Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сад без болезней и насекомых: универсальный рецепт, который проверен десятилетиями
Сладкая тайна Клеопатры: фрукт, который пробуждает страсть и делает кожу чище, чем крема
Холод у окна больше не пройдёт: дизайнерский трюк, который работает лучше утеплителя
Максим Галкин* показал забавные фотографии с дочерью: что скрыто за красивыми кадрами
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Привычка, что перепрошивает мозг: тренировки, которые делают вас спокойнее и увереннее
Как дефицит железа крадет вашу выносливость: эти симптомы не стоит игнорировать
Архив, пахнущий ромом: из глубины музея достали рыбу, изменившую представление о жизни в океане
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка

Неужели придётся отказаться от любимого стейка? Химики о том, что мы готовим каждый день

5:02
Еда

Ароматный стейк, румяные булочки, золотистый картофель фри — всё это результат одной и той же химической магии.

Стейки из говядины на углях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стейки из говядины на углях

Реакция Майяра, открытая французским химиком Луи-Камилем Майяром в 1912 году, происходит, когда при нагревании сахара взаимодействуют с аминокислотами белков. Именно она создаёт аппетитный аромат, насыщенный вкус и красивую корочку, без которых трудно представить современную гастрономию.

Но за кулинарным удовольствием стоит и менее приятная сторона: побочные продукты этой реакции, так называемые конечные продукты гликирования (КПГ), способны накапливаться в организме и ускорять процессы старения.

Когда вкус оборачивается риском

КПГ образуются не только в обугленных продуктах — они присутствуют и внутри нашего тела, где формируются при естественных обменных процессах. Однако чрезмерное потребление жареной, запечённой и сильно подрумяненной пищи резко увеличивает их количество.

Исследования Немецкого института питания человека в Потсдаме и Национального института рака США показали:

  • избыток КПГ связан с воспалениями, нарушением эластичности сосудов и тканей,

  • их накопление ассоциируется с болезнями сердца, диабетом, хронической почечной недостаточностью и даже болезнью Альцгеймера,

  • при сильном обугливании мяса формируются канцерогенные соединения — гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды.

Пищевой консультант и химик Эд Маккормик отмечает, что особенно активно КПГ образуются в продуктах с высоким содержанием белков и жиров — мраморном мясе, коже птицы, беконе, сырах и сладких глазурях.

"Если вы часто едите сильно прожаренное или карамелизированное, организм испытывает дополнительный оксидативный и воспалительный стресс", — говорит он.

Сколько — это много

Эксперимент, проведённый в больнице Маунт-Синай (США), показал, что при высокотемпературной жарке, гриле и запекании содержание КПГ может вырасти в 100 раз по сравнению с сырым продуктом. Особенно высоки показатели в жареном мясе и колбасных изделиях.

КПГ накапливаются медленно — как "химическая пыль" внутри организма. Со временем они могут связывать белки, делая ткани менее эластичными и нарушая работу клеток.

Щадящие методы: как готовить безопаснее

Снизить образование вредных соединений можно без потери вкуса.
Исследование Бельгийского университета Лёвен, опубликованное в Cell Reports Medicine, показало:

  • варка и приготовление на пару уменьшают уровень КПГ почти на 50%,

  • маринование мяса в лимонном соке или уксусе за час до жарки снижает их образование вдвое,

  • добавление антиоксидантных специй — розмарина, тимьяна, орегано и чеснока — дополнительно тормозит окислительные процессы.

Учёные рекомендуют готовить при температуре около 100 °C (212 °F), использовать влажные методы - томление, припускание, мультиварку или скороварку — и избегать чрезмерного подрумянивания.

"Настоящее решение — не в том, чтобы отказаться от жареного навсегда, а в том, чтобы снизить уровень воспаления и готовить осознанно", — подчёркивает Маккормик.

Как сохранить вкус и пользу

 Используйте кислоты (цитрусовые, уксус, вино) — они препятствуют реакции Майяра.

Сочетайте жареное блюдо с влажными гарнирами — овощами на пару или тушёной зеленью.

Для насыщенности вкуса выбирайте грибы, мисо, томаты.

Не злоупотребляйте сладкими соусами и глазурями: сахар усиливает гликирование.

FAQ

Что такое конечные продукты гликирования (КПГ)?
Это соединения, возникающие при реакции сахаров и белков при нагревании. Они образуются и в организме, и в пище, особенно при жарке и запекании.

Опасны ли КПГ сами по себе?
В небольших количествах — нет, но при регулярном избытке они вызывают воспаления и ускоряют старение тканей.

Можно ли полностью исключить КПГ из рациона?
Нет — но можно сильно сократить их количество, выбирая щадящие способы готовки и употребляя больше свежих и варёных продуктов.

Какие специи помогают?
Розмарин, тимьян, куркума, орегано и чеснок — все они богаты антиоксидантами, которые тормозят образование КПГ.

Жареное — это всегда вредно?
Не обязательно. Главное — умеренность и баланс. Подрумяненная корочка допустима, если в остальном рационе преобладают овощи, клетчатка и антиоксидантные продукты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Праздник со слезами на глазах? Ценники на новогодние блюда вырастут
Шокирующие цифры алиментов: сколько Бритни Спирс платила своему экс-супругу
Цветок, который поворачивается за солнцем: он покоряет даже самых ленивых садоводов
Двигатель, который работает на обмане — и тратит меньше топлива, чем все остальные
Перевод названия, ставший мифом: как летучие мыши получили имя, которое им не подходит
Меньше запретов — больше смысла: как гарвардская тарелка навсегда победила культ диет
История любви из детского сада: как Антонио Бандерас отпраздновал свадьбу дочери Стеллы
Интригующий прогноз: на сколько подорожает вторичка
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.