Шоколадно-кокосовый торт: этот секрет сделает его божественно нежным — рецепт от итальянских кондитеров

Есть десерты, которые хочется готовить не по случаю, а по настроению. Шоколадно-кокосовый торт — как раз из таких. Он не требует особого повода, зато дарит то самое чувство уюта, когда кухня наполняется ароматом шоколада и кокоса, а время будто замирает.
Этот торт сочетает в себе простоту приготовления и роскошный вкус. Лёгкое тесто с кокосовой мукой, кусочки тёмного шоколада, мягкая структура и волшебный аромат делают его идеальным выбором для домашних чаепитий или уютных вечеров.
Шоколад и кокос — классическое сочетание, в котором нет ничего лишнего. Кокос придаёт десерту лёгкость и тропическую нотку, а шоколад делает вкус глубоким и насыщенным. Вместе они создают баланс — не приторный, но насыщенный. Каждый кусочек — как тёплое объятие — такое сравнение дали авторы блога blog.giallozafferano.it.
120 г кокосовой муки (мелко натертого кокоса)
80 г муки (тип 00 или универсальной)
30 г какао-порошка
140 г сахара
3 яйца (крупные)
100 мл молока (можно растительного)
80 г йогурта (кокосового или обычного)
80 г сливочного масла (растопленного и остуженного)
100 г тёмного шоколада (кусочками)
1 пакетик разрыхлителя
1 щепотка соли
Ваниль по вкусу
Разогрейте духовку до 170 °C (или 160 °C с конвекцией).
Подготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы.
Добавьте йогурт, молоко и растопленное масло, перемешайте венчиком или лопаткой.
Введите ваниль.
В другой миске просейте муку, какао, разрыхлитель, кокосовую муку и соль.
Соедините сухие и жидкие ингредиенты в 2-3 приёма, перемешивая до однородности.
Добавьте кусочки шоколада, слегка обваляв их в муке, чтобы они не осели.
Вылейте тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.
Разровняйте верх и выпекайте 40-45 минут. Проверяйте готовность зубочисткой: если она выходит сухой — торт готов.
Остудите и украсьте кокосовой стружкой или сахарной пудрой.
Ошибка: использовать только кокосовую муку.
Последствие: тесто рассыпается и плохо поднимается.
Альтернатива: добавьте пшеничную или рисовую муку для структуры.
Ошибка: не остудить сливочное масло.
Последствие: яйца могут свернуться.
Альтернатива: используйте масло комнатной температуры или растительное.
Ошибка: добавлять шоколад без подготовки.
Последствие: кусочки оседают на дно.
Альтернатива: охладите шоколад в морозилке и присыпьте мукой.
• Для эффекта "мягкой сердцевины" добавьте в тесто 1 ст. ложку сливок.
• Для насыщенного вкуса используйте тёмный шоколад не менее 70%.
• После выпечки оставьте торт на несколько часов — кокос впитает влагу, и текстура станет ещё мягче.
Без глютена: замените муку 00 на рисовую или безглютеновую смесь.
Без лактозы: используйте растительное молоко и кокосовый йогурт, а сливочное масло замените кокосовым.
Веганский: вместо 3 яиц — 3 ст. ложки яблочного пюре или смесь из молотых семян льна (3 ст. ложки семян + 6 ст. ложек воды).
С начинкой: разрежьте готовый торт пополам и смажьте кокосовым кремом или шоколадным ганашем.
|Плюсы
|Минусы
|Простые ингредиенты
|Не подходит тем, кто не любит кокос
|Готовится без миксера
|Требует времени на остывание
|Отлично хранится
|Шоколад может осесть, если не охладить
|Подходит для разных диет
|Калорийность выше среднего
Хотите сделать десерт воздушнее? Добавьте немного сливок и уменьшите количество муки на 10 г.
Нет кокосовой муки? Используйте кокосовую стружку, измельчив её в блендере.
Нужен праздничный вариант? Украсьте глазурью из шоколада и сливок или добавьте кокосовую начинку.
Можно ли заменить сливочное масло растительным?
Да, подойдёт 70 мл масла из семян или кокоса.
Как хранить торт?
До 4 дней при комнатной температуре под крышкой или до 5 дней в холодильнике, завернув в плёнку.
Можно ли замораживать?
Да, порежьте на кусочки и храните в морозилке до месяца.
Подойдёт ли молочный шоколад?
Да, но вкус будет мягче и менее насыщенным.
Можно приготовить накануне?
Конечно! На следующий день вкус становится глубже, а текстура — нежнее.
Миф: кокосовая мука делает выпечку сухой.
Правда: если добавить йогурт и молоко, она придаёт лишь лёгкость и аромат.
Миф: тёмный шоколад делает торт горьким.
Правда: в сочетании с кокосом вкус получается сбалансированным.
Миф: такие торты сложно хранить.
Правда: благодаря кокосовой муке десерт долго остаётся свежим.
Кокос в десертах впервые стал популярен в Европе в XIX веке, когда начали завозить стружку из тропических колоний. Комбинация с шоколадом появилась во Франции и быстро завоевала признание у домашних кондитеров. Сегодня это одно из самых любимых сочетаний в мире — от французских тортов до азиатских сладостей.
Шоколадно-кокосовый торт — это не просто рецепт, а способ вернуть в дом уют и аромат домашней выпечки. Он прост, но изыскан, подойдёт и к завтраку, и к праздничному столу. А главное — его вкус невозможно забыть.
