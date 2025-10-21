Этот десерт покоряет с первой крошки: шоколадное тесто и нежный чизкейк внутри

Шоколадные кукис с чизкейком — это десерт, который объединяет два любимых вкуса в одном: насыщенное шоколадное печенье и нежный сливочный слой чизкейка. В нём сочетаются хруст и бархат, сладость и лёгкая кислинка. Горячими они мягкие и тянущиеся, а остывшими — с плотной начинкой и хрустящей корочкой.
Шоколадное тесто с насыщенным вкусом какао идеально оттеняет нежность творожного сыра. А контраст текстур делает каждую порцию особенной. Эти кукисы можно подать к чаю, кофе или упаковать в подарочную коробку — они сохраняют свежесть несколько дней.
Для печенья:
сливочное масло — 170 г;
сахар — 220 г;
пшеничная мука хлебопекарная — 300 г;
куриное яйцо — 1 шт. (≈60 г);
желток — 1 шт. (≈17 г);
какао-порошок — 80 г;
сода — 0,5 ч. л. (≈2,5 г);
разрыхлитель теста — 1 ч. л. (≈5 г);
соль — 0,5 ч. л. (≈3,5 г).
Для начинки:
творожный сыр — 135 г;
сахарная пудра — 50 г;
ванильный сахар — 1 ч. л. (≈8 г).
Подготовьте все ингредиенты заранее. Застелите противень бумагой для выпечки, а духовку предварительно разогрейте до 200 °C.
Перемешайте творожный сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром до гладкой и кремовой консистенции.
С помощью двух чайных ложек сформируйте шарики по 20 г и выложите их на бумагу для выпечки. Уберите заготовки в морозильную камеру минимум на 2-3 часа — начинка должна полностью застыть.
Холодное сливочное масло нарежьте кубиками. В чаше миксера соедините масло с сахаром и взбейте до пышности и однородности.
В масляную массу введите поочерёдно яйцо и желток. После каждого добавления тщательно перемешайте до однородной текстуры.
В отдельной миске соедините муку, какао, соду, разрыхлитель и соль. Перемешайте венчиком, чтобы ингредиенты распределились равномерно.
Соедините сухую смесь с масляной массой и перемешайте до получения плотного, мягкого теста. Если оно слишком густое, дайте постоять 5-7 минут при комнатной температуре.
Отделите кусочки теста весом по 90-92 г и сформируйте шарики. Сделайте углубление в центре, поместите туда замороженную начинку и аккуратно закройте её краями теста. Скатайте в плотный шар.
Поместите сформированные печенья в морозильную камеру минимум на 3-4 часа. Это поможет им сохранить форму во время выпечки.
Выложите замороженные шарики теста на застеленный пергаментом противень, оставляя между ними 4-5 см. Выпекайте при 180 °C 10-15 минут. Готовые кукисы оставьте остывать при комнатной температуре 15-20 минут.
Подавайте кукисы в двух вариантах:
Дополните десерт чашкой кофе или какао — сочетание получится идеальным.
Ошибка: не замораживать начинку.
→ Последствие: сыр растекается при выпечке.
→ Альтернатива: охладить не менее 2 часов или использовать морозильную камеру.
Ошибка: не охладить тесто перед формовкой.
→ Последствие: печенье расплывётся.
→ Альтернатива: подержать тесто 30 минут в холодильнике.
Ошибка: передержать в духовке.
→ Последствие: кукисы станут сухими.
→ Альтернатива: вынимать, когда центр ещё чуть мягкий — при остывании он застынет.
|Плюсы
|Минусы
|Богатый шоколадный вкус
|Требуется время на заморозку
|Контраст текстур и температур
|Много ингредиентов
|Подходит для подарка
|Калорийность выше средней
Можно ли заменить творожный сыр?
Да, подойдёт маскарпоне или густой сливочный творог без жидкости.
Можно ли не добавлять какао?
Можно, но тогда тесто станет ванильным — получится светлая версия кукисов.
Можно ли заморозить тесто заранее?
Да, заготовки можно хранить в морозилке до месяца и выпекать без разморозки.
