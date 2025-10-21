Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марго Овсянникова выделила Юру Борисова: что покорило певицу в актёре на премьере в Москве
Аврора Киба вывела из себя подписчиков: зачем она назвала Лепса костью в скандальном посте
Цвет знает ваш размер лучше вас: стилистический трюк, меняющий пропорции за секунду
Конфликт Бони и невесты Лепса перешёл в суд: что заявила Аврора Киба в ответ на иск
5 золотых правил вечернего питания: что есть, чтобы спать, как младенец
Недооценённый овощ: как готовить тыкву, чтобы было и вкусно, и полезно
Приподнял горшок — спас растение: осенний трюк, защищающий корни от гниения
Перед тем как тянуть — включите голову: простое правило, которое спасает коробку
Паника на четырёх лапах: как помочь собаке справиться с шумом, разлукой и переменами

Этот десерт покоряет с первой крошки: шоколадное тесто и нежный чизкейк внутри

5:11
Еда

Шоколадные кукис с чизкейком — это десерт, который объединяет два любимых вкуса в одном: насыщенное шоколадное печенье и нежный сливочный слой чизкейка. В нём сочетаются хруст и бархат, сладость и лёгкая кислинка. Горячими они мягкие и тянущиеся, а остывшими — с плотной начинкой и хрустящей корочкой.

Шоколадные кукис с чизкейком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шоколадные кукис с чизкейком

Почему стоит попробовать

Шоколадное тесто с насыщенным вкусом какао идеально оттеняет нежность творожного сыра. А контраст текстур делает каждую порцию особенной. Эти кукисы можно подать к чаю, кофе или упаковать в подарочную коробку — они сохраняют свежесть несколько дней.

Ингредиенты (на 10 штук)

Для печенья:

сливочное масло — 170 г;

сахар — 220 г;

пшеничная мука хлебопекарная — 300 г;

куриное яйцо — 1 шт. (≈60 г);

желток — 1 шт. (≈17 г);

какао-порошок — 80 г;

сода — 0,5 ч. л. (≈2,5 г);

разрыхлитель теста — 1 ч. л. (≈5 г);

соль — 0,5 ч. л. (≈3,5 г).

Для начинки:

творожный сыр — 135 г;

сахарная пудра — 50 г;

ванильный сахар — 1 ч. л. (≈8 г).

Подготовьтесь

Подготовьте все ингредиенты заранее. Застелите противень бумагой для выпечки, а духовку предварительно разогрейте до 200 °C.

Приготовьте начинку

Перемешайте творожный сыр с сахарной пудрой и ванильным сахаром до гладкой и кремовой консистенции.

Сформируйте начинку

С помощью двух чайных ложек сформируйте шарики по 20 г и выложите их на бумагу для выпечки. Уберите заготовки в морозильную камеру минимум на 2-3 часа — начинка должна полностью застыть.

Приготовьте масляную основу

Холодное сливочное масло нарежьте кубиками. В чаше миксера соедините масло с сахаром и взбейте до пышности и однородности.

Добавьте яйца

В масляную массу введите поочерёдно яйцо и желток. После каждого добавления тщательно перемешайте до однородной текстуры.

Смешайте сухие ингредиенты

В отдельной миске соедините муку, какао, соду, разрыхлитель и соль. Перемешайте венчиком, чтобы ингредиенты распределились равномерно.

Замесите тесто

Соедините сухую смесь с масляной массой и перемешайте до получения плотного, мягкого теста. Если оно слишком густое, дайте постоять 5-7 минут при комнатной температуре.

Сформируйте кукисы

Отделите кусочки теста весом по 90-92 г и сформируйте шарики. Сделайте углубление в центре, поместите туда замороженную начинку и аккуратно закройте её краями теста. Скатайте в плотный шар.

Заморозьте заготовки

Поместите сформированные печенья в морозильную камеру минимум на 3-4 часа. Это поможет им сохранить форму во время выпечки.

Выпекайте

Выложите замороженные шарики теста на застеленный пергаментом противень, оставляя между ними 4-5 см. Выпекайте при 180 °C 10-15 минут. Готовые кукисы оставьте остывать при комнатной температуре 15-20 минут.

Подача

Подавайте кукисы в двух вариантах:

  • остывшими — с хрустящей корочкой и плотным центром;
  • слегка подогретыми — с мягким тестом и тянущейся начинкой.

Дополните десерт чашкой кофе или какао — сочетание получится идеальным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не замораживать начинку.
    → Последствие: сыр растекается при выпечке.
    → Альтернатива: охладить не менее 2 часов или использовать морозильную камеру.

  • Ошибка: не охладить тесто перед формовкой.
    → Последствие: печенье расплывётся.
    → Альтернатива: подержать тесто 30 минут в холодильнике.

  • Ошибка: передержать в духовке.
    → Последствие: кукисы станут сухими.
    → Альтернатива: вынимать, когда центр ещё чуть мягкий — при остывании он застынет.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Богатый шоколадный вкус Требуется время на заморозку
Контраст текстур и температур Много ингредиентов
Подходит для подарка Калорийность выше средней

FAQ

Можно ли заменить творожный сыр?
Да, подойдёт маскарпоне или густой сливочный творог без жидкости.

Можно ли не добавлять какао?
Можно, но тогда тесто станет ванильным — получится светлая версия кукисов.

Можно ли заморозить тесто заранее?
Да, заготовки можно хранить в морозилке до месяца и выпекать без разморозки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Последние материалы
Паника на четырёх лапах: как помочь собаке справиться с шумом, разлукой и переменами
Теракт на Рязанском проспекте — суд решит судьбу украинских диверсантов
Планета, которая не отпускает прошлое: лёд превратился в хранилище мёртвой, но не забытой жизни
Цена предательства Запада: крах украинского сопротивления неизбежен
День рождения с фокусами и теплом: как Светлана Зейналова отметила 17-летие дочери
Россияне штурмуют Европу: на Новый год билеты раскупают, будто это последний праздник
Небесный гость: нечто пролетело сквозь самолет на высоте 11 километров
Бензин становится роскошью: новые рекорды цен в Тюмени
Фитнес, который не про рекорды: как движение возвращает уверенность и спокойствие
Этот десерт покоряет с первой крошки: шоколадное тесто и нежный чизкейк внутри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.