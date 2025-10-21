Этот десерт покоряет с первой крошки: шоколадное тесто и нежный чизкейк внутри

Шоколадные кукис с чизкейком — это десерт, который объединяет два любимых вкуса в одном: насыщенное шоколадное печенье и нежный сливочный слой чизкейка. В нём сочетаются хруст и бархат, сладость и лёгкая кислинка. Горячими они мягкие и тянущиеся, а остывшими — с плотной начинкой и хрустящей корочкой.

Почему стоит попробовать

Шоколадное тесто с насыщенным вкусом какао идеально оттеняет нежность творожного сыра. А контраст текстур делает каждую порцию особенной. Эти кукисы можно подать к чаю, кофе или упаковать в подарочную коробку — они сохраняют свежесть несколько дней.

Ингредиенты (на 10 штук)

Для печенья:

сливочное масло — 170 г;

сахар — 220 г;

пшеничная мука хлебопекарная — 300 г;

куриное яйцо — 1 шт. (≈60 г);

желток — 1 шт. (≈17 г);

какао-порошок — 80 г;

сода — 0,5 ч. л. (≈2,5 г);

разрыхлитель теста — 1 ч. л. (≈5 г);

соль — 0,5 ч. л. (≈3,5 г).

Для начинки:

творожный сыр — 135 г;

сахарная пудра — 50 г;

ванильный сахар — 1 ч. л. (≈8 г).

Подготовьтесь

Подготовьте все ингредиенты заранее. Застелите противень бумагой для выпечки, а духовку предварительно разогрейте до 200 °C.

Приготовьте начинку

Перемешайте творожный сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром до гладкой и кремовой консистенции.

Сформируйте начинку

С помощью двух чайных ложек сформируйте шарики по 20 г и выложите их на бумагу для выпечки. Уберите заготовки в морозильную камеру минимум на 2-3 часа — начинка должна полностью застыть.

Приготовьте масляную основу

Холодное сливочное масло нарежьте кубиками. В чаше миксера соедините масло с сахаром и взбейте до пышности и однородности.

Добавьте яйца

В масляную массу введите поочерёдно яйцо и желток. После каждого добавления тщательно перемешайте до однородной текстуры.

Смешайте сухие ингредиенты

В отдельной миске соедините муку, какао, соду, разрыхлитель и соль. Перемешайте венчиком, чтобы ингредиенты распределились равномерно.

Замесите тесто

Соедините сухую смесь с масляной массой и перемешайте до получения плотного, мягкого теста. Если оно слишком густое, дайте постоять 5-7 минут при комнатной температуре.

Сформируйте кукисы

Отделите кусочки теста весом по 90-92 г и сформируйте шарики. Сделайте углубление в центре, поместите туда замороженную начинку и аккуратно закройте её краями теста. Скатайте в плотный шар.

Заморозьте заготовки

Поместите сформированные печенья в морозильную камеру минимум на 3-4 часа. Это поможет им сохранить форму во время выпечки.

Выпекайте

Выложите замороженные шарики теста на застеленный пергаментом противень, оставляя между ними 4-5 см. Выпекайте при 180 °C 10-15 минут. Готовые кукисы оставьте остывать при комнатной температуре 15-20 минут.

Подача

Подавайте кукисы в двух вариантах:

остывшими — с хрустящей корочкой и плотным центром;

Дополните десерт чашкой кофе или какао — сочетание получится идеальным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не замораживать начинку.

→ Последствие: сыр растекается при выпечке.

→ Альтернатива: охладить не менее 2 часов или использовать морозильную камеру.

Ошибка: не охладить тесто перед формовкой.

→ Последствие: печенье расплывётся.

→ Альтернатива: подержать тесто 30 минут в холодильнике.

Ошибка: передержать в духовке.

→ Последствие: кукисы станут сухими.

→ Альтернатива: вынимать, когда центр ещё чуть мягкий — при остывании он застынет.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Богатый шоколадный вкус Требуется время на заморозку Контраст текстур и температур Много ингредиентов Подходит для подарка Калорийность выше средней

FAQ

Можно ли заменить творожный сыр?

Да, подойдёт маскарпоне или густой сливочный творог без жидкости.

Можно ли не добавлять какао?

Можно, но тогда тесто станет ванильным — получится светлая версия кукисов.

Можно ли заморозить тесто заранее?

Да, заготовки можно хранить в морозилке до месяца и выпекать без разморозки.