Самый итальянский салат в мире: лёгкий, как лето, и с характером Везувия

Капрезе — одно из тех блюд, где простота становится искусством. Этот салат, придуманный на солнечном острове Капри, покорил мир своей лёгкостью, свежестью и гармонией вкусов. Чтобы он получился по-настоящему итальянским, важно лишь одно — качество ингредиентов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) салат капрезе

Помидоры должны быть ароматными и сладковатыми, моцарелла — нежной и свежей, а базилик — упругим, с насыщенным пряным ароматом. Тогда каждый кусочек салата превращается в маленькое путешествие по югу Италии.

Ингредиенты на 4 порции

Продукт Количество Примечание Помидоры 2 шт. спелые, но упругие Сыр моцарелла 150 г лучше использовать "моцареллу ди буфала" Листья базилика 12 шт. свежие, не вялые Масло оливковое 2 ст. л. холодного отжима, нерафинированное Бальзамический уксус 1 ч. л. выдержанный, густой Соль по вкусу предпочтительно морская Чёрный перец по вкусу свежемолотый

Пищевая ценность

Показатель На порцию Калорийность 180,2 ккал Белки 7,7 г Жиры 15,4 г Углеводы 2,8 г Время готовки 10 минут

Как приготовить: пошагово

Шаг 1. Подготовка продуктов

Вымойте помидоры, обсушите и нарежьте кружками толщиной около 4-5 мм. Моцареллу достаньте из рассола и тоже нарежьте кружочками.

Шаг 2. Сборка салата

На большой плоской тарелке чередуйте ломтики помидора и моцареллы. Между ними аккуратно положите по листику свежего базилика.

Шаг 3. Заправка

Сбрызните салат оливковым маслом и добавьте несколько капель бальзамического уксуса. При желании слегка посолите и поперчите.

Подавайте салат сразу — пока моцарелла мягкая, а помидоры сочные.

Советы шаг за шагом

Используйте помидоры сорта "сан-марцано” — они сладкие и мясистые, как на Капри. Не храните моцареллу в холодильнике — достаньте её за час до приготовления. Так вкус станет мягче. Для насыщенности можно добавить несколько капель песто или щепотку орегано. Базилик не рвите ножом, а отрывайте руками — эфирные масла так сохраняются лучше. Не используйте готовые соусы — только натуральное оливковое масло и уксус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Использование мягких водянистых помидоров Салат теряет текстуру Выбирать плотные спелые плоды Слишком холодная моцарелла Потеря вкуса Подержать при комнатной температуре Избыток уксуса Перебивает аромат базилика Добавить не более чайной ложки Нарезка ингредиентов слишком толсто Нарушает баланс вкуса Кружки по 4 мм — оптимально

А что если…

А что если заменить классическую моцареллу на буррату? Тогда салат станет сливочнее и мягче по вкусу. Или добавить авокадо — получится более сытная и питательная версия. Любители контрастов могут капнуть немного мёда в заправку: лёгкая сладость подчеркнёт кислоту томатов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Минимум ингредиентов и времени Всё зависит от качества продуктов Лёгкий, диетический салат Не хранится долго Без термической обработки — сохраняются витамины Требует свежей моцареллы Универсален: подойдёт и как закуска, и как гарнир Быстро теряет вкус при охлаждении

FAQ

— Можно ли использовать черри вместо обычных помидоров?

Да, главное — чтобы они были спелыми и сладкими. Лучше разрезать их пополам.

— Подойдёт ли другой сыр, если нет моцареллы?

Можно взять сулугуни или молодой адыгейский, но вкус будет менее мягким.

— Нужно ли использовать бальзамический крем?

Можно, но в очень малом количестве, чтобы не заглушить натуральные ароматы.

— Как сделать Капрезе сытнее?

Добавьте немного рукколы и ломтик хрустящего хлеба или чиабатты.

Мифы и правда

Миф: Капрезе — это просто "помидоры с сыром".

Правда: Это продуманное блюдо, где каждый ингредиент подчеркивает вкус другого.

Миф: Моцарелла бывает только из коровьего молока.

Правда: Настоящая итальянская — из молока буйволиц, отсюда и особая кремовая текстура.

Миф: Без уксуса салат получится пресным.

Правда: В оригинале итальянцы часто готовят Капрезе без уксуса, используя только масло и соль.

Три интересных факта

Название "Капрезе" переводится как "каприйский салат" — в честь острова Капри, где его впервые приготовили. Цвета ингредиентов — красный, белый и зелёный — символизируют флаг Италии. В Италии Капрезе часто подают на тёплом хлебе — получается брускетта "Капрезе".

