Три способа превратить вяжущую хурму в сочный фрукт, от которого невозможно оторваться

Хурма — один из тех фруктов, которые либо обожают, либо обходят стороной. Спелая, сочная, она похожа на солнечный десерт. Но стоит выбрать неудачный плод — и вместо удовольствия появляется терпкость, которая буквально "связывает" рот. Хорошая новость: даже вяжущую хурму можно спасти. Главное — знать, почему это происходит и как с этим справиться.
Главная причина вязкости — танины. Это природные вещества, которые есть не только в хурме, но и в чае, красном вине и некоторых ягодах. Когда танины вступают в реакцию с белками слюны, появляется ощущение сухости и терпкости.
Чаще всего такая реакция возникает по двум причинам:
Недозрелость плодов. В начале сезона хурму срывают раньше времени — спелые плоды слишком мягкие и не выдерживают транспортировки. На прилавки попадает "жёсткий" вариант, который и вызывает неприятное ощущение.
Особенности сорта. Есть виды хурмы, в которых танинов больше. Поэтому даже спелая хурма может немного вязать.
Да, даже терпкая хурма остаётся полезной. В ней содержатся витамины A, C, группы B, а также минералы — кальций, фосфор, железо и магний.
Танины тоже не враги: они обладают антибактериальным эффектом, снижают воспаления и действуют как антиоксиданты, замедляя старение клеток.
Однако избыток танинов может мешать усвоению железа, особенно если часто пить чай во время еды. Поэтому лучше употреблять напитки отдельно, а уровень гемоглобина проверять в рамках регулярного чек-апа.
Есть несколько проверенных способов сделать хурму сладкой и мягкой.
Положите хурму в миску с водой температурой около 40-45 °C и оставьте на 15-20 минут. Можно даже на пару секунд опустить в кипяток. Тепло разрушает часть танинов, и фрукт становится менее терпким. Минус метода — слегка теряется плотность мякоти.
Простой и эффективный вариант. Уберите плоды в морозилку на сутки, затем дайте им медленно оттаять в холодильнике. После такой "шоковой терапии" хурма становится мягкой и сладкой, как спелый персик.
Если фрукт недозрел, дайте ему время. Оставьте хурму при комнатной температуре на 2-3 дня. Чтобы ускорить процесс, положите рядом бананы или яблоки — они выделяют этилен, помогающий плодам дозреть. Удобно хранить всё в бумажном пакете: так эффект наступает быстрее.
Выбирайте плоды без трещин и пятен.
При транспортировке держите хурму отдельно от других фруктов — она легко давится.
Для хранения выбирайте прохладное место (около +5 °C).
Не спешите выбрасывать недозрелые плоды: просто положите их рядом с яблоком.
Если хурма всё равно вяжет, используйте её в выпечке — танины нейтрализуются при термообработке.
Ошибка: хранить хурму в холодильнике сразу после покупки.
Последствие: плод не дозревает, остаётся терпким.
Альтернатива: оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня.
Ошибка: выбирать слишком твёрдые плоды в начале сезона.
Последствие: высокая концентрация танинов.
Альтернатива: брать более мягкие или слегка подмороженные экземпляры.
Ошибка: замачивать в кипятке слишком долго.
Последствие: фрукт становится водянистым.
Альтернатива: тёплая вода или быстрая заморозка.
Чтобы не ошибиться при покупке, полезно запомнить простое правило.
Вяжущие сорта — вытянутые, конические плоды. Они бывают мягкими, но даже спелые могут отдавать терпкостью. К ним относятся "Хачия", "Шарон", "Бычье сердце", "Свеча".
Невяжущие сорта — приплюснутые, с плотной, но нежной мякотью и минимальным количеством косточек. Это "Королёк", "Ромашка", "Шоколадная хурма".
Если вы не уверены в сорте, обратите внимание на цвет: чем он насыщеннее, тем меньше вяжущих веществ.
Не спешите расстраиваться. Терпкий плод можно использовать для:
смузи и коктейлей - в сочетании с бананом или йогуртом вкус становится нежным;
выпечки - при нагревании вязкость исчезает полностью;
домашнего мороженого - заморозка делает фрукт сладким и мягким.
|Плюсы
|Минусы
|Богата витаминами и антиоксидантами
|Может вызывать аллергию у чувствительных людей
|Низкокалорийный фрукт
|Недозрелая хурма вяжет
|Улучшает пищеварение
|Танины снижают усвоение железа
|Укрепляет иммунитет
|Хрупкая при транспортировке
В Японии хурму называют символом долголетия и подают в праздники осени.
В Китае из хурмы делают вино и уксус — считается, что они улучшают кровообращение.
Существует мнение, что хурма опасна при простуде — на самом деле умеренное употребление помогает восстановить силы.
Родиной хурмы считают Китай, где её выращивали ещё за тысячу лет до нашей эры.
В Европу фрукт попал в XIX веке благодаря итальянским торговцам.
Миф: хурму нельзя есть при диете.
Правда: она содержит мало жиров и подходит для лёгких перекусов.
Миф: вязкая хурма невкусная и бесполезная.
Правда: спелость решает всё - дозревший плод сладкий и богат антиоксидантами.
Миф: все сорта вяжут.
Правда: есть десятки видов без терпкости, достаточно знать их по форме и цвету.
Как выбрать спелую хурму в магазине?
Ищите плоды без трещин и с мягкой кожицей — лёгкое нажатие не должно оставлять вмятин.
Можно ли ускорить дозревание хурмы дома?
Да, просто положите её в бумажный пакет с бананом или яблоком.
Как хранить хурму зимой?
В холодильнике при температуре +3…+5 °C не дольше двух недель.
Что делать с переспевшей хурмой?
Используйте для соусов, смузи или запеканок — вкус становится особенно насыщенным.
