Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут

Иногда самые простые блюда оказываются самыми вкусными. Этот салат из трёх ингредиентов — из той категории: без лишних хлопот, но с удивительно гармоничным вкусом. Он получается нежным, с лёгкой пикантной ноткой чеснока и насыщенной кремовой текстурой благодаря плавленому сыру. Готовится буквально за 10 минут, но может стать как лёгким ужином, так и праздничной закуской.
Такой салат особенно хорош зимой и весной, когда организму нужны витамины и белки, а также хочется чего-то домашнего и сытного, но не тяжёлого.
Этот рецепт любят за его баланс — в нём нет ни одного лишнего продукта.
Морковь добавляет свежести и лёгкой сладости, яйца делают блюдо питательным, а плавленый сыр придаёт кремовую консистенцию и связывает ингредиенты. Немного чеснока и ложка майонеза превращают простые продукты в блюдо с ярким характером.
Его можно подать как самостоятельный салат, использовать как намазку на гренки или начинку для бутербродов, напоминает fr-zachranaricl.cz.
Морковь — 2 шт.
Варёные яйца — 2 шт.
Плавленый сыр — 2 кусочка (около 100 г)
Майонез — 3-4 ст. ложки
Чеснок — 1-2 зубчика (по вкусу)
Для подачи:
Багет или бородинский хлеб — 1 батон
Укроп для украшения — по желанию
|Критерий
|Салат из 3 ингредиентов
|Оливье
|Крабовый салат
|Время приготовления
|10-15 минут
|40 минут
|30 минут
|Количество ингредиентов
|Минимум
|8-10
|7
|Калорийность
|Средняя
|Высокая
|Средняя
|Сложность
|Простая
|Средняя
|Средняя
|Универсальность
|Завтрак, перекус, закуска
|Только праздничный стол
|Обед, ужин
Такой салат легко адаптировать под вкус: можно уменьшить количество майонеза, заменить его йогуртом или добавить немного лимонного сока для свежести.
Сварите яйца вкрутую (около 8 минут), остудите и очистите.
Морковь натрите на мелкой тёрке. Если она слишком сочная — слегка отожмите.
Яйца и плавленый сыр также натрите на тёрке. Чтобы сыр натирался легче, подержите его 10 минут в морозилке.
Переложите все ингредиенты в глубокую миску.
Добавьте измельчённый чеснок и майонез. Перемешайте до однородной массы.
Попробуйте — при желании можно добавить немного соли или щепотку паприки.
Салат готов! Его можно подавать сразу или убрать в холодильник на 20-30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.
Ошибка: натирают слишком мягкий сыр.
Последствие: сыр превращается в комки.
Альтернатива: слегка заморозить сыр перед натиранием.
Ошибка: добавляют слишком много майонеза.
Последствие: салат становится жидким.
Альтернатива: вводите заправку постепенно, регулируя консистенцию.
Ошибка: морковь не отжата от сока.
Последствие: салат теряет плотность.
Альтернатива: используйте бумажное полотенце для лёгкого отжима.
Если заменить майонез на густой греческий йогурт, салат станет диетическим и легче усвоится.
Для более пикантного вкуса можно добавить немного чёрного перца или тёртого сыра чеддер.
А если вы любите мягкие сливочные оттенки — используйте сливочный плавленый сыр, а не классический.
Ещё один вариант — подать салат на поджаренных ломтиках багета: получается идеальная быстрая закуска к вину или чаю.
Нарежьте багет тонкими ломтиками.
Поджарьте их на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки.
Выложите сверху ложку салата.
Украсьте веточкой укропа.
Готово! Получаются хрустящие гренки с нежной и ароматной начинкой — отличный вариант для завтрака или фуршета.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро готовится
|Короткий срок хранения
|Минимум ингредиентов
|Нельзя замораживать
|Богат витаминами и белками
|Не подходит для веганов
|Универсален для подачи
|Майонез повышает калорийность
|Доступные продукты
|Быстро съедается
Можно ли заменить майонез?
Да, густым йогуртом или сметаной — получится легче и полезнее.
Как хранить салат?
В холодильнике под крышкой не более суток. Лучше готовить небольшими порциями.
Можно ли использовать сырок в фольге?
Да, это самый удобный вариант — плавится равномерно и даёт правильную текстуру.
Чем заменить морковь?
Попробуйте свежий кабачок или свёклу — получится новый вкус.
Миф 1: салаты с майонезом вредны.
Правда: в умеренном количестве майонез не опасен, особенно если он качественный и без добавок.
Миф 2: морковь нужно обязательно отваривать.
Правда: в этом рецепте используется сырая морковь, чтобы сохранить витамины и свежий вкус.
Миф 3: плавленый сыр делает блюда тяжёлыми.
Правда: он лишь добавляет кремовости и не утяжеляет, если не переборщить с количеством.
Плавленый сыр изобрели в начале XX века как способ сохранить обычный сыр дольше.
Морковь — один из немногих овощей, чьи витамины лучше усваиваются в сочетании с жирами (например, с майонезом).
В Европе подобные салаты часто подают в тарталетках — как холодную закуску к аперитиву.
Салаты с плавленым сыром появились в советское время, когда этот продукт стал массово производиться. Простые и недорогие ингредиенты сделали его популярным в семьях: хозяйки ценили быстроту приготовления и сытность. За десятилетия рецепт почти не изменился — его всё так же любят за доступность и вкус, который напоминает домашнее тепло.
