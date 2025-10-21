Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда каблук становится искусством: как носить самый обсуждаемый тренд 2025 года
Не всё так радужно в Telegram: чьи доходы растут, а чьи — тают на глазах
Накипь исчезает, а чайник как новый: секреты, которые вам точно подойдут
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Сан-Франциско живёт на отсчёте: под городом просыпается то, что спало сто лет
Живая версия Росомахи ломает себя, чтобы выжить: загадочная амфибия с когтями из собственных костей
Казался просто поролоновым роликом, а оказался личным физиотерапевтом — вот как он творит чудеса с мышцами
Молчаливые актёры драмы: 7 пород собак, у которых взгляд сильнее слов
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад

Самый итальянский салат в мире: лёгкий, как лето, и с характером Везувия

5:41
Еда

Капрезе — одно из тех блюд, где простота становится искусством. Этот салат, придуманный на солнечном острове Капри, покорил мир своей лёгкостью, свежестью и гармонией вкусов. Чтобы он получился по-настоящему итальянским, важно лишь одно — качество ингредиентов.

салат капрезе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
салат капрезе

Помидоры должны быть ароматными и сладковатыми, моцарелла — нежной и свежей, а базилик — упругим, с насыщенным пряным ароматом. Тогда каждый кусочек салата превращается в маленькое путешествие по югу Италии.

Ингредиенты на 4 порции

Продукт Количество Примечание
Помидоры 2 шт. спелые, но упругие
Сыр моцарелла 150 г лучше использовать "моцареллу ди буфала"
Листья базилика 12 шт. свежие, не вялые
Масло оливковое 2 ст. л. холодного отжима, нерафинированное
Бальзамический уксус 1 ч. л. выдержанный, густой
Соль по вкусу предпочтительно морская
Чёрный перец по вкусу свежемолотый

Пищевая ценность

Показатель На порцию
Калорийность 180,2 ккал
Белки 7,7 г
Жиры 15,4 г
Углеводы 2,8 г
Время готовки 10 минут

Как приготовить: пошагово

Шаг 1. Подготовка продуктов

Вымойте помидоры, обсушите и нарежьте кружками толщиной около 4-5 мм. Моцареллу достаньте из рассола и тоже нарежьте кружочками.

Шаг 2. Сборка салата

На большой плоской тарелке чередуйте ломтики помидора и моцареллы. Между ними аккуратно положите по листику свежего базилика.

Шаг 3. Заправка

Сбрызните салат оливковым маслом и добавьте несколько капель бальзамического уксуса. При желании слегка посолите и поперчите.

Подавайте салат сразу — пока моцарелла мягкая, а помидоры сочные.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте помидоры сорта "сан-марцано” — они сладкие и мясистые, как на Капри.

  2. Не храните моцареллу в холодильнике — достаньте её за час до приготовления. Так вкус станет мягче.

  3. Для насыщенности можно добавить несколько капель песто или щепотку орегано.

  4. Базилик не рвите ножом, а отрывайте руками — эфирные масла так сохраняются лучше.

  5. Не используйте готовые соусы — только натуральное оливковое масло и уксус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использование мягких водянистых помидоров Салат теряет текстуру Выбирать плотные спелые плоды
Слишком холодная моцарелла Потеря вкуса Подержать при комнатной температуре
Избыток уксуса Перебивает аромат базилика Добавить не более чайной ложки
Нарезка ингредиентов слишком толсто Нарушает баланс вкуса Кружки по 4 мм — оптимально

А что если…

А что если заменить классическую моцареллу на буррату? Тогда салат станет сливочнее и мягче по вкусу. Или добавить авокадо — получится более сытная и питательная версия. Любители контрастов могут капнуть немного мёда в заправку: лёгкая сладость подчеркнёт кислоту томатов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Минимум ингредиентов и времени Всё зависит от качества продуктов
Лёгкий, диетический салат Не хранится долго
Без термической обработки — сохраняются витамины Требует свежей моцареллы
Универсален: подойдёт и как закуска, и как гарнир Быстро теряет вкус при охлаждении

FAQ

— Можно ли использовать черри вместо обычных помидоров?
Да, главное — чтобы они были спелыми и сладкими. Лучше разрезать их пополам.

— Подойдёт ли другой сыр, если нет моцареллы?
Можно взять сулугуни или молодой адыгейский, но вкус будет менее мягким.

— Нужно ли использовать бальзамический крем?
Можно, но в очень малом количестве, чтобы не заглушить натуральные ароматы.

— Как сделать Капрезе сытнее?
Добавьте немного рукколы и ломтик хрустящего хлеба или чиабатты.

Мифы и правда

Миф: Капрезе — это просто "помидоры с сыром".
Правда: Это продуманное блюдо, где каждый ингредиент подчеркивает вкус другого.

Миф: Моцарелла бывает только из коровьего молока.
Правда: Настоящая итальянская — из молока буйволиц, отсюда и особая кремовая текстура.

Миф: Без уксуса салат получится пресным.
Правда: В оригинале итальянцы часто готовят Капрезе без уксуса, используя только масло и соль.

Три интересных факта

  1. Название "Капрезе" переводится как "каприйский салат" — в честь острова Капри, где его впервые приготовили.

  2. Цвета ингредиентов — красный, белый и зелёный — символизируют флаг Италии.

  3. В Италии Капрезе часто подают на тёплом хлебе — получается брускетта "Капрезе".

Исторический контекст

  1. Салат появился в 1920-х годах в отеле Quisisana на Капри как "патриотическое блюдо" после объединения Италии.

  2. Первоначально использовались только помидоры, сыр и оливковое масло — без уксуса.

  3. С годами Капрезе стало символом лёгкости итальянской кухни и обязательным пунктом в меню тратторий по всему миру.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Садоводство, цветоводство
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Последние материалы
Обувь, которая выдержит всё: как выбрать идеальную пару для гор, леса и города
Одна куртка на все случаи жизни: осенний хит, который не выходит из моды десятилетиями
Тревожный звонок? Поставки смартфонов из Китая в Россию рухнули
Детали закончились — моторы молчат: автозаводы Европы на грани остановки
Китайские учёные наткнулись на немыслимое на глубине 10 километров: жизнь, о которой никто не знал
Мозг тренируется не хуже мышц: эта простая тренировка запускает неожиданный эффект
Хозяйки тратят несколько часов на борщ, не зная об этой 20-минутной альтернативе
Весной они оживут, если вы сделаете одну вещь в ноябре — совет для тех, кто любит экзотику
Сердце под маской усталости: как женщины переносят инфаркт и не понимают этого
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.