыква — настоящий символ осени и один из самых универсальных продуктов: она может быть и гарниром, и основой супа, и даже сладким угощением.
Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева уверена: этот овощ недооценён. В интервью EcoSever специалист рассказала, как использовать тыкву в повседневном рационе, чтобы было и вкусно, и полезно.
Это блюдо сочетает нежность птицы, сладость тыквы и мягкие восточные ноты специй. Благодаря кокосовому молоку получается бархатный соус.
Ингредиенты:
филе индейки — 500 г
тыква — 300 г
картофель — 2 шт.
морковь — 1 шт.
лук репчатый — 1 шт.
цукини — 1 шт.
болгарский перец (по желанию)
кокосовое молоко — 250 мл
смесь перцев, карри, немного соевого соуса
свежая зелень для украшения
Приготовление:
Обжарьте кусочки индейки с луком до лёгкой золотистой корочки.
Добавьте нарезанные овощи — картофель, морковь, тыкву, а через несколько минут — цукини и перец.
Залейте кокосовым молоком (можно добавить немного воды), приправьте специями.
Тушите под крышкой до мягкости овощей.
Подавайте горячим, посыпав зеленью.
Для сладкоежек Писарева предлагает вариант, который легко готовится и не требует сахара.
Ингредиенты:
тёртая тыква — 250 г
яйцо — 1 шт.
цельнозерновая мука — 2-3 ст. л.
эритрит или другой натуральный подсластитель (по вкусу)
семена чиа — 1 ч. л.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты до густого теста.
Жарьте оладьи на сковороде с антипригарным покрытием или выпекайте вафли в вафельнице.
Подавайте со сметаной, йогуртом или мягким сливочным сыром.
Если использовать мускатную тыкву, можно обойтись и без подсластителя — она сама по себе ароматная и сладкая.
Можно ли есть тыкву при диабете?
Да, но в умеренных количествах. Лучше использовать её в запечённом или тушёном виде без сахара, добавляя белок для стабилизации глюкозы.
Подходит ли тыква для детского питания?
Отлично. Её мягкая текстура и сладковатый вкус нравятся детям, а витамины поддерживают зрение и иммунитет.
Можно ли замораживать тыкву?
Да. Нарежьте кубиками и уберите в морозильник — зимой она сохранит вкус и питательные свойства.
Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.