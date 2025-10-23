Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роснефть и Лукойл под ударом: США объявили новый пакет санкций против России
Египетская Зона 51: почему военные скрывают эту находку у пирамид
Боднуть её стало модой: Садальский предположил, почему Пугачёву критикуют чаще других звёзд
Когда вода становится лекарством: как плавание заменяет фитнес, медитацию и массаж
Камера предала водителей: Ford отзывает 1,5 миллиона машин из-за опасного сбоя
Один цвет — тысяча оттенков: как оформить клумбу, от которой невозможно отвести взгляд
Тело может работать часами без усталости — но лишь если запустить этот скрытый механизм
Радость на уровне ДНК: что происходит в организме питомца, когда вы возвращаетесь домой
Измученные совы ликуют: найден способ вставать рано и чувствовать себя человеком

Пицца быстрее доставки: всего 10 минут — и секрет в тесте, которое не требует расстойки

Еда

Суперхрустящая, нежная и ароматная пицца всего за 10 минут — звучит как чудо, но это реальность. С этим рецептом вы сможете приготовить домашнюю пиццу быстрее, чем заказать доставку. Никаких долгих расстойк и сложных техник — просто смешайте ингредиенты, раскатайте тесто и наслаждайтесь вкусом, который сводит с ума весь интернет.

пицца без мяса
Фото: freepik is licensed under public domain
пицца без мяса

Пицца, которую успеешь даже в будний вечер

Иногда хочется пиццу "прямо сейчас", но мысль о дрожжевом тесте и ожидании подъемов отбивает желание готовить. Этот рецепт решает проблему: тесто готовится мгновенно, без долгого ожидания, благодаря быстродействующим пивным дрожжам. Результат — тонкий, но слегка пышный корж с аппетитной хрустящей корочкой.

Основная идея проста: использовать дрожжи, которые не требуют расстойки. Они активируются уже во время выпекания, поэтому тесто не нужно оставлять "подходить", пишет buttalapasta.it.

Что понадобится

Для теста

  • 500 г муки для пиццы (лучше из твёрдых сортов пшеницы);

  • 1 пакетик быстрорастворимых пивных дрожжей;

  • 380-400 мл тёплой воды;

  • 2 ч. ложки сахара;

  • 45 мл оливкового масла первого холодного отжима;

  • 1 ч. ложка мелкой соли;

  • немного манной крупы для посыпки.

Для начинки

  • 300-350 г очищенных помидоров (лучше сорта Сан-Марцано);

  • 250 г моцареллы;

  • несколько листьев свежего базилика;

  • соль по вкусу;

  • оливковое масло первого отжима.

Как приготовить идеальную пиццу (HowTo)

  1. Подготовьте сыр. Нарежьте моцареллу кубиками и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла лишняя жидкость.

  2. Сделайте тесто. В миске смешайте муку, сахар и сухие дрожжи. Добавьте оливковое масло и тёплую воду, хорошо перемешайте.

  3. Добавьте соль. Когда масса станет плотной и липкой, выложите её на поверхность, присыпанную манной крупой, и вымесите руками.

  4. Формируйте корж. Пальцами растяните тесто от центра к краям. Обваляйте обе стороны в манной крупе, чтобы тесто не прилипало и получило золотистый низ.

  5. Добавьте соус. Выложите тесто на противень, слегка смазанный маслом, распределите по поверхности измельчённые помидоры. Посолите и сбрызните оливковым маслом.

  6. Первый этап выпечки. Выпекайте при температуре 220 °C на нижней решётке духовки в течение 10 минут.

  7. Добавьте сыр. Уменьшите температуру до 200 °C, посыпьте пиццу моцареллой и базиликом. Верните в духовку на ещё 10 минут, но уже на среднюю решётку.

  8. Подача. Готовую пиццу достаньте, слегка остудите и подавайте горячей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком холодную воду.
    Последствие: дрожжи не активируются, тесто останется плотным.
    Альтернатива: температура воды должна быть около 35-40 °C.

  • Ошибка: перелить воду.
    Последствие: тесто будет липким и не сформируется в корж.
    Альтернатива: добавляйте жидкость постепенно, контролируя консистенцию.

  • Ошибка: использовать только пшеничную муку.
    Последствие: корж получится мягким, без хруста.
    Альтернатива: добавьте немного манки — она придаёт приятную текстуру.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Готовится всего за 30 минут Тесто нельзя хранить — готовить нужно сразу
Не требует расстойки Быстродействующие дрожжи дают менее насыщенный вкус
Подходит даже новичкам Нужно точно соблюдать температуру
Универсальный рецепт — можно менять начинку Корж быстро остывает, теряя хруст

А что если…

  • Нет пивных дрожжей? Замените их обычными сухими — просто увеличьте время расстойки теста на 30 минут.

  • Хотите более воздушную пиццу? Используйте чуть больше дрожжей и оставьте тесто на 10-15 минут под полотенцем.

  • Нет помидоров Сан-Марцано? Подойдут любые очищенные томаты или густой томатный соус без сахара.

Мифы и правда

  • Миф: Быстрое тесто не может быть вкусным.
    Правда: Всё зависит от качества муки и дрожжей — хруст и аромат достигаются за счёт правильной температуры выпечки.

  • Миф: Моцарелла даёт слишком много влаги.
    Правда: Если дать сыру стечь заранее, корж останется сухим и хрустящим.

  • Миф: Пиццу нужно печь только в дровяной печи.
    Правда: Современные духовки с нижним нагревом и камнем для пиццы дают аналогичный результат.

FAQ

Как сделать корж ещё хрустящим?
Посыпьте дно противня манной крупой и не добавляйте слишком много соуса.

Можно ли приготовить без дрожжей?
Да, но тесто будет похоже на лепёшку. Для вкуса можно добавить немного разрыхлителя.

Как хранить готовую пиццу?
В холодильнике до суток в герметичном контейнере. Разогревайте при 180 °C в течение 5-7 минут.

Как заморозить?
Заморозьте остывшие кусочки в пакете для морозилки, а затем разогрейте в духовке без размораживания.

Интересные факты

  • Манная крупа из твёрдых сортов пшеницы делает низ пиццы особенно хрустящим — этот приём используют итальянские пиццайоло.
  • Пивные дрожжи придают тесту лёгкий аромат солода, который усиливает вкус помидоров.
  • Пицца, приготовленная без расстойки, популярна в уличных кафе Неаполя — именно оттуда пошёл тренд "10-минутной пиццы".

Быстрая пицца за 10 минут — это не компромисс, а полноценный способ приготовить домашний шедевр без хлопот. Минимум времени, простые ингредиенты и максимум удовольствия. Один раз попробуете — и больше не захотите возвращаться к долгим рецептам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Мир. Новости мира
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Последние материалы
Больше трети рынка: Россия доминирует в поставках удобрений в Китай
Трёхногие ящерицы научились бегать как кенгуру: потеря лапы не приговор
Седан, который умеет быть электромобилем, даже с бензином в баке: гибрид, не боящийся разряда
5 причин взять ипотеку в МФО вместо банка (и 4 — почему этого делать не стоит)
Неожиданный поворот: куда россияне массово ринулись на ноябрьские праздники
Способ вырастить базилик без грязи и возни: секрет, который спасёт подоконник
Нам мало половин побед: Бузова и Губерниев сделали то, чего никто не ожидал
Кальмары, как в ресторане, но легче: раскроем секрет хрустящей корочки без фритюра
Меньше — значит лучше: как минимализм в уходе возвращает коже баланс
Домашние джунгли под угрозой: почему кот превращает ваш подоконник в буфет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.