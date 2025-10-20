Неужели придётся отказаться от любимого стейка? Химики о том, что мы готовим каждый день

5:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный стейк, румяные булочки, золотистый картофель фри — всё это результат одной и той же химической магии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стейки из говядины на углях

Реакция Майяра, открытая французским химиком Луи-Камилем Майяром в 1912 году, происходит, когда при нагревании сахара взаимодействуют с аминокислотами белков. Именно она создаёт аппетитный аромат, насыщенный вкус и красивую корочку, без которых трудно представить современную гастрономию.

Но за кулинарным удовольствием стоит и менее приятная сторона: побочные продукты этой реакции, так называемые конечные продукты гликирования (КПГ), способны накапливаться в организме и ускорять процессы старения.

Когда вкус оборачивается риском

КПГ образуются не только в обугленных продуктах — они присутствуют и внутри нашего тела, где формируются при естественных обменных процессах. Однако чрезмерное потребление жареной, запечённой и сильно подрумяненной пищи резко увеличивает их количество.

Исследования Немецкого института питания человека в Потсдаме и Национального института рака США показали:

избыток КПГ связан с воспалениями, нарушением эластичности сосудов и тканей ,

их накопление ассоциируется с болезнями сердца, диабетом, хронической почечной недостаточностью и даже болезнью Альцгеймера ,

при сильном обугливании мяса формируются канцерогенные соединения — гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды.

Пищевой консультант и химик Эд Маккормик отмечает, что особенно активно КПГ образуются в продуктах с высоким содержанием белков и жиров — мраморном мясе, коже птицы, беконе, сырах и сладких глазурях.

"Если вы часто едите сильно прожаренное или карамелизированное, организм испытывает дополнительный оксидативный и воспалительный стресс", — говорит он.

Сколько — это много

Эксперимент, проведённый в больнице Маунт-Синай (США), показал, что при высокотемпературной жарке, гриле и запекании содержание КПГ может вырасти в 100 раз по сравнению с сырым продуктом. Особенно высоки показатели в жареном мясе и колбасных изделиях.

КПГ накапливаются медленно — как "химическая пыль" внутри организма. Со временем они могут связывать белки, делая ткани менее эластичными и нарушая работу клеток.

Щадящие методы: как готовить безопаснее

Снизить образование вредных соединений можно без потери вкуса.

Исследование Бельгийского университета Лёвен, опубликованное в Cell Reports Medicine, показало:

варка и приготовление на пару уменьшают уровень КПГ почти на 50% ,

маринование мяса в лимонном соке или уксусе за час до жарки снижает их образование вдвое ,

добавление антиоксидантных специй — розмарина, тимьяна, орегано и чеснока — дополнительно тормозит окислительные процессы.

Учёные рекомендуют готовить при температуре около 100 °C (212 °F), использовать влажные методы - томление, припускание, мультиварку или скороварку — и избегать чрезмерного подрумянивания.

"Настоящее решение — не в том, чтобы отказаться от жареного навсегда, а в том, чтобы снизить уровень воспаления и готовить осознанно", — подчёркивает Маккормик.

Как сохранить вкус и пользу

Используйте кислоты (цитрусовые, уксус, вино) — они препятствуют реакции Майяра.

Сочетайте жареное блюдо с влажными гарнирами — овощами на пару или тушёной зеленью.

Для насыщенности вкуса выбирайте грибы, мисо, томаты.

Не злоупотребляйте сладкими соусами и глазурями: сахар усиливает гликирование.

FAQ

Что такое конечные продукты гликирования (КПГ)?

Это соединения, возникающие при реакции сахаров и белков при нагревании. Они образуются и в организме, и в пище, особенно при жарке и запекании.

Опасны ли КПГ сами по себе?

В небольших количествах — нет, но при регулярном избытке они вызывают воспаления и ускоряют старение тканей.

Можно ли полностью исключить КПГ из рациона?

Нет — но можно сильно сократить их количество, выбирая щадящие способы готовки и употребляя больше свежих и варёных продуктов.

Какие специи помогают?

Розмарин, тимьян, куркума, орегано и чеснок — все они богаты антиоксидантами, которые тормозят образование КПГ.

Жареное — это всегда вредно?

Не обязательно. Главное — умеренность и баланс. Подрумяненная корочка допустима, если в остальном рационе преобладают овощи, клетчатка и антиоксидантные продукты.