Хозяйки тратят несколько часов на борщ, не зная об этой 20-минутной альтернативе

Многие хозяйки уверены, что суп-пюре — это блюдо, которое требует долгих часов у плиты, постоянного помешивания и десятков ингредиентов. На деле всё куда проще: если знать пару секретов и не бояться блендера, можно приготовить нежный кукурузный суп всего за 20 минут. И не просто "что-то вроде супа", а полноценное, сытное блюдо с мягким сливочным вкусом и приятной текстурой.
В отличие от борща или наваристого мясного супа, здесь не нужно ждать, пока закипит костный бульон или сварится фасоль. Всё делается на обычной сковороде или в небольшой кастрюле, и уже через полчаса аромат домашнего уюта разносится по кухне.
Главный плюс этого рецепта — доступность ингредиентов. Всё, что нужно, есть в каждом доме или ближайшем магазине. Список короткий, но вкус — насыщенный и сбалансированный.
картофель — 1 средняя штука;
луковица — 1;
банка консервированной кукурузы;
200 мл сливок (можно 10-20%);
1 болгарский перец;
немного растительного масла и соли.
Для более нежного вкуса подойдут сливки 15-20% жирности, а если хочется лёгкий вариант, их можно заменить на молоко или растительные сливки. Болгарский перец лучше взять красный — он добавит блюду не только сладости, но и яркости.
Очистите картофель и лук, нарежьте их крупными кусочками. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного растительного масла и сначала обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте картофель, перемешайте и залейте стаканом кипятка. Варите 15 минут, пока овощи не станут мягкими.
С кукурузы слейте жидкость и добавьте зёрна в кастрюлю. Проварите пару минут.
Влейте сливки, добавьте соль и любые специи по вкусу: отлично подойдут белый перец, мускатный орех или немного сушёного чеснока.
Снимите с огня и взбейте всё блендером до однородной, кремовой консистенции.
Разлейте по тарелкам и украсьте свежим болгарским перцем, нарезанным соломкой или кубиками.
Вот и всё - тёплый, густой, ароматный суп готов. Он прекрасно сочетается с сухариками, чесночными гренками или даже с кусочком подкопчённого бекона сверху.
|Параметр
|Суп-пюре
|Обычный суп
|Время приготовления
|20-25 минут
|1-2 часа
|Основа
|овощи, сливки
|бульон, мясо
|Консистенция
|густая, кремовая
|жидкая
|Подходит для детей
|да
|не всегда
|Калорийность
|умеренная
|выше средней
Суп-пюре выигрывает в лёгкости и универсальности. Его можно приготовить на воде или на бульоне, подать горячим или слегка остывшим, а при желании — сделать вегетарианским.
Чтобы суп получился особенно нежным, есть несколько тонкостей:
Используйте блендер с насадкой для пюре — он создаст бархатную текстуру без комков.
Не переваривайте овощи - важно, чтобы картофель сохранил структуру, иначе суп станет мучнистым.
Добавьте немного сливочного масла перед подачей: это усилит вкус и аромат.
Если хотите придать блюду пикантности, капните лимонного сока или добавьте щепотку копчёной паприки.
Пережаренный лук → горький вкус → альтернатива: обжаривайте лук только до мягкости, без золотистой корки.
Слишком много жидкости → водянистая консистенция → альтернатива: уменьшите количество воды, доведите до густоты уже после взбивания.
Отсутствие соли → пресный суп → альтернатива: добавьте соль в конце, когда ингредиенты уже соединены — тогда вкус будет точнее сбалансирован.
Заменить кукурузу? Можно использовать консервированный зелёный горошек или тыкву — получится другое, но не менее вкусное пюре.
Сделать диетический вариант? Замените сливки на овсяное или соевое молоко.
Добавить белок? Взбейте варёное яйцо или добавьте немного куриного филе.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро готовится
|Нежелательно хранить долго — теряет вкус
|Подходит детям и взрослым
|Нужен блендер
|Недорогие ингредиенты
|Не для тех, кто избегает сливок
|Можно подавать как первое и как перекус
|Без гренок кажется пресноватым
Как выбрать кукурузу для супа?
Лучше брать консервированную в собственном соку, без сахара — она мягче и натуральнее по вкусу.
Можно ли использовать замороженную кукурузу?
Да, просто отварите её 10 минут в кипящей воде, прежде чем добавить в суп.
Сколько хранится готовый суп-пюре?
Не дольше двух суток в холодильнике. Перед подачей разогрейте на слабом огне, не доводя до кипения.
Миф 1. Суп-пюре подходит только детям.
Правда: это универсальное блюдо, которое оценят и взрослые — особенно те, кто следит за питанием.
Миф 2. Без мясного бульона суп получится безвкусным.
Правда: сливки и овощи дают насыщенный вкус, не хуже, чем мясо.
Миф 3. Блендер портит текстуру.
Правда: наоборот, он делает суп лёгким и воздушным, если не перебивать слишком долго.
Впервые суп-пюре начали готовить во Франции — он считался едой аристократов.
В СССР пюреобразные супы часто подавали в детских садах и санаториях.
В современной гастрономии существует десятки видов супов-пюре: от кукурузного и грибного до миндального и брокколи.
Первые рецепты кремовых супов появились в кулинарных книгах XIX века. Тогда для измельчения ингредиентов использовали сито или деревянную ступку. С появлением электрических блендеров в 1930-х годах процесс стал куда проще, и супы-пюре прочно вошли в повседневное меню — от ресторанов до домашних кухонь.
