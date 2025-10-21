Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Птенцы бунтуют против родителей: исследование раскрыло тайну птичьего обучения
Вторая жизнь под слоем лака: как мастера превращают побитый металл в зеркало
Йога — не фитнес и не магия: что происходит с телом, когда вы начинаете дышать осознанно
Пирамиды, которые дышат: тайна вентиляции, работающей 45 веков без электричества
Прощай, пушистость: 3 домашних ингредиента творят с волосами то, на что не способен салон
Золотые капли на грядке: томаты, за которыми дачники охотятся ещё осенью — сладость без сахара
Волны скрыли прошлое: под водой Чёрного моря нашли то, чего не должно существовать
Бумажка не защитит: одно простое действие спасёт от цифрового подглядывания
Тревожное видео от Ольги Бузовой: о чём звезда предупредила своих поклонников

Праздник начинается с первой ложки: салат с кальмарами, который покоряет без уговоров

Еда

Этот салат — идеальный компромисс между сытностью и лёгкостью. В нём сочетаются нежные кальмары, ароматные жареные вешенки, сочное зелёное яблоко и сливочный майонезный соус с чесноком и лимонной цедрой. Блюдо прекрасно подойдёт как для повседневного обеда, так и для праздничного стола — особенно если подать его в тарталетках или песочных корзиночках.

Кальмаровый салат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кальмаровый салат

Ингредиенты на 4 порции

Продукт Количество Примечание
Кальмары 200 г очищенные, размороженные
Вешенки 300 г можно заменить шампиньонами
Лук репчатый 2 небольшие луковицы нарезать кольцами
Яблоко зелёное 1 шт. кислое, сочное
Яйца 2-3 шт. отварные
Чеснок 2 зубчика измельчить прессом
Майонез 3 ст. л. лучше домашний
Масло растительное 7 ст. л. для жарки
Лимонная цедра 1 ч. л. с горкой свежая
Сок лимона &frac14 шт. для яблока
Красная икра по желанию для украшения
Соль, перец по вкусу перед подачей

Пищевая ценность

Показатель На порцию
Калорийность 547 ккал
Белки 17,9 г
Жиры 47,1 г
Углеводы 13,6 г
Время приготовления 1 час

Как приготовить: пошагово

Шаг 1. Подготовка яиц

Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 2. Подготовка грибов

Вешенки промойте под проточной водой, обсушите. Если ножки слишком плотные, удалите их. Разберите грозди на отдельные грибочки и крупные разрежьте.

Шаг 3. Обжарка грибов и лука

Разогрейте 4 ст. л. масла и обжарьте грибы до румяности — пока они не выпустят и не испарят влагу. Переложите их на бумажное полотенце.
В ту же сковороду добавьте ещё 2 ст. л. масла и обжарьте лук до золотистого цвета.

Шаг 4. Приготовление кальмаров

Кальмары очистите, сделайте насечки на внутренней стороне, нарежьте ромбами. На сковороде с 1 ст. л. масла быстро обжарьте их по 1,5 минуты с каждой стороны. Главное — не передержать, чтобы мясо осталось мягким.

Шаг 5. Сборка салата

Яблоко нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело. Смешайте в миске кальмары, грибы, лук, яблоко и яйца.

Шаг 6. Приготовление соуса

Соедините майонез, измельчённый чеснок и лимонную цедру. Перемешайте — получится лёгкий ароматный соус с цитрусовой ноткой.

Шаг 7. Заправка и подача

Заправьте салат соусом, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте, украсьте красной икрой и подавайте охлаждённым.

Советы шаг за шагом

  1. Чтобы кальмары остались мягкими, жарьте их не дольше 3 минут — они становятся жёсткими при длительной термической обработке.

  2. Если кальмары неочищенные, залейте их кипятком на минуту, затем резко охладите — шкурка легко снимется.

  3. Для более нежного вкуса можно использовать смесь майонеза и сметаны (1:1).

  4. Яблоко легко заменить огурцом, если хочется классического варианта.

  5. Если планируете подавать в тарталетках — заправляйте салат перед подачей, чтобы корзинки не размокли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Пережаренные кальмары Мясо становится резиновым Жарить не более 3 минут
Недосушенные грибы Излишняя влага в салате Отложить на бумажное полотенце
Яблоко без лимонного сока Потемнение и горечь Сбрызнуть соком сразу после нарезки
Много майонеза Потеря текстуры и свежести Добавлять по чуть-чуть, регулируя вкус

А что если…

А что если заменить вешенки на шампиньоны, а майонез — на йогуртовый соус с горчицей и лимоном? Тогда салат станет менее жирным и подойдёт для лёгкого ужина. Можно добавить немного зелёного лука или укропа — они отлично оттеняют вкус морепродуктов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Богат белком и омега-3 кислотами Требует времени на подготовку
Универсален: можно подать как салат или закуску Не подходит для поста
Сочетает мясной, грибной и фруктовый вкус Лучше подавать свежим
Подходит для праздничного стола Хранится не более суток

FAQ

— Как выбрать кальмаров для салата?
Лучше брать замороженные тушки без глазури, белого цвета, без запаха.

— Можно ли использовать консервированных кальмаров?
Можно, но салат получится менее нежным и ароматным.

— Чем заменить майонез?
Йогуртовым соусом с лимоном и оливковым маслом.

— Какой сорт яблок лучше подойдёт?
Кисло-сладкие — например, Гренни Смит или Семеренко.

Мифы и правда

Миф: кальмар нужно варить долго, чтобы он стал мягким.
Правда: достаточно 2-3 минут — при длительной варке он твердеет.

Миф: вешенки нельзя жарить без масла.
Правда: можно — они сами выделяют влагу, достаточно слегка смазать сковороду.

Миф: яблоко испортит вкус морепродуктов.
Правда: наоборот, кислота делает салат свежее и легче.

Три интересных факта

  1. Кальмар — рекордсмен по содержанию белка среди морепродуктов: около 18 г на 100 г продукта.

  2. Вешенки богаты эрготионеином — антиоксидантом, защищающим клетки от старения.

  3. Салаты с кальмарами впервые стали популярны в СССР в 1970-х годах, когда начались массовые поставки морепродуктов.

Исторический контекст

  1. В Италии и Испании кальмары традиционно подают с оливковым маслом и лимоном — отсюда идея добавлять цитрус и в салаты.

  2. Грибы и морепродукты сочетались ещё в азиатской кухне: подобные салаты известны в Японии и Корее.

  3. Современные рецепты с яблоком появились в 1990-х, когда в моду вошли кислые фруктовые акценты в солёных блюдах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Последние материалы
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Тревожное видео от Ольги Бузовой: о чём звезда предупредила своих поклонников
Одышка мешает жить, а врачи предлагают… петь — как работает дыхательная терапия без лекарств
Один из первых гигантов планеты ожил из камня: найден древнейший родственник брахиозавра
Этот куст живёт до 25 лет и не стареет — но только если ему создать болото мечты
Забытый принцип XIX века: до сих пор делает тренировки мощнее и раскрывает потенциал тела
Два спящих гиганта под Америкой: стоит одному зевнуть — континент треснет пополам
Сок вытекает, а тесто рвётся: вот что у всех убивает идеальные чебуреки ещё до жарки
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Секретная точка России: легендарная долина, где природа помогает исполнить самые заветные мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.